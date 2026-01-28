अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित ‘बॉर्डर 2’ जे.पी. दत्ता की 1997 की कल्ट क्लासिक फिल्म बॉर्डर की लीगेसी को आगे बढ़ाती है, जिसमें आज के दर्शकों के लिए पुरानी यादों और ज़बरदस्त एक्शन का बेहतरीन ब्लेंड देखने को मिल रहा है. इसी के साथ ‘बॉर्डर 2’ का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है और इसे सिनेमाघरों में देखन के लिए खूब ऑडियंस पहुंच रही है. रिलीज के चार दिन इस फिल्म ने जमकर कमाई की. हालांकि पांचवें दिन इसकी कमाई में काफी गिरावट भी देखी गई. बावजूद इसके ‘बॉर्डर 2’ ने अच्छा कलेक्शन किया है. हालांकि 5वें दिन ये फिल्न सनी देओल की गदर 2 को मात नहीं दे पाई.

‘बॉर्डर 2’ की 5वें दिन की कितनी रही कमाई?

एपिक वॉर एक्शन ड्रामा बॉर्डर 2 के लिए असली टेस्ट अब बॉक्स ऑफिस पर शुरू हो गया है. सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर इस फिल्म ने अपने 4-दिन के एक्सटेंडेड ओपनिंग वीकेंड पर सभी उम्मीदों और अनुमानों को पार कर धमाकेदार कलेक्शन किया है. गणतंत्र दिवस पर रिलीज़ हुई इस फिल्म को दर्शकों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला. हालांकि मंगलवार को इसकी कमाई घटी बावजूद इसके ये फिल्म मंगलवार टेस्ट में भी खुद को मज़बूत साबित करने में कामयाब रही है.

बता दें कि ‘बॉर्डर 2’ ने 30 करोड़ से खाता खोला था और रिलीज के चार दिनों में 180 करोड़ की कमाई कर ली.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के 5वें दिन 19.50 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ इस फिल्म की 5 दिनों की कुल कमाई अब 196.50 करोड़ रुपये हो गई है.

‘बॉर्डर 2’ 5वें दिन 'गदर 2' का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई

‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म कर रही है. यहां तक कि नॉन हॉलीडे में भी इस फिल्म ने 19 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर कमाल कर दिया है. हालांकि ये फिल्म सनी देओल की साल 2023 की ब्लॉकबस्टर गदर 2 के 5वें दिन की कमाई को पीछे नहीं छोड़ पाई है. बता दें कि गदर 2 ने रिलीज के 5वें दिन, अपने पहले मंगलवार को 55.4 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं बॉर्डर 2 इसका आधा कलेक्शन भी नहीं कर पाई है. अब देखने वाली बात होगी कि क्या ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर आगे 'गदर 2' का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं.

‘बॉर्डर 2’ स्टार कास्ट

‘बॉर्डर 2’ का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है.