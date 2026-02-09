सनी देओल की बॉर्डर 23 जनवरी को रिलीज हुई. फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया. फैंस ने फिल्म को काफी पसंद किया. वहीं कुछ दिन बाद रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 रिलीज हुई. इस फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सेकंड वीक में फिल्म ने मर्दानी और मर्दानी 2 से ज्याद कमाई की.

आइए जानते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में.

बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, बॉर्डर 2 ने 18वें दिन रात 8.30 बजे तक 1.03 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म के रात के शोज के आंकड़े अभी आने बाकी हैं. रात के शोज के बाद हमारे फिल्म के कलेक्शन में चेंजेस आएंगे.

फिल्म का टोटल कलेक्शन 310.78 करोड़ हो गया है. फिल्म को 9 फरवरी को 6.83 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. मॉर्निंग शो में 4.49 परसेंट, दोपहर के शोज में 8.12 परसेंट और शाम के शोज में 7.89 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

मर्दानी 3 का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल

मर्दानी 3 की बात करें तो फिल्म ने रात 8.30 बजे तक 66 लाख की कमाई की. फिल्म के रात शोज के कलेक्शन के आंकड़े आने बाकी हैं. फिल्म ने टोटल 36.56 करोड़ का बिजनेस किया.

फिल्म को 9 फरवरी को 8.87 करोड़ की ऑक्यूपेंसी मिली. मॉर्निंग शोज में 6.67 परसेंट, दोपहर में 9.76 परसेंट, शाम के शोज में 10.18 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

बता दें कि बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं. फिल्म को टी-सीरीज और जे.पी. दत्ता ने प्रोड्यूस किया. इस फिल्म के गाने संदेसे आते हैं और मिट्टी के बेटे भी बहुत पसंद किए गए. फिल्म सनी देओल के करियर की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग है.

वहीं रानी मुखर्जी की मर्दानी 2 को अभिराज मीनावाला ने डायरेक्ट किया है. जानकी बोड़ीवाला भी फिल्म अहम रोल निभा रही हैं. फिल्म में बच्चियों की किडनैपिंग की कहानी दिखाई गई है.