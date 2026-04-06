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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड1600 करोड़ कमाने के बाद 'धुरंधर 2' पर चली सेंसर की कैंची, नहीं सुनाई देगी संजय दत्त की गालियां

1600 करोड़ कमाने के बाद 'धुरंधर 2' पर चली सेंसर की कैंची, नहीं सुनाई देगी संजय दत्त की गालियां

Dhurandhar 2: आदित्य धर की 'धुरंधर 2 द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर 1600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है. ऐसे में सेंसर बोर्ड की ओर से अब इस पर कैंची चलाई गई है और गालियों को म्यूट किया गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Apr 2026 07:14 PM (IST)
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रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' की आंधी बॉक्स ऑफिस पर शांत होने का नाम नहीं ले रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1600 करोड़ कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है और अभी भी इसकी कमाई जारी है. ऐसे में अब खबर सामने आ रही है कि फिल्म के कुछ सीन्स और गालियों पर सेंसर बोर्ड की ओर से सख्त रुख अपनाया गया है. बताया जा रहा है कि मेकर्स ने फैंस के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए ये एक बड़ा फैसला लिया है, जिन गालियों को पूरी तरह से म्यूज नहीं किया गया था अब वह पूरी तरह से म्यूट कर दी गई हैं. 

'धुरंधर 2' पर चली सेंसर की कैंची

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 'धुरंधर 2' की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हमजा उर्फ जसकीरत सिंह रंगी (रणवीर सिंह) और गुरबाज सिंह उर्फ पिंडा (उदयबीर संधू) के बाथरूम सीन में कैमरामैन की झलक दिखाई दे देती है. ऐसे में रिपोर्ट्स के अनुसार, अब इस सीन को अपडेटेड के साथ ही प्रिंट वर्जन ठीक कर दिया गया है.

संजय दत्त की गाली को भी किया म्यूट!

इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि फिल्म के लेटेस्ट वर्जन में कुछ किरदारों द्वारा दी जा रही गालियों को म्यूट किया गया था. लेकिन इसमें कुछ को नहीं किया गया था. अब न्यू प्रिंट को लेकर कहा जा रहा है कि अब सभी गालियों को म्यूट कर दिया गया है. खासकर ल्यारी में ऑपरेशन वाले सीन में संजय दत्त की गाली को. वहीं, राकेश बेदी के किरदार द्वारा दी गई गाली को भी म्यूट कर दिया गया है. इसके अलावा फिल्म में कुछ अपशब्द भी थे, जिन्हें म्यूट किया गया है.


1600 करोड़ कमाने के बाद 'धुरंधर 2' पर चली सेंसर की कैंची, नहीं सुनाई देगी संजय दत्त की गालियां

पहले भी चली थी सेंसर की कैंची

'धुरंधर 2' पर पहले भी सेंसर की कैंची चल चुकी है. रिलीज से पहले इसके कुछ खून-खराबे वाले सीन्स पर सीबीएफसी की ओर से कैंची चलाई गई थी. इसमें हथौड़े से सिर पर वार करने, सीमेंट ब्लॉक से सिर कुचलने और आंखें फोड़ने जैसे डरावने विजुअल्स को कम किया गया था और पूरी तरह से हटा दिया गया था. इतना ही नहीं, सिर काटकर किक मारने वाले सीन को भी छोटा किया गया था. 

रिलीज के वक्त शोज हुए थे कैंसिल

गौरतलब है कि आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' को रिलीज के बाद से ही तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. जब इसे रिलीज किया गया था तो इसके कई जगहों पर पहले शोज कैंसिल हो गए थे. खबरें रहीं कि फिल्म की रील नहीं पहुंच पाई. खासकर ये साउथ में नहीं रिलीज हो पाई थी.

'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस

फिल्म 'धुरंधर 2' के बॉक्स ऑफिस के बारे में बात की जाए तो फिल्म वर्ल्डवाइड 1600 करोड़ और इंडिया में 1000 करोड़ के पार पहुंच गई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म दुनियाभर की कमाई के मामले में 'पुष्पा द रूल 2' (1742 करोड़) और 'बाहुबली 2 द कंक्लूजन' (1788 करोड़) के साथ ही 'दंगल' को पछाड़ नहीं पाई है. लेकिन इसने अपनी ही फिल्म 'धुरंधर' (1307 करोड़) और 'केजीएफ चैप्टर 2' (1215 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है.

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Published at : 06 Apr 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Dhurandhar 2
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