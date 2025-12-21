हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘वॉन्टेड’ की हीरोइन को लेकर बोनी कपूर का बड़ा खुलासा, सलमान खान की पहली पसंद थीं कैटरीना कैफ

Wanted Film: साल 2009 में आई फिल्म वॉन्टेड को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. वहीं हाल ही के बोनी कपूर ने खुलासा किया कि सलमान फिल्म में एक्ट्रेस के तौर पर कैटरीना कैफ को चाहते थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Dec 2025 02:50 PM (IST)
सलमान खान की साल 2009 की फिल्म ‘वॉन्टेड’ ने उनके करियर को नई पहचान दी थी. यह फिल्म तेलुगु हिट ‘पोखिरी’ की रीमेक थी, जिसे प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में सलमान ने राधे का किरदार निभाया था, जो असल में एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर होता है, लेकिन बाहर से गैंगस्टर की तरह रहता है. राधे के स्टाइल, दमदार डायलॉग्स और जबरदस्त एक्शन को दर्शकों ने खूब पसंद किया. 

बोनी कपूर का खुलासा
हाल ही में रेडिफ से बातचीत में प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने बताया कि उन्होंने सलमान खान को फिल्म ‘वॉन्टेड’ के लिए कैसे चुना. बोनी कपूर ने कहा कि उन्होंने साल 2006 की तेलुगु ब्लॉकबस्टर ‘पोखिरी’ देखी थी, जिसे पूरी जगन्नाध ने बनाया था. फिल्म देखते ही उन्हें लगा कि राधे यानी राजवीर शेखावत का किरदार सलमान खान पर बिल्कुल फिट बैठेगा.

उन्होंने सलमान को फिल्म दिखाने के लिए दो प्रीव्यू शो भी रखे, लेकिन सलमान अपने बिजी शेड्यूल की वजह से फिल्म नहीं देख पाए. बोनी कपूर को डर था कि अगर इसका तमिल रीमेक पहले रिलीज हो गया और वह भी हिट हो गया, तो कोई और बॉलीवुड एक्टर या प्रोड्यूसर इसके हिंदी राइट्स ले सकता है. उन्होंने कहा कि ‘गजनी’ की तरह वह ‘पोखिरी’ के राइट्स भी खोना नहीं चाहते थे.


बोनी कपूर ने आगे बताया, 'मैं लगातार सलमान से फिल्म देखने के लिए कह रहा था. एक दिन आधी रात के बाद वह आखिरकार मुंबई के एक प्रीव्यू थिएटर में ‘पोखिरी’ देखने आ गए. लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि एक गड़बड़ी की वजह से डॉल्बी डिजिटल की जगह DTS प्रिंट भेज दिया गया था. मैं काफी घबराया हुआ था और सलमान के जवाब का इंतज़ार कर रहा था. फिल्म देखने के बाद वह बिना कुछ कहे मेरे पास से निकल गए. मैं बेचैनी में उनके पीछे-पीछे गया. कार में बैठने से पहले उन्होंने बस मुझे अंगूठा दिखाकर इशारा किया, और वही मेरे लिए हां का जवाब था.'

‘वॉन्टेड’ में कैटरीना कैफ को चाहते थे सलमान
फिल्म ‘वॉन्टेड’ में फीमेल लीड के तौर पर आयशा टाकिया नजर आई थीं, लेकिन बोनी कपूर ने बताया कि इस रोल के लिए सलमान खान की पसंद कोई और थीं. बोनी कपूर के मुताबिक, सलमान ने इस किरदार के लिए कैटरीना कैफ का नाम सुझाया था. हालांकि, बोनी कपूर को लगा कि कहानी के हिसाब से ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिल्म में हीरोइन शुरुआत में राधे को लेकर कन्फ्यूज रहती है. ऐसे में उन्होंने सोचा कि सलमान के साथ किसी ऐसी एक्ट्रेस को कास्ट किया जाए, जो पहले उनके साथ नजर न आई हो. इस रोल के लिए जेनेलिया डिसूजा समेत कई नामों पर विचार किया गया, लेकिन आखिरकार आयशा टाकिया को फाइनल किया गया.

Published at : 21 Dec 2025 02:50 PM (IST)
Boney Kapoor Wanted Katrina Kaif   SALMAN KHAN
