गर्लफ्रेंड गौरी और Ex वाइफ रीना-किरण के संग आमिर ने किया बर्थडे सेलिब्रेट,वीडियो हुआ वायरल

गर्लफ्रेंड गौरी और Ex वाइफ रीना-किरण के संग आमिर खान ने किया बर्थडे सेलिब्रेट, इरफान पठान की पत्नी ने लूटी लाइमलाइट
आमिर खान ने 14 मार्च को अपना 61वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट और दोनों एक्स वाइफ किरण और रीना भी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनीं.
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान ने 14 मार्च को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के संग बर्थडे सेलिब्रेट किया. हालांकि, उनके बर्थडे के मौके पर कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं हुआ.
इस मौके पर एक्टर की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट, उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता और उनके दोनों बच्चे आइरा खान और जुनैद के साथ-साथ उनकी दूसरी एक्स वाइफ किरण राव और उनका बेटा आजाद राव खान भी मौजूद थे. इस सेलिब्रेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.
इस खास मौके पर भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान भी अपनी वाइफ सफा बेग के साथ पहुंचे थे. सफा बेग को इस दौरान गौरी से बात करते हुए देखा गया. सफा ने लाइमलाइट बटोरने का मौका नहीं गंवाया, क्योंकि वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थीं.
इरफान खान ने शेयर किया सेलिब्रेशन का वीडियो
वायरल वीडियो में आमिर खान केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं, उनके परिवार के लोग और इरफान पठान उनको चियर करते हुए दिखे. एक्टर ने केक कट करने के बाद पहला टुकड़ा आजाद को खिलाया. उसके बाद उन्होंने गौरी और बेटी आइरा को केक खिलाया.
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आमिर खान के बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो को इरफान खान ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने वीडियो को शेयर करके एक्टर को बर्थडे की बधाई दी. साथ ही उन्होंने मेंटल हेल्थ पर जागरूकता फैलाने वाले अगात्सु फाउंडेशन के लिए आइरा की भी तारीफ की.
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इरफान ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा,'आमिर भाई को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. आइरा खान को अगात्सु फाउंडेशन के जरिए मानसिक स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में जागरूकता और समर्थन फैलाने का काम करते हुए देखाना भी बहुत अच्छा लगा.'
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इस सेलिब्रेशन की वीडियो को कुछ पैपराजी पेज पर भी शेयर किया गया है. वायरल हो रहे एक वीडियो में आमिर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के संग घर से बाहर निकलते हुए दिखे. उसके कुछ देर बाद एक्टर की एक्स वाइफ रीना दत्ता को भी बेटे जुनैद के संग बाहर निकलते हुए देखा गया.
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Source: IOCL