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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'21 साल का वनवास खत्म', रामायण में पति रवि दुबे को देख भावुक हुईं सरगुन मेहता, कहा- मेरा बंदा रब है

'21 साल का वनवास खत्म', रामायण में पति रवि दुबे को देख भावुक हुईं सरगुन मेहता, कहा- मेरा बंदा रब है

'रामायण' में लक्ष्मण जी के रोल में रवि दुबे का अभिनय काफी पसंद किया जा रहा है. अब उनकी पत्नी सरगुन मेहता ने उनकी जमकर तारीफ करते हुए उनके लिए एक दिल छूने वाला नोट शेयर किया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 08 Nov 2026 03:04 PM (IST)
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फिल्म 'रामायण' दर्शकों का दिल जीत रही है. पहले ही दिन फिल्म ने दुनियाभर में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई की. जबकि तीन दिनों में मूवी की कमाई 380 करोड़ के पार हो चुकी है. फिल्म की रिलीज के साथ ही अलग-अलग किरदारों की काफी चर्चा हो रही है. वहीं लक्ष्मण जी के रोल में नजर आ रहे अभिनेता रवि दुबे को भी खूब तारीफें मिल रही हैं. अब उनकी पत्नी और एक्ट्रेस सरगुन मेहता ने उनके लिए एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया है.

सरगुन बोलीं- 21 साल का वनवास खत्म

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रामायण में रवि दुबे को मिल रही तारीफों पर सरगुन भावुक हो गईं. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मैंने कहा था कि इस दिवाली हमारा वनवास पूरा हो जाएगा. वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, जो लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा था: “उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात्परं बलम्। सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन् न किञ्चिदपि दुर्लभम्॥”

इसका अर्थ है: संकल्प से बढ़कर कोई शक्ति नहीं. जो इस जज्बे को बनाए रखता है उसके लिए अंसभव कुछ भी नहीं होता. तुम्हें भी ये बात पता थी. 21 साल का इंतजार, उतार-चढ़ाव, रिजेक्शन, लोगों की बातें और तमाम रुकावटें. आज तुम्हारे विश्वास और लगन के आगे मैं सब हार गईं.'

 
 
 
 
 
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हर मुश्किल दिन में तुमने बस तपस्या की

पति की तारीफ करते हुए सरगुन ने आगे लिखा, 'सबसे बुरे वक्त में भी, तुमने कभी कुछ गलत नहीं कहा और न ही कुछ गलत किया. हर मुश्किल दिन में तुमने बस तपस्या की, खुद को बेहतर बनाया और कुछ नया सीखा, ताकि जब वक्त आएगा उस दिन कोई बहाना नहीं बचेगा.

आज मैं किसी से भी मिलती हूं, इंटरनेट पर कुछ भी देखती हूं तो हर किसी को तुम्हारी जीत अपनी जीत जैसी लग रही है. तुम्हारी जीत उम्मीद जगाने वाली है. ये मुझे विश्वास दिलाती है कि आखिरी में विजय अच्छाई की ही होती है.

मेरा दिल खुशियों से भरा हुआ है. मैं हमेशा कहती थी- 'मेरा बंदा रब है'. और अब सब ऐसा ही कह रहे हैं. मैं एक प्राउड वाइफ रही हूं और अब उम्र भर के लिए तुम्हरी सबसे बड़ी फैन बन चुकी हूं. तुम और ज्यादा चमको, तुम मेरी रोशनी हो. आपने इस दिवाली को मेरे लिए अब तक की सबसे शानदार दिवाली बना दिया. धन्यवाद रवि 'लीजेंड' दुबे'.

2013 में हुई थी शादी

सरगुन और रवि की पहली मुलाकात सीरियल '12/24 करोल बाग' के सेट पर साल 2009 में हुई थी. दोनों ने फिर एक दूसरे को डेट किया. इसके बाद कपल ने दिसंबर 2013 में शादी रचा ली थी.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 08 Nov 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
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