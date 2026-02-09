हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘गदर 2’ vs ‘बॉर्डर 2’: 17 दिनों की कमाई में कौन है आगे? अपनी फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहे सनी देओल

Border 2 vs Gadar 2 Box Office: वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. लेकिन सनी देओल अच्छी कमाई के बावजूद अपनी साल 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 09 Feb 2026 02:56 PM (IST)
Preferred Sources

सनी देओल ने बॉक्स ऑफिस पर ‘बॉर्डर 2’ के तीसरे वीकेंड खत्म होने के साथ ही अपने लिए इतिहास रच दिया है. यह वॉर ड्रामा ‘गदर 2’ (2023) की ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस के बाद एक्टर के लिए 300 करोड़ रुपये कमाने वाली दूसरी फिल्म बन गई है. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने अपने तीसरे रविवार को 6.90 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जिससे भारत में 17 दिनों का कुल कलेक्शन 309.4 करोड़ रुपये नेट हो गया है.

हालांकि  सनी देओल 17 दिन बाद भी अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘गदर 2’ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं. जानते हैं दोनों फिल्मों की कमाई में कितना अंतर है.

‘बॉर्डर 2’ के 17 दिनों का कितना है कलेक्शन?
सनी देओल की लेटेस्ट रिलीज वॉर ड्रामा ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से पॉजिटिव रिव्यू मिला और इसी के साथ इसने बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत धमाल मचा दिया. हालांकि पहले हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई में काफी उतार चढ़ाव देखा गया. लेकिन इसने तीसरे वीकेंड पर रफ्तार में तेजी दिखाई. फिल्म के कलेक्शन की बात करे तो बॉलीवुड हंगामा के आंकडों के मुताबिक फिल्म की 17 दिनों की कमाई टेबल में दिए आंकड़ों से समझे

बॉर्डर 2

17 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (नेट इंडिया)

पहला दिन

32  करोड़

दूसरा दिन

40.59 करोड़

तीसरा दिन

57.20 करोड़

चौथा दिन

63.59 करोड़

पांचवा दिन

23.31 करोड़ 

छठा दिन 

15.04 करोड़

सातवां दिन

13.14 करोड़ 

आठवां दिन

12.53 करोड़

नौंवा दिन

20.17 करोड़ 

दसवां दिन

24.22 करोड़ 

ग्याहरवां दिन

6.52 करोड़ 

बाहरवां दिन

6.69 करोड़ 

तेहरवां दिन

4.88 करोड़ 

चौदहवां दिन

3.91 करोड़ रुपये 

पंद्रहवां दिन

3.12 करोड़ रुपये 

सोलहवां दिन

6.01 करोड़ रुपये 

सत्रहवां दिन

8.45 करोड़ रुपये

टोटल कलेक्शन

341.47 करोड़ रुपये

 गदर 2 की कितनी थी 17 दिनों की कमाई? 
वहीं सनी देओल की गदर 2 की 17 दिनों की कमाई की बात करें तो ये बॉर्डर 2 से हर दिन आगे ही नजर आ रही है. नीचे दी गई टेबल में गदर 2 के 17 दिनों के डे वाइज आंकड़े (बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक)  दिए गए हैं.

 

गदर 2

17 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (नेट इंडिया)

पहला दिन

40.10 करोड़

दूसरा दिन

43.08 करोड़

तीसरा दिन

51.70 करोड़

चौथा दिन

38.70 करोड़

पांचवा दिन

55.40 करोड़ 

छठा दिन 

32.37 करोड़

सातवां दिन

23.28 करोड़ 

आठवां दिन

20.15 करोड़

नौंवा दिन

31.07 करोड़ 

दसवां दिन

38.90 करोड़ 

ग्याहरवां दिन

13.50 करोड़ 

बाहरवां दिन

12.20 करोड़ 

तेहरवां दिन

10 करोड़ 

चौदहवां दिन

8.40 करोड़ रुपये 

पंद्रहवां दिन

7.10 करोड़ रुपये 

सोलहवां दिन

13.75 करोड़ रुपये 

सत्रहवां दिन

16.10 करोड़ रुपये

टोटल कलेक्शन

456.05 करोड़ रुपये

 

कितना है गदर 2 और बॉर्डर 2 की 17 दिनों की कमाई में अंतर
बॉर्डर 2 ने रिलीज के 17 दिनों में 341.47 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं गदर 2 की 17 दिनों की कमाई 456.05 करोड़ है. साफ है कि बॉर्डर 2 कारोबार के मामले में गदर 2 से 100 करोड़ से भी ज्यादा के कलेक्शन के साथ पीछे चल रही है. वहीं अब बॉर्डर 2 तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है. ये फिल्म सिंगल डिजिट में ही कमाई कर रही है और अब ये ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ और कमा सकती है ऐसे में इसका लाइफटाइम कलेक्शन 360 से 370 होने की उम्मीद बताई जा रही है. जबकि गदर 2 का लाइफटाइम कलेक्शन 525.45 करोड़ था. ऐसे में सनी देओल अपनी ही फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए हैं. 

 

Published at : 09 Feb 2026 02:44 PM (IST)
