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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिवाली के जश्न में डूबा बॉलीवुड, करीना कपूर से भूमि पेडनेकर समेत सितारों ने दी बधाई

दिवाली के जश्न में डूबा बॉलीवुड, करीना कपूर से भूमि पेडनेकर समेत सितारों ने दी बधाई

दिवाली के मौके पर बॉलीवुड सितारों के बीच भी त्योहार की रौनक देखने को मिली. करीना कपूर से लेकर भूमि पेडनेकर तक, कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दीं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 08 Nov 2026 08:08 AM (IST)
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दिवाली का त्योहार आते ही हर तरफ जश्न और खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है. बॉलीवुड सितारे भी इस खास मौके पर त्योहार के रंग में रंगे नजर आए.

करीना कपूर से लेकर भूमि पेडनेकर तक, कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर खास पोस्ट शेयर कर फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. सितारों के इन पोस्ट पर फैंस भी खूब प्यार लुटा रहे हैं.

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करीना कपूर ने दी बधाई
एक्ट्रेस करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वो त खेलती नजर आ रही हैं. उन्होंने नोट में लिखा, 'हैप्पी दिवाली सभी को.'

दिवाली के जश्न में डूबा बॉलीवुड, करीना कपूर से भूमि पेडनेकर समेत सितारों ने दी बधाई

मृणाल ठाकुर ने किया विश
एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा, 'आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली.' 

दिवाली के जश्न में डूबा बॉलीवुड, करीना कपूर से भूमि पेडनेकर समेत सितारों ने दी बधाई

भूमि पेडनेकर ने शेयर किया पोस्ट
एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'दिवाली का जश्न शुरू हो चुका है.  ये साल का सबसे खुशनुमा त्योहार है. खुश रहें, सुरक्षित रहें और भगवान के प्रति अपनी आस्था बनाए रखें.'

 
 
 
 
 
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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 08 Nov 2026 07:59 AM (IST)
Tags :
Diwali 2026
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