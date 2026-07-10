INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' का जबरदस्त क्रेज, 47,000 रुपये में बिक रही एक टिकट

क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' का जबरदस्त क्रेज, 47,000 रुपये में बिक रही एक टिकट

The Odyssey: क्रिस्‍टोफर नोलन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द ओडिसी' को लेकर चर्चा में हैं.फिल्म ने रिलीज से पहले ही टिकटों के लिए मारामारी मची है. टिकट की कीमत हजारों तक पहुंच गई है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 10 Jul 2026 09:49 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' इस साल की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक मानी जा रही है. नोलन की हर फिल्म को लेकर दुनियाभर के दर्शकों में अलग ही क्रेज देखने को मिलता है. इस फिल्म का दर्शक बेस्ब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म को लेकर दीवानगी का आलम ऐसा है कि रिलीज के पहले दिन के टिकट ब्लैक में करीब 47,500 रुपये तक में बेचे जा रहे हैं.

हजारों में बिक रहे टिकट
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म के '70mm IMAX' शो के टिकट एक साल पहले ही कुछ ही मिनटों में बिक गए थे. वहीं, जब पिछले महीने बाकी टिकटों की बिक्री शुरू हुई, तो कई टिकट बुकिंग वेबसाइट्स पर भारी ट्रैफिक की वजह से दिक्कतें भी आईं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यूयॉर्क और लॉस एंजेलिस के कई बड़े IMAX थिएटर्स में हफ्तों तक के शो पहले ही हाउसफुल हो चुके हैं. इसके बावजूद ब्लैक मार्केट में फिल्म के टिकट 500 डॉलर (करीब 47,500 रुपये) से ज्यादा कीमत पर बेचे जा रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः क्रिस्टोफर नोलन कौन हैं? 2000 करोड़ की फिल्म 'द ओडिसी' बनाकर चर्चा में हैं हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर

भारत में फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज
भारत में भी फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. रिलीज से करीब एक महीने पहले ही IMAX टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई थी. अब रिलीज में एक हफ्ता बाकी है. मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में 3,300 तक की कीमत वाले प्रीमियम IMAX टिकट भी ज्यादातर सिनेमाघरों में बिक चुके हैं.

'द ओडिसी' के बारे में
'द ओडिसी' में मैट डेमन ने इथाका के राजा ओडीसियस का किरदार निभाया है. फिल्म ट्रोजन युद्ध के बाद अपने घर लौटने की उनकी खतरनाक और रोमांचक जर्नी की कहानी दिखाती है. फिल्म में ऐन हैथवे, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिनसन और शार्लीज थेरॉन भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

ये भी पढ़ेंः 85 करोड़ की नेटवर्थ, 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स... फिर भी सिर्फ 9 करोड़ के लिए जेल जाएंगे राजपाल यादव

रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट करीब 2000 करोड़ बताया जा रहा है. इसे भारत में 16 जुलाई, 2026 और अमेरिका के साथ यूके में 17 जुलाई, 2026 को रिलीज किया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 10 Jul 2026 09:49 PM (IST)
Tags :
Christopher Nolan The Odyssey
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' का जबरदस्त क्रेज, 47,000 रुपये में बिक रही एक टिकट
क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' का जबरदस्त क्रेज, 47,000 रुपये में बिक रही एक टिकट
बॉलीवुड
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को अभी नहीं जाना होगा जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
राजपाल यादव को अभी नहीं जाना होगा जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Box office Collection: 9 बजे तक 'धमाल 4' ने 'अल्फा'-'पेद्दी' समेत 10 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, लिस्ट में इसी फ्रेंचाइजी की 2 फिल्में
9 बजे तक 'धमाल 4' ने 'अल्फा'-'पेद्दी' समेत 10 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, लिस्ट में इसी फ्रेंचाइजी की 2 फिल्में
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर Dhamaal 4 ने मचाया गदर, 9 बजे तक ही कमा डाले इतने करोड़, कलेक्शन जानें
Live: बॉक्स ऑफिस पर Dhamaal 4 ने मचाया गदर, 9 बजे तक ही कमा डाले इतने करोड़, कलेक्शन जानें
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी ये वॉर्निंग
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी वॉर्निंग
इंडिया
जेल में आतंकी को तला-भूना खाना पसंद नहीं, लगाई गुहार, अब तिहाड़ से मांगा गया जवाब
जेल में आतंकी को तला-भूना खाना पसंद नहीं, लगाई गुहार, अब तिहाड़ से मांगा गया जवाब
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने का विरोध, NH44 पर जाम, BJP दफ्तर बंद
दतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने का विरोध, NH44 पर जाम, BJP दफ्तर बंद
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! जानें वायरल तस्वीर की हकीकत
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! तस्वीर वायरल
बॉलीवुड
Friday OTT & Theatre Watch List: 'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज
इंडिया
Explained: पूरे भारत पर छाया मानसून! लेकिन मौसम विभाग ने बादल छंटने की दी चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
पूरे भारत पर छाया मानसून! मौसम विभाग ने बादल छंटने की चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
इंडिया
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
विश्व
केरल की मेडिकल स्टूडेंट ने 'धर्म परिवर्तन' से किया इनकार तो इस मुस्लिम देश में हत्या, परिवार का सनसनीखेज आरोप
केरल की मेडिकल स्टूडेंट ने 'धर्म परिवर्तन' से किया इनकार तो इस मुस्लिम देश में हत्या, परिवार का आरोप
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget