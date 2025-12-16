हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 Teaser Live: 'बॉर्डर 2' का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज, पाकिस्तान को फिर ललकारते दिखे सनी देओल

Border 2 Teaser Live: 'बॉर्डर 2' का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज, पाकिस्तान को फिर ललकारते दिखे सनी देओल

Border 2 Teaser Live Updates: सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर आज रिलीज हो रही है. बॉर्डर 2 टीजर रिलीज से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे साथ यहां बने रहिए.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 16 Dec 2025 02:01 PM (IST)

LIVE

Key Events
Border 2 Teaser Live Updates Sunny Deol Diljit Dosanjh Sonam Bajwa Border Teaser Review Pakistan Vijay Diwas Border 2 Teaser Live: 'बॉर्डर 2' का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज, पाकिस्तान को फिर ललकारते दिखे सनी देओल
बॉर्डर 2 का टीजर विजय दिवस पर हो रहा रिलीज
Source : instagram

Background

सनी देओल एक बार फिर पाकिस्तान की लंका लगाने आ रहे हैं. दरअसल एक्टर गदर 2 और जाट से तहलका मचान के बाद अब देशभक्ति से भरी अपनी मच अवेटेड बॉर्डर 2 से सिनेमाघरों में तहलका मचाने आ रहे हैं. 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर के इस सीक्वल की रिलीज का फैंस दिल थामे इंतजार कर रहे हैं. वहीं फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए मेकर्स आज इस फिल्म का टीजर रिलीज कर रहे हैं.

शहीद दिवस पर रिलीज किया जा रहा बॉर्डर 2 टीजर
बता दे कि ‘बॉर्डर 2’ के निर्माता 16 दिसंबर को विजय दिवस पर एक खास मौके पर इसकी पहली झलक रिलीज कर रहे हैं. मुंबई में टीजर लॉन्च का इवेंट रखा गया है. बता दें कि 1971 के युद्ध में भारत की विजय की याद दिलाने वाले इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर आयोजित होने वाला यह टीज़र लॉन्च महज़ एक प्रमोशनल एक्टिविटी  नहीं है, बल्कि भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान को एक श्रद्धांजलि हैं. टीजर आज दोपहर 1.30 बजे रिलीज किया जाएगा.

कई शहरों में एक साथ दिखाया जाएगा टीजर
यह टीजर लॉन्च इवेंट एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी साबित होगा क्योंकि बॉर्डर 2 की पूरी कास्ट पहली बार पब्लिकली एक मंच पर एक साथ नजर आएगी. पूरी कास्ट को एक साथ देखने से फिल्म को लेकर हाईप आसमान तक पहुंचने की उम्मीद है. वहीं मुंबई से परे इस लॉन्च इवेंट को आगे बढ़ाते हुए, टीज़र को कई शहरों में एक साथ दिखाया जाएगा, जिससे देशभर के फैंस एक ही समय में इसे एंजॉय कर सकेंगे.

कब रिलीज हो रही है बॉर्डर 2
बता दें कि बॉर्डर 2 साल 2026 के जनवरी महीने में सिनेमाघरों में रिलीजो होगी. ये फिल्म गणतंत्र दिवस से पहले यानी 23 जनवरी को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. यानी सनी देओल की साल 2026 में अपनी देशभक्ति भरी फिल्म से खाता खोलेंगे. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें को सनी देओल के अलावा इसमें वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ सहित कई कलाकार अहम रोल प्ले करते दिखेंगे

14:01 PM (IST)  •  16 Dec 2025

Border 2 Teaser Live: बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज, सनी देओल हुए इमोशनल

 बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज हो गया है. वहीं लॉन्च इवेंट के दौरान सनी देओल काफी भावुक हो गए. बता दें कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके बेटे और एक्टर सनी देओल की फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है. इस मौके पर सनी की आंखों में आंसू दिखे. 


13:46 PM (IST)  •  16 Dec 2025

Border 2 Teaser Live: 'बॉर्डर 2' का टीजर हुआ रिलीज

  'बॉर्डर 2' की पहली झलक सामने आ गई है. आज दोपहर को 1.30 बजे मेकर्स ने इसका टीजर जारी कर. 'बॉर्डर 2' की पहली झलक ही रौंगटे खड़े कर देने वाली है. टीजर में एक बार फिर सनी देओल  हिंदुतान के सच्चे सपूत बनकर पाकिस्तान को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं. टीजर में जंग के मैदान की झलक देखने को मिली है साथ ही वरुण धवन से लेकर दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जाबांज सिपाही के किरदार में देश के लिए जान की बाजी लगाते दिख रहे हैं. ओवरऑल टीजर को देखकर रौंगटे खड़े हो जाते हैं.  

Load More
Tags :
Border Sunny Deol Border 2 DILJIT DOSANJH Border 2 Teaser
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस वे हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, मथुरा के डीएम ने की पुष्टि
दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस वे हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, मथुरा के डीएम ने की पुष्टि
इंडिया
संसद में अनोखी एंट्री: कांग्रेस सांसद खुद की बनाई हुई इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे पार्लियामेंट, बाइक पर लिखा था ‘RG’
संसद में अनोखी एंट्री: कांग्रेस सांसद खुद की बनाई हुई इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे पार्लियामेंट, बाइक पर लिखा था ‘RG’
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
Advertisement

वीडियोज

UP News: यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की टक्कर, कई लोगों हताहत | Accident | abp News
Weather Updates: कोहरे की चादर में छिपी सड़क, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी | Fog | Smog |
China Crisis Explained! मंदी का भारत पर क्या असर होगा | Paisa Live
Yamuna Expressway News: कई गाड़ियों में टक्कर, वाहनों में लगी आग, कई लोग हताहत | Weather Update
Mohali Kabaddi Firing: Mohali में कबड्डी खिलाड़ी Rana Balachauria की गोली मारकर कर दी हत्या |ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस वे हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, मथुरा के डीएम ने की पुष्टि
दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस वे हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, मथुरा के डीएम ने की पुष्टि
इंडिया
संसद में अनोखी एंट्री: कांग्रेस सांसद खुद की बनाई हुई इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे पार्लियामेंट, बाइक पर लिखा था ‘RG’
संसद में अनोखी एंट्री: कांग्रेस सांसद खुद की बनाई हुई इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे पार्लियामेंट, बाइक पर लिखा था ‘RG’
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
बॉलीवुड
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
ट्रेंडिंग
सीमा हैदर का दावा- जान से मारने की धमकी मिली, बोलीं- सरकार के सपोर्ट से अब तक सुरक्षित, वीडियो वायरल
सीमा हैदर का दावा- जान से मारने की धमकी मिली, बोलीं- सरकार के सपोर्ट से अब तक सुरक्षित, वीडियो वायरल
शिक्षा
लखनऊ यूनिवर्सिटी में किन छात्रों को मिलता है एडमिशन में ज्यादा फायदा? जानिए पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी
लखनऊ यूनिवर्सिटी में किन छात्रों को मिलता है एडमिशन में ज्यादा फायदा? जानिए पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी
हेल्थ
Air Purifier Health Risk: कहीं आपका एयर प्यूरीफायर आपके फेफड़े तो नहीं कर रहा खराब? डॉक्टरों ने दी यह वॉर्निंग
कहीं आपका एयर प्यूरीफायर आपके फेफड़े तो नहीं कर रहा खराब? डॉक्टरों ने दी यह वॉर्निंग
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget