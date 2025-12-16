सनी देओल एक बार फिर पाकिस्तान की लंका लगाने आ रहे हैं. दरअसल एक्टर गदर 2 और जाट से तहलका मचान के बाद अब देशभक्ति से भरी अपनी मच अवेटेड बॉर्डर 2 से सिनेमाघरों में तहलका मचाने आ रहे हैं. 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर के इस सीक्वल की रिलीज का फैंस दिल थामे इंतजार कर रहे हैं. वहीं फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए मेकर्स आज इस फिल्म का टीजर रिलीज कर रहे हैं.

शहीद दिवस पर रिलीज किया जा रहा बॉर्डर 2 टीजर

बता दे कि ‘बॉर्डर 2’ के निर्माता 16 दिसंबर को विजय दिवस पर एक खास मौके पर इसकी पहली झलक रिलीज कर रहे हैं. मुंबई में टीजर लॉन्च का इवेंट रखा गया है. बता दें कि 1971 के युद्ध में भारत की विजय की याद दिलाने वाले इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर आयोजित होने वाला यह टीज़र लॉन्च महज़ एक प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान को एक श्रद्धांजलि हैं. टीजर आज दोपहर 1.30 बजे रिलीज किया जाएगा.

कई शहरों में एक साथ दिखाया जाएगा टीजर

यह टीजर लॉन्च इवेंट एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी साबित होगा क्योंकि बॉर्डर 2 की पूरी कास्ट पहली बार पब्लिकली एक मंच पर एक साथ नजर आएगी. पूरी कास्ट को एक साथ देखने से फिल्म को लेकर हाईप आसमान तक पहुंचने की उम्मीद है. वहीं मुंबई से परे इस लॉन्च इवेंट को आगे बढ़ाते हुए, टीज़र को कई शहरों में एक साथ दिखाया जाएगा, जिससे देशभर के फैंस एक ही समय में इसे एंजॉय कर सकेंगे.

कब रिलीज हो रही है बॉर्डर 2

बता दें कि बॉर्डर 2 साल 2026 के जनवरी महीने में सिनेमाघरों में रिलीजो होगी. ये फिल्म गणतंत्र दिवस से पहले यानी 23 जनवरी को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. यानी सनी देओल की साल 2026 में अपनी देशभक्ति भरी फिल्म से खाता खोलेंगे. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें को सनी देओल के अलावा इसमें वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ सहित कई कलाकार अहम रोल प्ले करते दिखेंगे