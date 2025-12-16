अब साउथ दर्शक भी देख पाएंगे 'धुरंधर', तेलुगु और तमिल में इस दिन रिलीज होगी रणवीर सिंह की फिल्म

रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाया हुआ है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से धड़ल्ले से नोट कमा रही है. अब रणवीर सिंह के साउथ इंडिया फैंस के लिए गुड न्यूज है. अब साउथ इंडिया दर्शक भी 'धुरंधर' को थिएटर्स में देख पाएंगे. दरअसल मेकर्स 'धुरंधर' को तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं.

'धुरंधर' इसी हफ्ते तमिल और तेलुगु में बड़े पर्दे पर आने वाली है ओटीटी स्ट्रीम अपडेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह की फिल्म 19 दिसंबर 2025 को हिंदी के अलावा इन दो साउथ भाषाओं में रिलीज होने जा रही हैं. हालांकि अभी तक मेकर्स ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'धुरंधर' 5 दिसंबर 2025 को सिर्फ हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी. फिल्म वीकेंड के साथ-साथ वीक डेज में भी धुनकर नोट छाप रही है. 'धुरंधर' को रिलीज हुए अब 12 दिन हो चुके हैं और अब फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी 'धुरंधर' 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. वहीं अब तमिल और तेलुगु वर्जन में रिलीज होने के बाद फिल्म के कलेक्शन में भी इजाफा देखने को मिल सकता है.

'धुरंधर' की स्टार कास्ट

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. फिल्म में वो एक्ट्रेस सारा अर्जुन के साथ रोमांस करते नजर आए हैं. इसके अलावा संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी भी फिल्म में अहम रोल अदा करते दिखाई दिए हैं.

रणवीर सिंह का वर्कफ्रंट

'धुरंधर' के बाद रणवीर सिंह 'धुरंधर- पार्ट 2' में नजर आएंगे. ये फिल्म 19 मार्च 2026 को थिएटर्स में दस्तक देगी. इसके बाद एक्टर 'डॉन 3' और 'प्रलय' जैसी फिल्मों में भी दिखाई देंगे. फिलहाल इन फिल्मों की रिलीज डेट से पर्दा नहीं उठा है. एक्टर 2026 में 'डॉन 3' की शूटिंग शुरू करेंगे.