आदित्य ठाकरे संग डिनर डेट पर स्पॉट हुईं भूमि पेडनेकर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

बॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर इस वक्त अपनी किसी फिल्म नहीं बल्कि एक वीडियो को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. एक्ट्रेस को हाल ही में राजनेता आदित्य ठाकरे संग डिनर डेट पर स्पॉट किया गया था. दोनों का ये वीडियो अब सोशल मीडिया यूजर का ध्यान खींच रहा है.

आदित्य संग स्पॉट हुईं भूमि पेडनेकर

भूमि पेडनेकर और आदित्य ठाकरे को बीती रात पैपराजी ने मुंबई के मशहूर रेस्टोरेंट ‘ला लोका मारिया’ में स्पॉट किया था. दोनों डिनर के बाद एकसाथ रेस्टोरेंट से बाहर निकले, तभी पैप्स ने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया. इस दौरान दोनों ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग किए नजर आए. आदित्य ने ब्लैक टी-शर्ट और जींस पहनी थी, जबकि भूमि पेडनेकर एक स्टाइलिश ब्लैक ड्रेस में दिखी. जिसमें एक्ट्रेस बहुत ही गॉर्जियस लग रही थी.

यूजर्स ने वीडियो पर दिया ऐसा रिएक्शन

सोशल मीडिया पर भूमि और आदित्य का ये वीडियो खासा वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते दिखे. जैसे उन्होंने पैप्स को देखा तो मुस्कुराते हुए वेव किया और फिर जल्दी से निकल गाड़ी में रवाना हो गए. भूमि और आदित्य का ये वीडियो देख अब यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हो चुकी है. लेकिन अभी तक एक्ट्रेस ने इसपर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

भूमि पेडनेकर का वर्कफ्रंट

भूमि पेडनेकर को आखिरी बार फिल्म ‘मेरे हसबैंड की बीवी’ में अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत सिंह के साथ देखा गया था. इसके बाद वो सीरीज ‘द रॉयल्स’ में भी नजर आई. जिसे लोगों का खूब प्यार मिला था. अब एक्ट्रेस के पास अमेज़न प्राइम वीडियो की थ्रिलर सीरीज़ ‘दलाल’ है. जो जल्द ही रिलीज होगी. बता दें कि एक्ट्रेस का करियरसाल 2015 में ‘दम लगा के हईशा’ से शुरू हुआ था. इसके बाद वो कई हिट फिल्मों में दिखी.

