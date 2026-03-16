'उस्ताद भगत सिंह' ने रिलीज से पहले कर ली इतनी कमाई, पर पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम ओजी' से पिछड़ी

'द राजा साब' और 'मन शंकर वर प्रसाद गारू' के बाद अब 'उस्ताद भगत सिंह' 2026 की बड़ी टॉलीवुड रिलीज होने वाली है. फिल्म में सुपरस्टार पवन कल्याण लीड रोल में हैं. फिल्म 19 मार्च को रिलीज हो रही है और इस फिल्म का धुरंधर 2 से क्लैश होने वाला है. आइए जानते हैं फिल्म ने रिलीज से पहले कितने की कमाई की है.

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, उस्ताद भगत सिंह को लेकर पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' से थोड़ा कम एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. द कॉल हिम ओजी पवन कल्याण का सबसे चर्चित प्रोजेक्ट था. फिल्म को लेकर हर तरफ चर्चा थी. हालांकि, उस्ताद भगत सिंह के गाने भी चार्टबस्टर पर नहीं हैं और ट्रेलर भी फैंस को खास इंप्रेस नहीं कर पाया है. वहीं ये फिल्म थलापति विजय की Theri का रीमेक है. कोविड के बाद से रीमेक फिल्मों को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है. वहीं धुरंधर 2 के साथ क्लैश का भी असर उस्ताद भगत सिंह पर देखने को मिलेगा. तेलुगू मार्केट में रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की अच्छी डिमांड है.

उस्ताद भगत सिंह का प्री-रिलीज थिएट्रिकल बिजनेस

रिपोर्ट्स हैं कि उस्ताद भगत सिंह ने प्री-रिलीज थिएट्रिकल बिजनेस ठीक-ठाक हुआ है. आंध्र प्रदेश में फिल्म के डिस्ट्रिब्यूशन राइट्स 55 करोड़ में बिके हैं. निजाम एरिया में 35 करोड़ और Ceded एरिया में 16 करोड़ फिल्म की वैल्यू रही. तेलुगु स्टेट का कुल टोटल बिजनेस 106 करोड़ का है. फिल्म के डिस्ट्रिब्यूशन राइट्स बाकी इंडिया में 8.5 करोड़ में बिके हैं. वहीं ओवरसीज मार्केट में 12.5 करोड़ में बिके हैं. उस्ताद भगत सिंह का ओवरऑल वर्ल्डवाइड प्री-रिलीज थिएट्रिकल बिजनेस 127 करोड़ हुआ है. वहीं दे कॉल हिम ओजी का प्री-रिलीज थिएट्रिकल बिजनेस 180 करोड़ था. इस मामले में फिल्म दे कॉल हिम ओजी से पिछड़ गई है.

बता दें कि फिल्म 150 करोड़ के बजट में बनी है और फिल्म को सेफ जोन में होने के लिए कम से कम 150 करोड़ कमाने होंगे, ताकि बजट रिकवर हो सके.