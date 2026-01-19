हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 Advance Booking: बंपर ओपनिंग करेगी बॉर्डर 2, एडवांस बुकिंग में धुरंधर को पछाड़ा, हर घंटे बिक रहे 2 हजार टिकट

बॉर्डर 2 को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी जैसे स्टार्स नजर आएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 19 Jan 2026 08:21 PM (IST)
सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 जबरदस्त सुर्खियों में हैं. फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. ये फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी. इस फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म की एडवांस बुकिंग इंडिया में सोमवार को और विदेशों में रविवार शाम से शुरू हो गई है.

फिल्म ने एडवांस बुकिंग शुरू होते ही रफ्तार पकड़ ली है. हर घंटे ऑनलाइन 2 हज़ार से ज़्यादा टिकट बिक रहे हैं. बॉर्डर 2 हाल में रिलीज हुई कई फिल्मों से आगे निकल गई है.

धुरंधर को बॉर्डर 2 ने छोड़ा पीछे

फिल्म की एडवांस बुकिंग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और कनाडा के कुछ सिलेक्टेड थिएटर में शुरू हो गई. पिंकविला की खबर के मुताबिक, फिल्म हाल ही में रिलीज हुई दो बड़ी फिल्में धुरंधर और वॉर 2 से आगे निकल गई है. ट्रेड सोर्सेस के मुताबिक, अमेरिका और जर्मनी में भी ऐसा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं कनाडा में सबसे बड़ी सिनेमा चेन ने सिनेप्लेक्स ने अभी ए़डवांस बुकिंग शुरू नहीं की है. जब सिनेप्लेक्स में बुकिंग शुरू होगी उसके बाद पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी.

 
 
 
 
 
जबरदस्त ओपनिंग करेगी बॉर्डर 2

भारत में एडवांस बुकिंग शुरू हुए कुछ ही घंटे हुए हैं और फिल्म ने तेजी पकड़ ली है. सोमवार दोपहर तक, हर घंटे में 2 हजार टिकट बिक रहे थे. अभी फिल्म रिलीज होने में 4 दिन बाकी हैं और जिस हिसाब से फिल्म ने रफ्तार पकड़ी है आने वाले दिन फिल्म के लिए शानदार होने वाले हैं. शुरुआत ट्रेंड्स के मुताबिक, फिल्म इंडिया और विदेशों में जबरदस्त ओपनिंग करने वाली है.

बता दें कि ये फिल्म 1997 में आई जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. उस फिल्म को फैंस ने बहुत पसंद किया था. अब बॉर्डर 2 को जेपी दत्ता, निधि दत्ता, भूषण कुमार, कृष्णा कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है.

Published at : 19 Jan 2026 08:21 PM (IST)
Sunny Deol Border 2
