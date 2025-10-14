हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉलीवुड के तीनों खान में किसके पास है सबसे कम दौलत? सबसे सस्ता घर?

बॉलीवुड के तीनों खान में किसके पास है सबसे कम दौलत? सबसे सस्ता घर?

बॉलीवुड के तीनों खान, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. तीनों ने अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 14 Oct 2025 12:24 PM (IST)
शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. तीनों ही खान इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं. उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. तीनों खान्स की झलक पाने के लिए फैंस बैचेन रहते हैं. आइए जानते हैं शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान में से कौन सा खान ज्यादा अमीर है.

शाहरुख खान का बंगला और नेटवर्थ

हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक, शाहरुख खान की नेटवर्थ 12490 करोड़ रुपये हो गई है. शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर एक्टर हैं. शाहरुख खान लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. वो मन्नत में रहते हैं. वो ईद और बर्थडे पर मन्नत के टैरेस से फैंस से मुलाकात भी करते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस लग्जरी बंगले की कीमत 200 करोड़ के आसपास है. इन दिनों इस बंगले में रेनोवेशन का काम चल रहा है. फिलहाल कुछ समय के लिए वो पूजा कासा बिल्डिंग में रह रहे हैं. मन्नत के अलावा शाहरुख के पास दुबई, लंदन और अमेरिका में भी घर हैं. अमेरिका में उनके दो घर हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

सलमान खान कितने अमीर?

GQ की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खानकी नेटवर्थ 3000 करोड़ के आसपास है. वो एक फिल्म का 100 से 150 करोड़ तक चार्ज करते हैं. वो बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं. उनके 1BHK अपार्टमेंट की कीमत 100 करोड़ रुपये है. सलमान खान ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं.

इसके अलावा सलमान का पनवेल में एक फार्महाउस भी है और मुंबई में भी कई प्रॉपर्टीज हैं. उन्होंने दुबई में भी अपार्टमेंट लिया हुआ है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

आमिर खान की कितनी नेटवर्थ?

GQ की रिपोर्ट्स के मुताबिक, आमिर खान 1800 करोड़ की नेटवर्थ के मालिक हैं. वो एक फिल्म के लिए 100 करोड़ से 275 करोड़ तक चार्ज करते हैं. आमिर खान के पास 9 अपार्टमेंट्स हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, Bella Vista Apartments में 24 यूनिट्स में से 9 आमिर के पास हैं. इसके अलावा आमिर के मरिना अपार्टमेंट्स में भी कई अपार्टमेंट हैं.

इसके अलावा उनके पास पंचगनी में एक फार्म हाउस भी है. डीएनए इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आमिर का अमेरिका में भी 75 करोड़ का लग्जरी बंगला है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aamir Khan Productions (@aamirkhanproductions)

Published at : 14 Oct 2025 12:24 PM (IST)
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
