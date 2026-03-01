हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2026 की बॉक्स ऑफिस रेस में आगे निकली 'बॉर्डर 2', जानें टॉप 5 हाईएस्ट बॉलीवुड फिल्मों के बारे

2026 की बॉक्स ऑफिस रेस में आगे निकली ‘बॉर्डर 2’, जानें टॉप 5 हाईएस्ट बॉलीवुड फिल्मों के बारे

Top 5 Highest-Grossing Bollywood Films: साल 2026 में बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं टॉप 5 बॉलीवुड फिल्में कौन-सी हैं और किसने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Mar 2026 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2026 की शुरुआत में बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्मों रिलीज हुई, जिनमें ‘बॉर्डर 2’, ‘ओ’ रोमियो, ‘मर्दानी 3’ और ‘इक्कीस’ जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. इन फिल्मों ने न सिर्फ तगड़ी कमाई की, बल्कि अपनी दमदार कहानी और शानदार प्रदर्शन के दम पर दर्शकों का दिल भी जीत लिया. आइए जानते हैं कि 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 बॉलीवुड फिल्में कौन-सी हैं और किसने हासिल किया नंबर वन का ताज.

1. बॉर्डर 2
कोईमोई की रिपोर्ट्स के मुताबित लिस्ट में पहले नंबर पर है, साल 2026 में रिलीज हुई 'बॉर्डर 2'. इसका निर्देशन  अनुराग सिंह ने किया. यह फिल्म देशभक्ति और एक्शन से भरपूर रही, जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए. दमदार कहानी और इमोशनल अपील के दम पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 360.44 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की और साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई. फिल्म थिएटर में लगी है.

 
2026 की बॉक्स ऑफिस रेस में आगे निकली ‘बॉर्डर 2’, जानें टॉप 5 हाईएस्ट बॉलीवुड फिल्मों के बारे

2. ओ’रोमियो
रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'ओ’रोमियो' का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया. फरवरी 2026 में रिलीज हुई इस फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड रोल में दिखे. दर्शकों के बीच फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 73.27 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. फिल्म थिएटर में लगी है.


2026 की बॉक्स ऑफिस रेस में आगे निकली ‘बॉर्डर 2’, जानें टॉप 5 हाईएस्ट बॉलीवुड फिल्मों के बारे

3. मर्दानी 3
'मर्दानी 3' का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया, जबकि रानी मुखर्जी एक बार फिर शिवानी शिवाजी रॉय के दमदार किरदार में नजर आईं. एक्शन-थ्रिलर अंदाज में बनी यह फिल्म 2026 में रिलीज हुई और दर्शकों को खूब पसंद आई. फिल्म ने करीब 50.27 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म थिएटर में लगी है.

 
2026 की बॉक्स ऑफिस रेस में आगे निकली ‘बॉर्डर 2’, जानें टॉप 5 हाईएस्ट बॉलीवुड फिल्मों के बारे

4. इक्कीस
'इक्कीस' एक देशभक्ति से जुड़ी फिल्म रही, जिसका निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया. इसमें अगस्त्य नंदा अहम भूमिकाओं में नजर आए. शानदार कहानी और मजबूत अभिनय के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 36.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया.


2026 की बॉक्स ऑफिस रेस में आगे निकली ‘बॉर्डर 2’, जानें टॉप 5 हाईएस्ट बॉलीवुड फिल्मों के बारे

5. अस्सी
सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म 'अस्सी' का निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया. 2026 में रिलीज हुई. इस फिल्म में तापसी पन्नू, कनी कुश्रुति, जीशान अय्यूब मुख्य भूमिकाओं में नजर आए. फिल्म ने करीब 7.4 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की. फिल्म थिएटर में लगी है.


2026 की बॉक्स ऑफिस रेस में आगे निकली ‘बॉर्डर 2’, जानें टॉप 5 हाईएस्ट बॉलीवुड फिल्मों के बारे

Published at : 01 Mar 2026 03:00 PM (IST)
