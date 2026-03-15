अक्षय कुमार की फोटो क्लिक कर पैप्स कमाते हैं इतने पैसे, एक्टर ने किया खुलासा

अक्षय कुमार को यूं ही खिलाड़ी कुमार नहीं कहा जाता है. वो अपने मस्तमौले अंदाज से हर किसी का दिल जीत लेते हैं. अक्षय ने अभी तक के अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. ऐसे में एक्टर अक्सर लाइमलाइट में बने रहते हैं.

पैप्स के साथ भी अक्षय की अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है. कभी भी पब्लिक में अक्षय पैप्स को पोज देने से इंकार नहीं करते हैं. अक्षय से हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि पैप्स के जरिए अपनी या अपने परिवार की तस्वीरें लेना उन्हें ठीक लगता है. या फिर उन्हें भी लगता है कि मीडिया को थोड़ा स्पेस देना चाहिए.

पैप्स कल्चर पर बोले अक्षय कुमार

अक्षय कुमार ने इस सवाल का जो रिप्लॉई दिया है, उसे सुनकर आप एकदम खुश हो जाएंगे. इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में अक्षय कुमार से पैप्स कल्चर को लेकर सवाल पूछे गए. उनसे पूछा गया कि जब वो खुद या फैमिली के संग बाहर जाते हैं और पैप्स उन्हें अपने कैमरे में कैद करते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती.

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उससे उनकी प्राइवेसी पर असर नहीं पड़ता. इसके जवाब में अक्षय कुमार ने कहा कि उन्हें फोटो क्लिक करवाने में कोई दिक्कत नहीं है. इस दौरान अक्षय कुमार ने बताया,'एक फोटोग्राफर को करीब 3.5-4 हजार रुपये मिलते हैं तस्वीर क्लिक करने के लिए. उनको अगर पैसे मिल रहे हैं, तो इसमें परेशानी क्या है. मेरी शेरवानी में क्या परेशानी होनी चाहिए कि मैं खड़ा हो के फोटो ले लू. मेरी फोटो लेके, उस बेचारे का घर चल जाएगा, वो खुश हो जाएगा, और सारी फोटो ले जाएगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. प्राइवेसी क्या नाम है. अगर आप बाहर निकल गए बच्चों और बीवी के साथ तो प्राइवेसी किस बात की.'

अक्षय ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा,'ये कोई खतरा नहीं है, अगर कोई फोटो नहीं लेगा, तो ज्यादा खतरा होगा, ज्यादा तंगी होगी ना..अगर आप जा रहे हो और कोई पहचाने नहीं, तो समस्या बड़ी होती है, उसनें समस्या ज्यादा है.'

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