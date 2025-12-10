Dhurandhar Worldwide Collection: 200 करोड़ से ज्यादा कमाकर भी हिट नहीं हो पाई 'धुरंधर', जानें वजह
Dhurandhar Worldwide Box Office Collection: 'धुरंधर' ने दुनिया भर में 200 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है. इसके बावजूद रणवीर सिंह की फिल्म हिट नहीं हो पाई है. जानें इसकी वजह क्या है.
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर से सिनेमाघरों में है. इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म ने दर्शकों को इंप्रेस कर लिया है और बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया है. 'धुरंधर' हर रोज बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. भारत ही नहीं, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी 'धुरंधर' ने धावा बोल दिया है. फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है. इसके बावजूद रणवीर सिंह की फिल्म हिट नहीं हो पाई है.
'धुरंधर' वीकेंड के साथ-साथ वीक डेज पर भी धड़ल्ले से नोट कमा रही है. फिल्म ने 5 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 159.40 करोड़ रुपए कमाए हैं. वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बजट के करीब कमाई कर चुकी है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 224.75 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है.
200 करोड़ से ज्यादा कमाकर भी हिट नहीं हो पाई ''धुरंधर''
कोइमोई की मानें तो 'धुरंधर' का बजट 250 करोड़ रुपए है. वहीं फिल्म ने वर्ल्डवाइड अब तक 224.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. ऐसे में फिल्म अब तक अपना बजट नहीं निकाल पाई है. हालांकि 'धुरंधर' की रफ्तार देखते हुए कहा जा सकता है कि ये एक से दो दिन में अपना बजट वसूल कर लेगी. लेकिन फिर भी फिल्म हिट नहीं कहलाएगी. ऐसा इसीलिए क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए किसी भी फिल्म को बजट से दोगुना कमाना होता है. ऐसे में 'धुरंधर' को भी करीब 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना होगा, तभी ये हिट फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो पाएगी.
'धुरंधर' की स्टार कास्ट
'धुरंधर' को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आए हैं. उनके साथ सारा अर्जुन बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई दी हैं. वहीं अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन भी अहम रोल में हैं. 'धुरंधर' की रिलीज के साथ मेकर्स फिल्म का सीक्वल भी अनाउंस कर चुकी है. 'धुरंधर- पार्ट 2' अगले साल 19 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होगी.
