'मुगल-ए-आजम' से 'धुरंधर 2' तक, बॉलीवुड के वो सुपरहिट्स जिन्होंने बजट की सारी हदें कर दीं पार

'मुगल-ए-आजम' से 'धुरंधर 2' तक, बॉलीवुड के वो सुपरहिट्स जिन्होंने बजट की सारी हदें कर दीं पार

Bollywood Highest Budget Film: आज हम आपको बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिनके बजट ने सबको हैरान कर दिया. 'मुगल-ए-आजम' से 'धुरंधर 2' तक, ये फिल्में करोड़ों खर्च करके बनाई गईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Feb 2026 04:24 PM (IST)
Bollywood Highest Budget Film: आज हम आपको बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिनके बजट ने सबको हैरान कर दिया. 'मुगल-ए-आजम' से 'धुरंधर 2' तक, ये फिल्में करोड़ों खर्च करके बनाई गईं.

भारत के 2026-27 के आम बजट की घोषणा के चलते फिल्मी दुनिया में पैसों की चर्चा जोरों पर है. बॉलीवुड में हर साल बनने वाली फिल्मों का बजट हमेशा चौंकाने वाला होता है. सिनेमा में जब कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा जाता है तो सिर्फ एक्टर्स नहीं, बल्कि सेट, कॉस्ट्यूम, संगीत और लोकेशन तक पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं. ये पैसा फिल्म को और भी शानदार बनाता है. आम बजट के दिन बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्मों पर नजर डालते हैं, जिनके बजट की वजह से उनका निर्माण चुनौतियों और रोमांच से भरा रहा.

1960 में आई फिल्म 'मुगल-ए-आजम' भारतीय सिनेमा की सबसे मशहूर फिल्मों में गिनी जाती है. फिल्म का निर्देशन के. आसिफ ने किया था. इस फिल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी ने ऐतिहासिक प्रेम कहानी रची. फिल्म का एक म्यूजिकल सीक्वेंस 'प्यार किया तो डरना क्या' शूट करने के लिए 15 लाख रुपए का खास सेट तैयार किया गया था. पूरे निर्माण पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी. इस फिल्म की भव्यता और कलाकारों की अदाकारी आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई है.
साल 2002 में रिलीज हुई 'देवदास' ने सिनेमा को प्यार की नई परिभाषा दी. फिल्म शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित थी, जिसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया. फिल्म में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित की अदाकारी ने सभी का दिल छू लिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के लिए सेट डिजाइन करने में नौ महीने लगे और सिर्फ चंद्रमुखी के कोठे पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए. फिल्म के पूरे निर्माण पर करीब 50 करोड़ रुपए लगाए गए.
Published at : 01 Feb 2026 04:24 PM (IST)
