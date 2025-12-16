साल 2025 अब खत्म होने को है और अब सभी लोग नए साल का वेलकम करने की तैयारी कर रहे हैं. इस बीच बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे ने बताया कि साल 2025 उनके और उनकी फैमिली के लिए बहुत शानदार रहा. उन्होंने बताया कि इस साल उनकी बेटी अनन्या पांडे, बीवी भावना पांडे से लेकर भांजे अहान पांडे तक को खूब सक्सेस मिली. चंकी ने ये भी खुलासा किया कि खुद उनके लिए भी ये साल काफी लकी साबित हुआ.

ई-टाइम्स को दिए एक हालिया इंटरव्यू में चंकी पांडे ने कहा- 'पांडे परिवार के लिए ये साल शानदार रहा है. अनन्या से शुरू करें तो, उनकी फिल्म केसरी 2 साल की शुरुआत में ही रिलीज हुई थी, जिसके लिए उन्हें ढेर सारी तारीफें मिली. फिर अहान 'सैयारा' के साथ स्क्रीन पर आए... ओह माय गॉड! मेरी बॉलीवुड वाइफ के लिए भी ये एक बेहतरीन साल रहा.'

'मैं लॉटरी जीतना चाहता था, लेकिन...'

चंकी पांडे ने आगे अपनी बेटी रायसा पांडे को लेकर बताया- 'मेरी बेटी न्यूयॉर्क में अच्छी पढ़ाई कर रही है. लेकिन सबसे अहम बात ये है कि हम सभी स्वस्थ रहे और इसी से एक साल वाकई अच्छा बनता है.' चंकी पांडे ने इस दौरान अपने बारे में मजाकिया अदांज में कहा- 'मैं लॉटरी जीतना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जीता. अब क्या करूं? इस साल मैं KBC में पहुंच गया. मैंने KBC में बिन बुलाए एंट्री कर ली! ये अभी टेलीकास्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब होगा, तो आप हैरान रह जाएंगे. इसे जरूर देखिएगा.'

35 साल बाद को-स्टार से मिले

चंकी पांडे ने बताया कि इस साल वो एक ऐसे शख्स से भी मिले जिनके साथ उन्होंने 35 साल पहले काम किया था. एक्टर ने कहा- 'मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके साथ मैंने 35 साल पहले काम किया था. वो भी वाशिंगटन में. और अब 35 साल बाद मैं वापस गया और उनकी बीवी के लिए फिर से एक शो किया. उस समय तो वो उनसे मिले भी नहीं थे! दुनिया कैसे घूमती है.'