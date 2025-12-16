सेलिना जेटली और उनके अलग रह रहे पति, ऑस्ट्रियाई होटलायर पीटर हाग, शुक्रवार को अंधेरी स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए थे, जहां अदालत ने दोनों पक्षों को 27 जनवरी तक अपनी इनकम से जुड़े एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया था. अदालत ने हाग को जेटली की घरेलू हिंसा (DV) की शिकायत पर अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा था. ये निर्देश एक्ट्रेस द्वारा नवंबर में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत दायर मामले की पहली सुनवाई के दौरान जारी किए गए थे.

सेलिना जेटली ने कितना मांगा कंपनसेशन?

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, करंजावाला एंड कंपनी द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही सेलिना जेटली ने अपनी 15 साल की शादी के दौरान लगातार फिजिकल, वर्बल और इमोशनल एब्यूज का आरोप लगाया है. उन्होंने कंपनशेसन के रूप में 100 करोड़ रुपये और मंथली मेंटेनेंस के तौर पर 10 लाख रुपये की मांग की है. बता दें कि कपल ने 2010 में मुंबई में शादी की थी और हाग के विदेशी असाइनमेंट के दौरान वे मुंबई, दुबई, सिंगापुर और ऑस्ट्रिया में रहे थे.

‘फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं दी’

अपनी याचिका में, जेटली ने दावा किया है कि सालों जबरदस्ती कंट्रोल के जरिये उन्हें उनके अलग रह रहे पति ने “फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और डिग्निटी से वंचित” किया . उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पति हाग ने उनके प्रोफेशनल कामों पर रिस्ट्रिक्शन लगाए और इस वजह से वे कमाई नहीं कर पाईं और हाग ने उन्हें फाइनेँशियली खुद पर डिपेंड कर दिया.

संपत्ति विवाद के आरोप

जेटली ने हाग पर फाइनेंशियल गबन का भी आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि उनके अलग रह रहे पति ने उनके बैंक खातों से पैसे निकाले, उसके डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल उसके बिलों का भुगतान करने के बहाने किया, और उनके डाक्यूमेंट्स और पासपोर्ट पर कंट्रोल रखा. विवाद का एक मुख्य मुद्दा 2019 का वह गिफ्ट डीड है जिसके तहत एक्ट्रेस का मुंबई फ्लैट हाग को ट्रांसफर किया गया था, जेटली ने दावा किया है कि यह डीड तब एग्जीक्यूट की गई थी जब वह मानसिक रूप से कमजोर थी और आरोप लगाया है कि हाग ने बाद में उसकी जानकारी के बिना संपत्ति किराए पर दे दी, जिससे लगभग 1.26 करोड़ रुपये की कमाई हुई. याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि हाग ने उन्हें इंफॉर्म किए बिना ही वियना में जॉइंटली खरीदी गई प्रॉपर्टी बेच दी, और ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में परिवार के मूव होने के बाद हाग का एब्यूज और बढ़ गया.

ऑस्ट्रिया में भी चल रहा तलाक का मामला

मुंबई की तरह ही आस्ट्रिया में भी हाग और सेलिना के तलाक का मामला चल रहा है. हाग ने इस साल ऑस्ट्रिया की एक अदालत में तलाक के लिए अर्जी दी थी, जिसमें कथित तौर पर उन्होंने जेटली को शादी टूटने का दोषी ठहराया था. उनकी कानूनी टीम ने बताया है कि ऑस्ट्रियाई अदालत ने हाल ही में जेटली को बच्चों से रोज एक घंटे फोन पर बात करने की इजाजत दी है, जबकि पहले हाग ने कथित तौर पर कुछ समय के लिए बच्चों से संपर्क तोड़ दिया था. जेटली ने अपनी घरेलू हिंसा याचिका में दावा किया है कि भारत में कानूनी कार्रवाई शुरू करने के बाद से उन्हें बच्चों से कॉन्टेक्ट करने से रोका गया है.

अगली सुनवाई 27 जनवरी को

मुंबई अदालत ने अंतरिम राहत पर विचार करने से पहले दोनों पक्षों की फाइनेंशियल कंडीशन क्लियर करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी, जब अदालत एफिडेविट को रिव्यू करेगी और जेटली की अंतरिम अर्जी पर सुनवाई करेगी.