सनी देओल इन दिनों फिल्म बॉर्डर 2 में नजर आ रहे हैं. बॉर्डर 2 धमाकेदार कमाई कर रही है. इस फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी नजर आए. बॉर्डर 2 से पहले सनी की गदर 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड़ तोड़े थे. लोग ट्रैक्टर में बैठकर थिएटर फिल्म देखने पहुंचे थे.

सनी देओल के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं. सनी कई शानदार फिल्में दी हैं. हालांकि, उनकी कई फिल्में अंडर रेटेड भी रह गई हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.

अर्जुन पंडित

अर्जुन पंडित फ्लॉप हो गई थी. इस फिल्म ने 11.43 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म साल 1999 में आई थी. इस फिल्म में सनी देओल का इंटेंस रोल था. फिल्म उस समय भले ही न चली लेकिन फिर कल्ट क्लासिक बन गई.

यतीम

ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी. फिल्म को जे.पी. दत्ता ने बनाया था. फिल्म में सनी देओल की दमदार परफॉर्मेंस थीं. लेकिन फिल्म चल नहीं पाई थी.

सलाखें

सलाखें ने 9.34 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म 1998 में आई थी. फिल्म फ्लॉप थी. इस एक्शन-ड्रामा में सनी एंग्री-यंग-मैन अवतार में थे.

द हीरो: लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई

ये फिल्म 2003 में आई थी. फिल्म ने 26.23 करोड़ कमाए. पर फिल्म फ्लॉप हुई. ये बड़े बजट की फिल्म थी. उस वक्त ये फिल्म चली नहीं पर आज अंडररेटेड मानी जाती है.

घायल: वंस अगेन

घायल: वन्स अगेन को लेकर काफी चर्चा थी. पर फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी. इस फिल्म ने 35.7 करोड़ की कमाई की थी. ये फिल्म ओरिजिनल घायल की तरह इमोशनल-एक्शन से भरी थी. पर फिल्म को घायल जैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया.

मोहल्ला अस्सी

फिल्म ने महज 1.64 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी. फिल्म में वाराणसी की पॉलिटिक्स दिखाई गई थी. फिल्म विवादों में घिर गई थी. फिल्म 2018 में आई थी.

ब्लैंक

ये फिल्म 2019 में आई थी. इस फिल्म ने 5.15 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म फ्लॉप हो गई थी. फिल्म में सनी देओल को साइलेंट, कंट्रोल्ड अवतार में देखा गया था.