Border 2 Box Office Prediction: 'बॉर्डर 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी ये 3 रिकॉर्ड, बनेगी सनी देओल की 2nd हाइएस्ट ओपनर!

Border 2 Box Office Prediction: 'बॉर्डर 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी ये 3 रिकॉर्ड, बनेगी सनी देओल की 2nd हाइएस्ट ओपनर!

Border 2 Box Office Day 1 Prediction: 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन कई रिकॉर्ड चकनाचूर कर देगी. ये सनी देओल के करियर की सेकेंड बेस्ट और वरुण धवन-दिलजीत दोसांझ की हाइएस्ट ओपनर बन सकती है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 01 Jan 2026 08:59 PM (IST)
Preferred Sources

वॉर बेस्ड फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. सनी देओल स्टारर ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है. ऐसे में फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. वहीं 'बॉर्डर 2' की रिलीज से पहले फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन भी सामने आ गया है. इसके मुताबिक पहले दिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग कर सकती है.

पिंकविला ने 'बॉर्डर 2' का ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रीडिक्ट कर लिया है. इसके मुताबिक सनी देओल की फिल्म 33 करोड़ से 40 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन कई रिकॉर्ड चकनाचूर कर देगी.

'बॉर्डर 2' ओपनिंग डे पर तोड़ेगी ये 3 रिकॉर्ड!

  • 'बॉर्डर 2' ओपनिंग डे पर सनी देओल की फिल्म 'जाट' को मात दे सकती है. 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9.62 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी. इसी के साथ 'बॉर्डर 2' सनी देओल के करियर की दूसरी बड़ी ओपनर बन जाएगी. पहले नंबर पर 'गदर 2' है जिसने पहले दिन 40.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • रिलीज के पहले दिन 37 से 40 करोड़ रुपए कमाकर 'बॉर्डर 2' वरुण धवन के करियर की हाइएस्ट ओपनर का खिताब भी अपने नाम कर सकती है. अब तक ये रिकॉर्ड 'कलंक' के नाम है. 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 21.60 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था.
  • 'बॉर्डर 2' दिलजीत दोसांझ के करियर की भी सबसे बड़ी ओपनर बन सकती है. इससे पहले ये खिताब उनकी सुपरहिट फिल्म 'गुड न्यूज' के नाम है. 2019 में रिलीज हुई इस कॉमेडी-ड्रामा ने भारत में 17.56 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी. 

'बॉर्डर 2' की स्टार कास्ट
अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 1997 की फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है. इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी बतौर लीड एक्टर दिखाई देंगे. वहीं मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और आन्या सिंह भी फिल्म का हिस्सा हैं.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 01 Jan 2026 08:48 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Border 2 Border 2 Box Office Prediction Border 2 Box Office Collection
