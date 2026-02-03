बॉर्डर 2 और धुरंधर दोनों ही फिल्मों को फैंस ने भर-भरकर प्यार दिया. धुरंधर जहां 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनीं. वहीं बॉर्डर 2 2026 की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म है. हालांकि, धुरंधर और बॉर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक बड़ा गैप बना हुआ है. आइए जानते हैं 11वें दिन किस फिल्म ने बाजी मार ली है.

धुरंधर वर्सेस बॉर्डर 2

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, धुरंधर 2 ने 31.80 करोड़ का कलेक्शन किया था. 10वें दिन के कलेक्शन के मुकाबले फिल्म की कमाई में 45 परसेंट की गिरावट आई थी. फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 893.05 करोड़ रहा है.

वहीं बॉर्डर 2 की बात करें तो 11वें दिन भी फिल्म धुरंधर से पिछड़ गई है. बॉर्डर 2 ने 11वें दिन 6.52 करोड़ का कलेक्शन किया. 10वें दिन के मुकाबले फिल्म के कलेक्शन में 73 परसेंट की कमी आई है.

बॉर्डर 2 का डे वाइज कलेक्शन

बता दें कि बॉर्डर 2 ने 32.10 करोड़ से ओपनिंग की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 40.59 करोड़ कमाए. तीसरे दिन 57.20 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन ये कलेक्शन बढ़कर 63.59 करोड़ रहा. पांचवें दिन फिल्म ने 23.31 करोड़, छठे दिन 15.04 करोड़, सातवें दिन 13.14 करोड़, आठवें दिन 12.53 करोड़, नौवें दिन 20.17 करोड़, दसवें दिन 24.22 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं धुरंधर की बात करें तो फिल्म ने 28 करोड़ से ओपनिंग की थी. फिल्म ने पहले वीकेंड पर 106.50 करोड़ कमाए. वहीं पहले हफ्ते तक फिल्म ने 218 करोड़ का बिजनेस किया. दूसरे हफ्ते तक फिल्म ने 479 करोड़, तीसरे तक 668.80 करोड़, चौथे तक 784.50 करोड़, पांचवें तक 840.85 करोड़, छठे तक 886.05 करोड़, सातवें तक फिल्म ने 892.80 करोड़ का कलेक्शन किया.

फिल्म की स्टारकास्ट

मालूम हो कि बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया था. वहीं फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स हैं. वहीं धुरंधर को आदित्य धर ने बनाया. इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे स्टार्स थे. धुरंधर 2 का टीजर भी रिलीज हो गया है.