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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हीरोइन कहां हैं?' 'मातृभूमि' के ऑफर को चित्रांगदा सिंह ने कर दिया था रिजेक्ट, जानें फिर कैसे बनी बात

'हीरोइन कहां हैं?' 'मातृभूमि' के ऑफर को चित्रांगदा सिंह ने कर दिया था रिजेक्ट, जानें फिर कैसे बनी बात

Chitrangda Singh Rejected Maatrubhumi: सलमान खान ने 'मातृभूमि' के ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट में खुलासा किया कि इसके लिए पहले चित्रांगदा सिंह ने मना कर दिया लेकिन बाद में मान गई थीं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 06 Nov 2026 07:49 PM (IST)
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सलमान खान फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म इसी साल 2026 में पहले ईद के मौके पर रिलीज की जानी थी लेकिन बाद में इसे किन्हीं कारणों से पोस्टपोन कर दिया गया था. ऐसे में अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट सलमान खान ने 4 दिसंबर, 2026 बताई है. इसी के साथ ही सलमान खान ने खुलासा किया है कि चित्रांगदा सिंह ने इसे पहले रिजेक्ट कर दिया था.

दरअसल, 'मातृभूमि' का ट्रेलर लॉन्च इवेंट मुंबई में शुक्रवार को रखा गया था, जिसमें सलमान खान के साथ ही चित्रांगदा सिंह समेत फिल्म की टीम के अन्य लोग पहुंचे थे. ऐसे में इसी दौरान बातचीत में फिल्म की रिलीज के साथ ही खुलासा हुआ कि चित्रांगदा सिंह ने इसे रिजेक्ट कर दिया था. सलमान खान ने खुद इसके बारे में बात की है. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

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चित्रागंदा सिंह ने ठुकरा दी थी सलमान की फिल्म

बातचीत में चित्रांगदा सिंह से सवाल किया गया था कि उन्होंने इसके लिए पहले फोन कॉल में ही हां कर दिया था या फिर पहले सोचा था? इस पर चित्रांगदा ने कहा, 'सच कहूं तो, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे पहले कभी इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा रही हूं.' इसी पर सलमान ने बीच में एंट्री मारी और कहा, 'पहले तो इन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था.' हालांकि, एक्ट्रेस इससे इनकार करती हैं और कहती हैं, 'नहीं ऐसा नहीं है. इसमें कितनी सच्चाई है?'

 
 
 
 
 
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चित्रांगदा सिंह ने कहा- हीरोइन कहां है?

फिर सलमान जवाब देते हैं, 'इसमें 100 प्रतिशत सच्चाई है.' चित्रांगदा कहती हैं, 'आपको ये सच लगता है?' एक्टर ने कहा, 'ये अपूर्वा ने नैरेट किया. मेरा साइड सुनाया था. तो इसमें हीरोइन का रोल ही कहां था? मतलब ये पिक्चर उनको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नैरेट कर रही थीं तो ये हीरोइन कहां हैं? फिर हीरोइन के ऊपर से दो बच्चे. फिर इन्होंने जब इनके नजरिए से फिल्म की कहानी को सुनाया तो उसमें मैं था ही नहीं. पूरी फिल्म इन्हीं पर थी. फिर जब इन्होंने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि अरे, आप फिल्म में कैसे आ गईं? मुझे तो लगा था कि यह सिर्फ एक पारिवारिक कहानी है.'

'मातृभूमि' के बारे में

बहरहाल, अगर 'मातृभूमि' के बारे में बात की जाए तो इसका नाम पहले 'बैटल ऑफ गलवान' था, जिसमें गलवान वेली में हुई भारत-चीन की झड़प की कहानी को दिखाए जाने की बात कही गई थी. हालांकि, बाद में इसका टाइटल बदलकर 'मातृभूमि' कर दिया गया था. फिल्म को 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. सलमान ने इसकी रिलीज में देरी को लेकर बताया कि फिल्म में वीएफएक्स और पोस्ट प्रोडक्शन के काम में देरी की वजह से इसे पोस्टपोन करना पड़ा.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 07:49 PM (IST)
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