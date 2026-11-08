ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' का दुनियाभर में बजा डंका, 'मिर्जापुर द मूवी' को पछाड़ बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड

'रामायण' का दुनियाभर में बजा डंका, 'मिर्जापुर द मूवी' को पछाड़ बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड

Ramayana Box Office Collection: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की. फिल्म ने शनिवार को 2026 का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया. चलिए बताते हैं कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 08 Nov 2026 02:36 PM (IST)
Preferred Sources

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की. इसने शानदार शुरुआत की थी लेकिन तीसरे दिन इसने ओपनिंग डे का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया. दूसरे दिन के मुकाबले तीसरे दिन फिल्म की कमाई में 45.3% की उछाल देखने के लिए मिली है. इसका नेट कलेक्शन 50 करोड़ से ज्यादा रहा. वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड भी 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया.

'रामायण' का क्रेज ना केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्डवाइड भी देखने के लिए मिल रहा है. इसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. फिल्म को स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ का बॉक्स ऑफिस पर पूरा फायदा मिल रहा है. ऐसे में अब शनिवार को तीसरे दिन 350 करोड़ की कमाई का आंकड़ा भी पार कर लिया था. इसने 'मिर्जापुर द मूवी' का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. चलिए बताते हैं कलेक्शन.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
दिवाली के जश्न में डूबा बॉलीवुड, करीना-शिल्पा से भूमि पेडनेकर समेत सितारों ने दी बधाई
दिवाली के जश्न में डूबा बॉलीवुड, करीना-शिल्पा से भूमि पेडनेकर समेत सितारों ने दी बधाई
बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 4: दिवाली पर हुई 'रामायण' की चांदी, दोपहर 2 बजे तक 210 करोड़ के पार पहुंची फिल्म
दिवाली पर हुई 'रामायण' की चांदी, दोपहर 2 बजे तक 210 करोड़ के पार पहुंची फिल्म
बॉलीवुड
सोनू निगम के बेटे नेवान का म्यूजिक डेब्यू, 19 की उम्र में रिलीज किया पहला गाना
सोनू निगम के बेटे नेवान का म्यूजिक डेब्यू, 19 की उम्र में रिलीज किया पहला गाना
बॉलीवुड
रणबीर कपूर के स्टंट डबल ने की एक्टर की जमकर तारीफ, शेयर की 'रामायण' के सेट से अनदेखी तस्वीरें
रणबीर कपूर के स्टंट डबल ने की एक्टर की जमकर तारीफ, शेयर की 'रामायण' के सेट से अनदेखी तस्वीरें

'रामायण' का डे-3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन कमाल का प्रदर्शन किया. इसने इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्डवाइड भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की.
- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़ का बिजनेस किया.
- जबकि दूसरे दिन 25.9% की गिरावट आई और इसने 48.05 करोड़ का कलेक्शन कर लिया.
- इसके साथ ही तीसरे दिन 45.3% की उछाल मिली और इसने 69.80 करोड़ का कारोबार कर लिया था.
- इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 182.70 करोड़ हो चुका है.

यह भी पढ़ें: तीसरे दिन 50 करोड़ के पार 'रामायण', तोड़ा 'दंगल'-'धुरंधर' समेत 5 फिल्मों का रिकॉर्ड

'रामायण' वर्ल्डवाइड 350 करोड़ के पार

'रामायण' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. इसने तीसरे दिन यानी कि शनिवार को दिवाली के मौके पर दुनियाभर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का दो दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 230 करोड़ था जबकि शनिवार की कमाई के बाद ये आंकड़ा 384 करोड़ पहुंच गया था. ऐसे में अब इसने 2026 का बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है. 

2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसर बनी 'रामायण' (ग्लोबली)

इसके साथ ही नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' ने ग्लोबली 2026 का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. ये 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है. इसने 'मिर्जापुर द मूवी' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. देखिए 2026 की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसर बॉलीवुड फिल्में...

1. धुरंधर 2- 1813.39 करोड़
2. दृश्यम 3- 587.52 करोड़
3. हनुमान अंश- 453.23 करोड़
4. बॉर्डर 2- 450.19 करोड़
5. मिर्जापुर द मूवी- 339.91 करोड़
6. भूत बंगला- 270.91 करोड़
7. धमाल 4- 230.17 करोड़
8. अवारापन 2- 213.05 करोड़
9. टॉक्सिक- 342.26 करोड़
10. वेलकम टू द जंगल- 192.75 करोड़

बहरहाल, अगर 'रामायण' के बारे में बात की जाए तो इस दिवाली अभी सिर्फ इसका पहला पार्ट रिलीज किया गया है, जिसमें दशानन के रावण बनने से लेकर भगवान राम के वनवास और सीता हरण-जटायु की मौत तक की कहानी देखने के लिए मिलती है. इसकी लोगों ने जमकर तारीफ की है और फिल्म का दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली 2027 के मौके पर रिलीज की जाएगी. इसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
Read More
Published at : 08 Nov 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
दिवाली के जश्न में डूबा बॉलीवुड, करीना-शिल्पा से भूमि पेडनेकर समेत सितारों ने दी बधाई
दिवाली के जश्न में डूबा बॉलीवुड, करीना-शिल्पा से भूमि पेडनेकर समेत सितारों ने दी बधाई
बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 4: दिवाली पर हुई 'रामायण' की चांदी, दोपहर 2 बजे तक 210 करोड़ के पार पहुंची फिल्म
दिवाली पर हुई 'रामायण' की चांदी, दोपहर 2 बजे तक 210 करोड़ के पार पहुंची फिल्म
बॉलीवुड
सोनू निगम के बेटे नेवान का म्यूजिक डेब्यू, 19 की उम्र में रिलीज किया पहला गाना
सोनू निगम के बेटे नेवान का म्यूजिक डेब्यू, 19 की उम्र में रिलीज किया पहला गाना
बॉलीवुड
रणबीर कपूर के स्टंट डबल ने की एक्टर की जमकर तारीफ, शेयर की 'रामायण' के सेट से अनदेखी तस्वीरें
रणबीर कपूर के स्टंट डबल ने की एक्टर की जमकर तारीफ, शेयर की 'रामायण' के सेट से अनदेखी तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गैस चेंबर बना दिल्ली- NCR, दिवाली की रात तक और खराब होंगे हालात, कहां कितना है AQI
गैस चेंबर बना दिल्ली- NCR, दिवाली की रात तक और खराब होंगे हालात, कहां कितना है AQI
बिहार
अनंत सिंह के यहां शादी में PM मोदी भी आएंगे? VVIP मेहमानों की लिस्ट देखिए
अनंत सिंह के यहां शादी में PM मोदी भी आएंगे? VVIP मेहमानों की लिस्ट देखिए
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चले सहवाग और द्रविड, एशिया कप में टीम इंडिया का बुरा हाल
पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चले सहवाग और द्रविड, एशिया कप में टीम इंडिया का बुरा हाल
बॉलीवुड
'रामायण' के लीक क्लिप्स पर मेकर्स का सख्त का एक्शन, वीडियो शेयर करने वालों को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
'रामायण' के लीक क्लिप्स पर मेकर्स का सख्त का एक्शन, वीडियो शेयर करने वालों को दी चेतावनी
विश्व
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
इंडिया
राहुल गांधी-प्रियंका गांधी ने देश को दी दिवाली पर शुभकामनाएं, कहा- 'पूरे भारत में...'
राहुल गांधी-प्रियंका गांधी ने देश को दी दिवाली पर शुभकामनाएं, कहा- 'पूरे भारत में...'
हेल्थ
Diwali 2026: पटाखों से हाथ जल जाए तो गलती से भी न करें ये काम, बढ़ जाएगी परेशानी
पटाखों से हाथ जल जाए तो गलती से भी न करें ये काम, बढ़ जाएगी परेशानी
एग्रीकल्चर
Bharat Rice: भारत राइस के लिए सीधे सरकार को कैसे बेचें चावल, कितना होता है मुनाफा?
भारत राइस के लिए सीधे सरकार को कैसे बेचें चावल, कितना होता है मुनाफा?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget