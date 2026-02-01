हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बॉर्डर 2' बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन वॉर फिल्म, 'उरी' और 'केसरी' के भी छुड़ाए छक्के

'बॉर्डर 2' बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन वॉर फिल्म, 'उरी' और 'केसरी' के भी छुड़ाए छक्के

Highest Grossing Indian War Films: 'बॉर्डर 2' रिलीज के साथ ही ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. अब इस फिल्म ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड कर लिया है. ये रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन वॉर फिल्म.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 01 Feb 2026 06:16 PM (IST)
Preferred Sources

'बॉर्डर 2' रिलीज के साथ ही दर्शकों की फेवरेट बनी हुई है. इस फिल्म ने अब तक कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं. पहले वीकेंड में ही 200 करोड़ की कमाई करने वाली इस फिल्म ने अब एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. 'बॉर्डर 2' सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली भारतीय वॉर फिल्म बन गई है. फिल्म को लेकर लोगों का क्रेज इतना है कि अब तक भी ये फिल्म लगातार कमाई कर रही है.

'बॉर्डर 2' बनी हाईएस्ट ग्रॉसिंग वॉर फिल्म
'बॉर्डर 2' की रिलीज को 9 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 9 दिनों में ही फिल्म ने सैकनिक के मुताबिक इंडिया में 252.25 करोड़ का कुल कारोबार कर लिया है. फिल्म का कलेक्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है. तो वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म का कलेक्शन करीब 350 करोड़ हो चुका है. इसी के चलते फिल्म ने अपने 9 दिन के कलेक्शन से ही 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' और 'केसरी' जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है. फिल्म की कमाई को देखें तो ये अब इंडियन वॉर फिल्म्स में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

बाकी वॉर फिल्मों का कलेक्शन
इससे पहले साल 2019 में रिलीज हुई विक्की कौशल स्टारर फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' ने वर्ल्डवाइड 342 करोड़ का कलेक्शन किया था. ये फिल्म भी क्रॉस बॉर्डर फाइटिंग फिल्म थी. इसी कड़ी में साल 2024 में रिलीज हुई ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण सटारर फिल्म 'फाइटर' ने 344 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. वहीं अक्षय कुमार की 'केसरी' ने 202 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. ऐसे में 'बॉर्डर 2' इस सभी फिल्मों से आगे बढ़कर कमाई कर रही है. आने वाले दिनों में इसका कलेक्शन और भी बढ़ने वाला है. 

'बॉर्डर 2' के बारे में
बता दें कि सनी देओल स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है. इस फिल्म में सनी देओल के अलावा अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, आन्या सिंह, सोनम बाजवा, मोना सिंह, मेधा राणा, आदि स्टार्स लीड रोल में हैं. फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई थी.

Published at : 01 Feb 2026 06:11 PM (IST)
Uri The Surgical Strike Kesari Border 2
