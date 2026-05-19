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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसक्सेस होने के बाद भी खुद को स्टार नहीं मानते हैं पंकज त्रिपाठी, बोले- 'मैं नहीं, मेरा बैंक बैलेंस मुझे...'

सक्सेस होने के बाद भी खुद को स्टार नहीं मानते हैं पंकज त्रिपाठी, बोले- 'मैं नहीं, मेरा बैंक बैलेंस मुझे...'

Pankaj Tripathi Interview: हाल ही में पंकज त्रिपाठी ने बॉलीवुड में अपनी सक्सेस और स्टारडम को लेकर कई बातें शेयर की हैं. साथ ही वजह बताते हुए कहा कि वो खुद को स्टार नहीं मानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 May 2026 07:21 PM (IST)
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पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के उन कलाकारों में से हैं, जिन्होंने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. अपनी सादगी, एक्टिंग और अलग अंदाज की वजह से वो दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर हैं. उन्होंने फिल्मों और वेब सीरीज में ऐसे किरदार निभाए हैं, जो फैंस के दिलों में बस गए हैं. हालांकि, पंकज त्रिपाठी खुद को 'स्टार' नहीं मानते हैं. इसी बीच उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने स्टारडम और अपने करियर को लेकर खुलकर बात की हैं.

कैसा होता हैं असली स्टार?

टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इंटरव्यू में पंकज त्रिपाठी ने कहा कि असली स्टार वही होता है, जिसके साथ दर्शक इमोशनली जुड़ सकें. लोगों का प्यार, भरोसा और सम्मान ही सबसे बड़ी सफलता है. फिल्म इंडस्ट्री और मार्केट की नजर में स्टार की पहचान ब्रांड एंडोर्समेंट्स से होती है, क्योंकि कंपनियां उन्हीं कलाकारों को चुनती हैं जिनकी लोगों के बीच मजबूत पहचान है. लेकिन वो स्टारडम को अलग नजर से देखते हैं. उनके लिए दर्शकों का भरोसा और उनसे मिलने वाला प्यार ही मायने रखता है.

मुझे नहीं लगता कि मैं...

इसके बाद जब पंकज से पूछा गया कि क्या वो खुद को स्टार मानते हैं, तो उन्होंने साफ कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मैं स्टार हूं, लेकिन शायद मेरा बैंक अकाउंट ऐसा सोचता होगा. मेरे लिए सिर्फ मशहूर होना काफी नहीं है, क्योंकि बदनामी से भी इंसान पॉपुलर हो सकता है. जरूरी ये है कि लोग आपके काम को कब तक याद रखते हैं. मैंने कभी लोगों के बीच पॉपुलर बनने की कोशिश नहीं की. मैंने हमेशा ऐसा काम करने की कोशिश की, जिसे लोग दिल से याद रखें. कलाकार की असली पहचान उसके किरदार और एक्टिंग से बनती है.'

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पंकज त्रिपाठी का करियर 

बता दें कि उन्होंने साल 2004 में फिल्म 'रन' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. उस समय उनका बहुत छोटा रोल था और कई लोगों ने उन्हें नोटिस भी नहीं किया. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे-छोटे किरदार निभाए. 'ओमकारा' जैसी फिल्मों में भी वो नजर आए, लेकिन 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई. इस फिल्म के बाद लोगों ने उनकी एक्टिंग को पसंद करना शुरू किया. इसके बाद उन्होंने बरेली की बर्फी, स्त्री और मिमी जैसी फिल्मों में काम किया. 

कब रिलीज होगी मिर्जापुर द फिल्म?

साथ ही मिर्जापुर और क्रिमिनल जस्टिस वेब सीरीज में उनके अभिनय को खूब सराहा गया. अपनी शानदार एक्टिंग से उन्होंने नेशनल अवॉर्ड और फिल्मफेयर जैसे बड़े सम्मान भी हासिल किए. वहीं बात करें वर्कफ्रंट की, तो गुरमीत सिंह की आने वाली फिल्म 'मिर्जापुर द फिल्म' को लेकर चर्चा में हैं. 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म में अली फजल, रसिका दुग्गल, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, रवि किशन और अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकार नजर आएंगे. 

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Published at : 19 May 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
Pankaj Tripathi Bollywood
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