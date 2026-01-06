आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' का दुनियाभर में तूफान जारी है. हाल ही में इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड ऑलटाइम पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. वहीं इसके एक दिन बाद, इस स्पाई थ्रिलर ने विदेशी बाजार में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. दिलचस्प बात ये है कि भारतीय फिल्मों के सबसे बड़े बाजारों में से एक मिडिल ईस्ट में ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है बावजूद इसके 'धुरंधर' अब विदेशों में टॉप 15 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल हो गई है.

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस अपडेट

32वें दिन, यानी पांचवें सोमवार को, 'धुरंधर' के ग्लोबल कलेक्शन में पहली बार भारी गिरावट देखी गई. एक महीने तक अपनी रफ्तार बनाए रखने के बाद, फिल्म को घरेलू बाजार में 65% और विदेशों में भी 60% से ज्यादा की गिरावट का सामना करना पड़ा. इसके चलते फिल्म का एक दिन का वर्ल्डवाइज कलेक्शन रिलीज के बाद पहली बार 10 करोड़ रुपये से नीचे गिर गया.

इसके बावजूद, ट्रेड सोर्स के मुताबिक, 'धुरंधर' ने भारत में 776.75 करोड़ रुपये की नेट कमाई और 932 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर ली है. वहीं फिल्म के निर्माता, जियो स्टूडियोज का दावा है कि रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने भारत में 800 करोड़ की नेट कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है.

वहीं विदेशों में, फिल्म ने $31 मिलियन से ज्यादा की कमाई की है, जिससे इसकी वर्ल्डवाइड कुल कमाई 1215 करोड़ हो गई है, और यह एसएस राजामौली की आरआरआर के काफी करीब पहुंच गई है. 2022 की ब्लॉकबस्टर आरआरआर ने 1230 करोड़ की कमाई की थी, और धुरंधर को बुधवार तक इसे पार कर लेना चाहिए.

'धुरंधर' ने ‘पुष्पा 2’ को पछाड़ा

सोमवार को 'धुरंधर' का विदेशी कलेक्शन चौंका देने वाला 31.3 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया. इसके डिस्ट्रिब्यूटर्स का दावा है कि अगर फिल्म मीडिल ईस्ट में भी रिलीज होती तो यह आंकड़ा 40 मिलियन डॉलर से ज्यादा होता. हालांकि, इसके बावजूद, इसने सुल्तान (29.8 मिलियन डॉलर) और पुष्पा 2: द रूल (31 मिलियन डॉलर) जैसी मेगा हिट फिल्मों के विदेशी लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है.

'धुरंधर' के बारे में

'धुरंधर' में रणवीर सिंह हमजा का किरदार निभा रहे हैं, जो कराची के आतंकी गिरोहों में घुसपैठ करने वाला एक भारतीय जासूस है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस स्पाई थ्रिलर में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन भी अहम भूमिकाओं में हैं.इसका दूसरा भाग मार्च 2026 में रिलीज होगा.