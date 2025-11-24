धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है. 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है. धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उनका ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था. उसके बाद उन्हें घर पर डिस्चार्ज कराकर ले आए थे. धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर हुआ है. बड़े बेटे सनी देओल ने मुखाग्नि दी है.

सनी देओल ने दी मुखाग्नि

धर्मेंद्र को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे सनी देओल ने दी है. उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट में हुआ है. जहां उनका पूरा परिवार पहुंचा है. ईशा देओल धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी भी सफेद कपड़ों में पहुंच गई हैं.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

ईशा देओल का हुआ ऐसा हाल

धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल भी पहुंच गई हैं. ईशा देओल बहुत ही दुखी नजर आईं. नो चेहरे को दुप्पटे से छुपाकर पहुंची थीं. उनकी फोटोज और वीडियो पर वायरल हो रही हैं. हाल ही में धर्मेंद्र के निधन की अफवाहें उड़ी थीं तब ईशा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके लताड़ लगाई थी.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

सफेद कपड़ों में पहुंचीं हेमा मालिनी

धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी को सफेद कपड़ों में गाड़ी में देखा गया. हेमा मालिनी का ऐसा हाल देखकर उनके फैंस भी परेशान हो रहे हैं. धर्मेंद्र का पूरा घर गम में डूबा है.





श्रद्धांजलि देने पहुंचे सेलेब्स

धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए कई सेलेब्स श्मशान घाट पहुंचे थे. आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन समेत कई कलाकार धर्मेंद्र को आखिरी श्रद्धांजलि देने पहुंचे.