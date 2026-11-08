दिवाली के जश्न में डूबा बॉलीवुड, करीना कपूर से भूमि पेडनेकर समेत सितारों ने दी बधाई

दिवाली का त्योहार आते ही हर तरफ जश्न और खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है. बॉलीवुड सितारे भी इस खास मौके पर त्योहार के रंग में रंगे नजर आए.

करीना कपूर से लेकर भूमि पेडनेकर तक, कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर खास पोस्ट शेयर कर फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. सितारों के इन पोस्ट पर फैंस भी खूब प्यार लुटा रहे हैं.

करीना कपूर ने दी बधाई

एक्ट्रेस करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वो त खेलती नजर आ रही हैं. उन्होंने नोट में लिखा, 'हैप्पी दिवाली सभी को.'

मृणाल ठाकुर ने किया विश

एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा, 'आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली.'

भूमि पेडनेकर ने शेयर किया पोस्ट

एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'दिवाली का जश्न शुरू हो चुका है. ये साल का सबसे खुशनुमा त्योहार है. खुश रहें, सुरक्षित रहें और भगवान के प्रति अपनी आस्था बनाए रखें.'