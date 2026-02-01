'मुगल-ए-आजम' से 'धुरंधर 2' तक, बॉलीवुड के वो सुपरहिट्स जिन्होंने बजट की सारी हदें कर दीं पार

1960 में आई फिल्म 'मुगल-ए-आजम' भारतीय सिनेमा की सबसे मशहूर फिल्मों में गिनी जाती है. फिल्म का निर्देशन के. आसिफ ने किया था. इस फिल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी ने ऐतिहासिक प्रेम कहानी रची. फिल्म का एक म्यूजिकल सीक्वेंस 'प्यार किया तो डरना क्या' शूट करने के लिए 15 लाख रुपए का खास सेट तैयार किया गया था. पूरे निर्माण पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी. इस फिल्म की भव्यता और कलाकारों की अदाकारी आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई है.