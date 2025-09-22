हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Box Office Collection Sunday:संडे को 'जॉली एलएलबी 3' का बजा डंका, 'लोका चैप्टर 1' और 'मिराई' भी चमकी, जानें- कैसा रहा बाकी फिल्मों का हाल

Box Office Collection 21 September: संडे को बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर कई फिल्मों के बीच जंग हुई. इन तमाम फिल्मों के बीच अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म तबाही मचा दी है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 22 Sep 2025 07:22 AM (IST)

सितंबर के महीन में सिनेमाघरों में बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों की बाढ़ आई हुई है. ऐस दर्शको के पास थिएटर में मूवीज के ऑप्शनंस की लाइन लगी हुई है. जहां इस शुक्रवार को 'जॉली एलएलबी 3' के साथ 'अजेय' और 'निशानची'  रिलीज हुई हैं तो वहीं कुछ हफ्तों पुरानी 'मिराई', 'डेमन स्लेयर' और 'लोका: चैप्टर 1 - चंद्रा' जैसी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं. ऐसे में चलिए यहां जानते हैं संडे को किस फिल्म का टिकट खिड़की पर डंका बजा है.

जॉली एलएलबी 3 ने संडे को कितना किया कलेक्शन?
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी इस बार कोर्ट में भिड़ती नज़र आ रही है. दर्शक लंबे समय से 'जॉली एलएलबी 3' की रिलीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और इस शुक्रवार को इस फ़िल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी और गजराज राव भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. उम्मीदों पर खरी उतरते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. इसने पहले दिन लगभग 12.5 करोड़ रुपये की कमाई की थी. जबकि दूसरे दिन इसकी कमाई बढ़कर लगभग 20 करोड़ रुपये हो गई.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक जॉली एलएलबी 3 ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 21 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ इसकी तीन दिनों की कुल कमाई अब 53.50 करोड़ रुपये हो गई है.

निशानची ने संडे को कितनी की कमाई?
अनुराग कश्यप की फिल्म 'निशानची' से दर्शकों और निर्माताओं को एक बड़े सरप्राइज की उम्मीद थी, लेकिन इस फिल्म की शुरुआत निराशाजनक रही. ऐश्वर्या ठाकरे इस फिल्म से वेदिका पिंटो और मोहम्मद जीशान अय्यूब के साथ डेब्यू कर रही हैं. ये फिल्म पहले दिन केवल 25 लाख रुपये की कमाई कर पाई. दूसरे दिन इसके कलेक्शन में इंचभर की बढ़ोतरी हुई और इसने 39 लाख का कलेक्शन किया.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'निशानची' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 21 लाख रुपये का कलेक्शन किया
  • इसी के साथ इसकी तीन दिनों की कुल कमाई अब 85 लाख रुपये हो गई है.

अजेय ने संडे को कितनी की कमाई?
'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' का भी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था.  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित इस फिल्म को रवींद्र गौतम द्वारा निर्देशित किया गया है और इस फिल्म में अनंत जोशी ने योगी आदित्यनाथ की भूमिका निभाई है. इस फिल्म की भी ठंडी शुरुआत हुई और इसने पहले दिन 25 लाख रुपये की कमाई की.  दूसरे दिन इसकी कमाई थोड़ी बढ़ी और इसने 43 लाख रुपये का कलेक्शन किया.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 50 लाख बटोरे
  • इसी के साथ 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' की तीन दिनों की कुल कमाई अब 1.18 करोड़ रुपये हो गई है.

मिराई ने दूसरे संडे को कितना किया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराई' अपने पहले हफ़्ते से ही दर्शकों के बीच हिट रही है. हालांकि वीकडेज में इसकी कमाई में गिरावट भी आई और इसके पहले हफ्ते का कलेक्शन 65.1 करोड़ रुपये रहा. वहीं न शनिवार को मिराई के कलेक्शन ने तेज़ी पकड़ी और लगभग 5.15 करोड़ रुपये कमा लिए.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक मिराई ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ मिराई की 10 दिनों की कुल कमाई अब 78.75 करोड़ रुपये हो गई है.

डेमन स्लेयर ने दूसरे संडे कितने करोड़ कमाए?
जापानी एनीमे 'डेमन स्लेयर: किमेत्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल' की शुरुआत अच्छी रही. हालांकि वीकडेज में इसकी कमाई में गिरावट आई फिल भी इसके पहले हफ्ते का कलेक्शन 53.4 करोड़ रुपये रहा. वहीं दूसरे शनिवार को इसने 85.71 फीसदी की ग्रोथ दिखाते हुए 3.25 करोड़ रुपये कमाए थे.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक डेमन स्लेयर ने रिलीज के 10वे दिन यानी दूसरे रविवार को 4 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ डेमन स्लेयर की 10 दिनों की कुल कमाई अब 62.45 करोड़ रुपये हो गई है.

लोका: चैप्टर 1 – चंद्रा ने चौथे संडे कितना किया कलेक्शन  
दक्षिण भारतीय फिल्म 'लोका: चैप्टर 1- चंद्रा' ने बॉक्स ऑफिस पर कई बॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. ये फिल्म सरप्राइज ब्लॉकस्टर बन चुकी है. इसने रिलीज के तीन हफ्तों में बमफाड़ कमाई की है और अब चौथे हफ्ते में भी इसकी एंट्री दमदार रही है. फिल्म कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले हफ्ते में 54.7 करोड़ कमाए थे. दूसरे हफ्ते में इसका कलेक्शन 47 करोड़ रुपये रहा. वहीं इसकी तीसरे हफ्ते की कमाई 27.1 करोड़ रुपये रही. इसके बाद फिल्म ने चौथे शनिवार को शनिवार को 3.25 करोड़ रुपये कमाए थे.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 25वें दिन यानी चौथे संडे इस फिल्म ने 4 करोड़ का कारोबार किया है.
  • इसी के साथ 'लोका: चैप्टर 1- चंद्रा' की 25 दिनों की कुल कमाई अब 137.75 करोड़ रुपये हो गई है.

Published at : 22 Sep 2025 07:19 AM (IST)
