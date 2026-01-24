साल 2026 की मच अवेटेड फिल्म थी और ये 23 जनवरी,शुक्रवार को गणतंत्र दिवस से पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस देशभक्ति से भरी वॉर ड्रामा ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिय है. क्रिटिक्स ने इसे जहां शानदार रिव्यू दिया है को वहीं पहले दिन इस फिल्म को देखने वाले दर्शकों ने भी सोशल मीडिया पर फिलम की तारीफों के पुल बांधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है. इसी के साथ ‘बॉर्डर 2’ ने धमाकेदार ओपनिंग की है और कई फिल्मों के रिकॉर्ड को भी मिट्टी में मिला दिया है. चलिए यहां जानते हैं ‘बॉर्डर 2’ ने रिली के पहले दिन कितने करोड़ कमाए हैं?

‘बॉर्डर 2’ ने पहले दिन कितना कलेक्शन किया है?

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर ‘बॉर्डर 2’ का रिलीज से पहले ही काफी बज बन गया था और इसी के साथ इसकी धुआंधार एडवांस बुकिंग हुई थी और इसने प्री टिकट सेल में ही 17 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था. इसके बाद उम्मीद के मुताबिक फिल्म को रिलीज के पहले दिन देखने के लिए देशभर के सिनेमाघरों में दर्शक उमड़ पड़े सुबह से ही थिएटर्स के बाहर ऑडियंस की लंबी-लंबी कतारे देखी गई और इसी के साथ इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के पहले दिन 30 करोड़ से ओपनिंग की है.

हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं ऑफिशियल डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा बदलाव भी हो सकता है.

‘बॉर्डर 2’ ने पहले दिन तोड़ा 22 फिल्मों का रिकॉर्ड

सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ने धमाकेदार शुरुआत की है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 30 करोड़ रुपयों का कलेक्शन कर एक या दो नहीं 22 फिल्मों के ओपनिंग डे की कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. ‘बॉर्डर 2’ ने सैकनिल्क के आंकड़ो के मुताबिक इन फिल्मों के पहले दिन की कमाई को मात दी है.

डंकी- 29.2 करोड़ रुपये दंगल-29.19 करोड़ रुपये रेस 3-29.17 करोड़ रुपये मिशन मंगल- 29.16 करोड़ रुपये वॉर 2-29 करोड़ रुपये धुरंधर- 28 करोड़ रुपये बजरंगी भाईजान-27.25 करोड़ पीके- 26.63 करोड़ रुपये किक-26.4 करोड़ रुपये सूर्यवंशी-26.29 करोड़ रुपये बैंग बैंग- 26.25 करोड़ रुपये सिकंदर- 26 करोड़ रुपये गोल्ड- 25.25 करोड़ रुपये बागी 2-25.1 करोड़ रुपये साहो-24.4 करोड़ रुपये कृष 3- 24 करोड़ रुपये हाउसफुल 5- 24 करोड़ रुपये थामा- 23.75 करोड़ रुपये दबंग 3- 23 करोड़ रुपये अग्निपथ- 22.8 करोड़ रुपये फाइटर- 22.5 करोड़ रुपये कल्कि 2898 एडी- 22.5 करोड़ रुपये

‘बॉर्डर 2’ वीकेंड पर होगी 100 करोड़ के पार

‘बॉर्डर 2’ ने दमदार शुरुआत की है और इसे मिल रहे पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देखते हुए लग रहा है कि इसकी कमाई में वीकेंड पर उछाल आएगा और ये तगड़ा कलेक्शन कर 100 करोड़ के पार हो जाएगी. वहीं सोमवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी है और ऐसे में इस फिल्म के पास भी मोटी कमाई करने का सुनहरा मौका है, हो सकता है कि ये लॉन्ग वीकेंड का फायदा उठाते हुए 200 करोड़ी ही बन जाए. फिलहाल हर किसी की निगाहें बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई हैं.



‘बॉर्डर 2’ स्टार कास्ट

‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं फिल्म में वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ ने अहम रोल प्ले किया है. वहीं फीमेल कलाकारों में मोना सिंह, सोनम बाजवा और मेधा राणा शामिल हैं. अनुराग सिंह निर्देशित ये फिल्म 1997 की बॉर्डर की सीक्वल है.