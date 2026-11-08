'रामायण' का दुनियाभर में बजा डंका, 'मिर्जापुर द मूवी' को पछाड़ बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की. इसने शानदार शुरुआत की थी लेकिन तीसरे दिन इसने ओपनिंग डे का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया. दूसरे दिन के मुकाबले तीसरे दिन फिल्म की कमाई में 45.3% की उछाल देखने के लिए मिली है. इसका नेट कलेक्शन 50 करोड़ से ज्यादा रहा. वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड भी 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया.

'रामायण' का क्रेज ना केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्डवाइड भी देखने के लिए मिल रहा है. इसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. फिल्म को स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ का बॉक्स ऑफिस पर पूरा फायदा मिल रहा है. ऐसे में अब शनिवार को तीसरे दिन 350 करोड़ की कमाई का आंकड़ा भी पार कर लिया था. इसने 'मिर्जापुर द मूवी' का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. चलिए बताते हैं कलेक्शन.

'रामायण' का डे-3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन कमाल का प्रदर्शन किया. इसने इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्डवाइड भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की.

- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़ का बिजनेस किया.

- जबकि दूसरे दिन 25.9% की गिरावट आई और इसने 48.05 करोड़ का कलेक्शन कर लिया.

- इसके साथ ही तीसरे दिन 45.3% की उछाल मिली और इसने 69.80 करोड़ का कारोबार कर लिया था.

- इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 182.70 करोड़ हो चुका है.

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'रामायण' वर्ल्डवाइड 350 करोड़ के पार

'रामायण' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. इसने तीसरे दिन यानी कि शनिवार को दिवाली के मौके पर दुनियाभर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का दो दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 230 करोड़ था जबकि शनिवार की कमाई के बाद ये आंकड़ा 384 करोड़ पहुंच गया था. ऐसे में अब इसने 2026 का बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है.

2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसर बनी 'रामायण' (ग्लोबली)

इसके साथ ही नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' ने ग्लोबली 2026 का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. ये 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है. इसने 'मिर्जापुर द मूवी' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. देखिए 2026 की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसर बॉलीवुड फिल्में...

1. धुरंधर 2- 1813.39 करोड़

2. दृश्यम 3- 587.52 करोड़

3. हनुमान अंश- 453.23 करोड़

4. बॉर्डर 2- 450.19 करोड़

5. मिर्जापुर द मूवी- 339.91 करोड़

6. भूत बंगला- 270.91 करोड़

7. धमाल 4- 230.17 करोड़

8. अवारापन 2- 213.05 करोड़

9. टॉक्सिक- 342.26 करोड़

10. वेलकम टू द जंगल- 192.75 करोड़

बहरहाल, अगर 'रामायण' के बारे में बात की जाए तो इस दिवाली अभी सिर्फ इसका पहला पार्ट रिलीज किया गया है, जिसमें दशानन के रावण बनने से लेकर भगवान राम के वनवास और सीता हरण-जटायु की मौत तक की कहानी देखने के लिए मिलती है. इसकी लोगों ने जमकर तारीफ की है और फिल्म का दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली 2027 के मौके पर रिलीज की जाएगी. इसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.