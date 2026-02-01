एक्सप्लोरर
'मुगल-ए-आजम' से 'धुरंधर 2' तक, बॉलीवुड के वो सुपरहिट्स जिन्होंने बजट की सारी हदें कर दीं पार
Bollywood Highest Budget Film: आज हम आपको बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिनके बजट ने सबको हैरान कर दिया. 'मुगल-ए-आजम' से 'धुरंधर 2' तक, ये फिल्में करोड़ों खर्च करके बनाई गईं.
भारत के 2026-27 के आम बजट की घोषणा के चलते फिल्मी दुनिया में पैसों की चर्चा जोरों पर है. बॉलीवुड में हर साल बनने वाली फिल्मों का बजट हमेशा चौंकाने वाला होता है. सिनेमा में जब कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा जाता है तो सिर्फ एक्टर्स नहीं, बल्कि सेट, कॉस्ट्यूम, संगीत और लोकेशन तक पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं. ये पैसा फिल्म को और भी शानदार बनाता है. आम बजट के दिन बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्मों पर नजर डालते हैं, जिनके बजट की वजह से उनका निर्माण चुनौतियों और रोमांच से भरा रहा.
1/7
2/7
Published at : 01 Feb 2026 04:24 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
'मुगल-ए-आजम' से 'धुरंधर 2' तक, बॉलीवुड के वो सुपरहिट्स जिन्होंने बजट की सारी हदें कर दीं पार
बॉलीवुड
5 Photos
बॉलीवुड में फायरिंग की 'गूंज', रोहित शेट्टी से पहले इन सितारों के घर पर चली गोलियां
बॉलीवुड
10 Photos
स्टोर लॉन्च के दौरान फैमिली के साथ दिखी तमन्ना भाटिया, कैजुअल में भी लगी बेहद ग्लैमरस
बॉलीवुड
11 Photos
तमन्ना भाटिया के जूलरी स्टोर लॉन्च में साउथ हीरोइनों ने बिखेरा फैशन का जलवा, आर्यन खान भी हुए स्पॉट
बॉलीवुड
7 Photos
कांजीवरम साड़ी में चाहिए शाही और एलिगेंट लुक? बॉलीवुड एक्ट्रेसेज़ से लें परफेक्ट इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
7 Photos
स्टोर लॉन्च से पहले हैरान परेशान दिखीं तमन्ना भाटिया, कैजुअल लुक ने जीता फैंस का दिल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
बिहार
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
विश्व
पाकिस्तान के साथ आया अमेरिका! बलूचिस्तान हमले के बाद बोला- US ने BLA को आतंकवादी...
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
'मुगल-ए-आजम' से 'धुरंधर 2' तक, बॉलीवुड के वो सुपरहिट्स जिन्होंने बजट की सारी हदें कर दीं पार
बॉलीवुड
5 Photos
बॉलीवुड में फायरिंग की 'गूंज', रोहित शेट्टी से पहले इन सितारों के घर पर चली गोलियां
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion