शत्रुघ्न सिन्हा ने गोविंदा को बताया 'कंप्लीट एंटरटेनर', इमोशनल पोस्ट कर ऐसे विश किया बर्थडे

90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा ने अपनी एक्टिंग, कॉमिक टाइमिंग और नेचुरल अंदाज से हमेशा दर्शकों का दिल जीता है. उनके फैंस आज भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं. रविवार को गोविंदा अपना 62वां बर्थडे मना रहे हैं और इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री के कई दोस्त और फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं.

शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया पर दी इमोशनल बर्थडे विश

इस लिस्ट में सबसे खास हैं एक्टर और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने सोशल मीडिया पर गोविंदा के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया हैं. शत्रुघ्न सिन्हा ने गोविंदा को ‘कम्प्लीट एंटरटेनर’ बताते हुए उनकी तारीफ की हैं. उन्होंने लिखा हैं कि 'गोविंदा एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं. मेरी कामना है कि भगवान उन्हें अच्छा हेल्थ, खुशहाल और लंबा जीवन दें. मेरी तरफ से गोविंदा को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई.'

पोस्ट में शेयर की गईं पुरानी यादें और तस्वीरें

शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने पोस्ट में गोविंदा के साथ दो पुरानी तस्वीरें भी शेयर की हैं जो उनके करियर के अलग-अलग दौर को दिखाती हैं.

Birthday wishes for our friend & favorite, a complete entertainer, an actor par excellence, a fine human being #Govinda. God Bless this evergreen actor abundantly always. Profound regards to the family. #BirthdayWishes pic.twitter.com/VyLBF5rD2M — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) December 21, 2025

1979 की फिल्म ‘गौतम गोविंदा’

गोविंदा और शत्रुघ्न सिन्हा ने कई फिल्मों में साथ काम किया है और पर्दे पर उनकी जोड़ी हमेशा हिट रही हैं. दोनों की पहली मुलाकात बड़े स्क्रीन पर 1979 में फिल्म ‘गौतम गोविंदा’ से हुई थी जिसका डायरेक्शन सुभाष घई ने किया था. इस फिल्म में शशि कपूर, मौसमी चटर्जी, अरुणा ईरानी, विजय अरोड़ा, निरुपा रॉय, प्रेमनाथ और मदन पुरी जैसे दिग्गज कलाकार भी नजर आए थे.

1986 की फिल्म ‘इल्जाम’ में फिर दिखी दमदार जोड़ी

इसके बाद 1986 में फिल्म ‘इल्जाम’ में दोनों एक बार फिर साथ आए. इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा ने ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर सूरज प्रसाद का रोल निभाया था जबकि गोविंदा ने गरीब और अनाथ लड़के अजय कुमार का किरदार निभाया था. दोनों की एक्टिंग को लोगों ने खूब प्यार दिया था.





1989 की ‘आखिरी बाजी’ में दोनों ने किया धमाका

तीन साल बाद 1989 में रिलीज हुई फिल्म ‘आखिरी बाजी’ में भी दोनों ने साथ काम किया था. ये एक एक्शन और क्राइम बेस्ड फिल्म थी जिसमें गोविंदा ने राम कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रशांत कुमार का रोल निभाया था. फिल्म में दोनों की जोड़ी ने फिर से लोगों को इंप्रेस किया था.

गोविंदा का जादू आज भी कायम है और उनके फैंस उन्हें हमेशा एंटरटेनमेंट का राजा मानते हैं. शत्रुघ्न सिन्हा की ये शुभकामनाएं उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट जैसी हैं.