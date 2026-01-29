Border 2 Box Office Day 7 : सनी देओल स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' की गणतंत्र दिवस की छुट्टी के बाद बेशक कमाई घट गई है लेकिन ये अब भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है, रिलीज के छठे दिन यानी मंगलवार को तो इसने एक और मील का पत्थर पार कर लिया और ये 200 करोड़ी बन गई. वहीं गुरुवार को इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो जाएगा. इसी के साथ चलिए आपको बताते हैं कि गुरुवार को यानी सातवें दिन बॉर्डर 2 के कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में

'बॉर्डर 2' की 6 दिनों की कितनी रही कमाई?

'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है, इस फिल्म का कलेक्शन शानदार है इसने अपने रिलीज के 6 दिनों में धुरंधर के एक हफ्ते के 207 करोड़ के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है. इसी के साथ 'बॉर्डर 2' की कमाई की बात करें तो



'बॉर्डर 2' ने 30 करोड़ से दमदार ओपनिंग की थी. फिर दूसरे दिन फिल्म ने 36.5 करोड़ जुटा लिए थे.

तीसरे दिन फिल्म की कमाई 54.5 करोड़ रुपये रही.

वहीं चौथे दिन इस फिल्म को गणतंत्र दिवस की छुट्टी का पूरा फायदा मिला और इसने 59 करोड़ कमाए, जो इसका अब तक का सबसे ज्यादा सिंगल डे कलेक्शन है.

पांचवें दिन फिल्म की कमाई में वर्किंग डेज होने के चलते मंदी देखी गई और इसने 20 करोड़ कमाए.

वहीं छठे दिन का कलेक्शन और घट गया और इसकी बुधवार की कमाई 13 करोड़ रुपये रही.

'बॉर्डर 2' के 7वें दिन की एडवांस बुकिंग, बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन

बॉर्डर 2 ने 7वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3.95 करोड़ रुपये के ग्रॉस टिकट बेचे हैं. बता दें कि छठे दिन के 4.65 करोड़ रुपये के ग्रॉस कलेक्शन की मुकाबले इसके 7वें दिन की प्री-सेल्स में 15.05% की गिरावट आई है, जो कि नॉर्मल है. प्री-सेल्स और स्पॉट बुकिंग से दर्शकों की अच्छी भीड़ को देखते हुए, बॉर्डर 2 के 7वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब 13 करोड़ नेट कमाने की उम्मीद है.

'बॉर्डर 2' का 7वें दिन का कलेक्शन (Border 2 Box Office Day 7)

ट्रेड आंकड़ें देने वाली वेबसाइट सैकनिल्क (Sacnilk) के मुताबिक बुधवार को फिल्म की कमाई की रफ्तार धीमी दिख रही है. रात 10 बजे तक इस फिल्म ने 13.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और इसी कमाई के साथ 'बॉर्डर 2' का इंडिया नेट कलेक्शन 213.00 करोड़ हो चुका है.

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (छठा दिन) पहला दिन 30 करोड़ दूसरा दिन 36.5 करोड़ तीसरा दिन 54.5 करोड़ चौथा दिन 59 करोड़ पांचवा दिन 20 करोड़ छठा दिन 13.00 करोड़ सातवां दिन 1.25 करोड़ (दोपहर 1.30 बजे तक के आंकड़े) टोटल कलेक्शन 214.25 करोड़ (फाइनल आंकड़े रात 10 बजे के बाद अपडेट)

'बॉर्डर 2' फिल्म की 7वें दिन की ऑक्यूपेंसी

गुरुवार, 29 जनवरी, 2026 को मॉर्निंग शोज में बॉर्डर 2 की हिंदी ऑक्यूपेंसी 6.67% दर्ज की गई. मॉर्निंग शोज की ये ऑक्यूपेंसी 6 दिनों के मुकाबले अब तक की सबसे कम ऑक्यूपेंसी है.

'बॉर्डर 2' के दूसरे वीकेंड में अच्छी कमाई की उम्मीद

तरन आदर्श ने एक्स पर लिखा है- बॉर्डर 2 की शानदार कमाई जारी है... यह फ़िल्म मास सर्किट और हार्टलैंड मार्केट में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जो कुल बिज़नेस में बड़ा कॉन्ट्रिब्यूट कर रहे हैं. इस शुक्रवार को कई नई फ़िल्में रिलीज़ होने के बावजूद, अच्छी माउथ पब्लिसिटी की वजह से बॉर्डर 2 के वीकेंड पर अच्छी कमाई करने की उम्मीद है.

'बॉर्डर 2' स्टार कास्ट

आपको बता दें कि इस बॉलीवुड एपिक एक्शन वॉर फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह और सोनम बाजवा भी अहम किरदारों में हैं. इसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है और भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे. पी. दत्ता और निधि दत्ता ने टी-सीरीज़ फिल्म्स और जे. पी. फिल्म्स बैनर के तहत प्रोड्यूस किया गया है. यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी.

*ये आंकड़ें फाइनल नहीं हैं. कलेक्शन के फाइनल आंकड़ें रात 10 बजे तक आएंगे. स्टोरी लगातार अपडेट हो रही है)

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बॉलीवुड हंगामा, सैकनिक और अलग-अलग सोर्स से लिए गए हैं. ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं.)