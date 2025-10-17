हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBiggest Box Office Flop: अभिषेक बच्चन से लेकर आमिर खान तक, बड़े सितारों की फिल्मों का हुआ था बेड़ा गर्क

Biggest Box Office Flop: अभिषेक बच्चन से लेकर आमिर खान तक, बड़े सितारों की फिल्मों का हुआ था बेड़ा गर्क

Biggest Box Office Flop: बॉलीवुड में कई फ्लॉप फिल्में हुई हैं. मगर कुछ बड़े स्टार्स की ऐसी फिल्में हैं जो बुरी तरह पिट गई थीं. आइए आपको इन सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों के बारे में बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 17 Oct 2025 12:36 PM (IST)
हर साल सिनेमाघरों पर कई फिल्में रिलीज होती है मगर हर फिल्म हिट साबित हो ऐसा जरुरी नहीं होता है. बहुत ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप भी साबित होती है. छोटे बजट की फिल्मों का फ्लॉप होना इतना पता नहीं चलता है मगर जब कोई बड़े बजट की फिल्म फ्लॉप होती है तो हर कोई चौंक जाता है. आज आपको बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों के बारे में बताते हैं. जिनमें ज्यादातर बड़े सितारे ही थे.

रावण

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की रावण साल 2010 में आई थी. मणिरत्नम के डायरेक्शन में बनीं इस बिग बजट फिल्म से बहुत उम्मीदें थीं. मगर इसकी कहानी लोगों को पसंद नहीं आई और ये बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी. इस फिल्म की कहानी ही ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आई थी.

ठग्स ऑफ हिंदोस्तान

आमिर खान की ज्यादातर फिल्में हिट साबित होती हैं. मगर दिवाली के मौके पर रिलीज हुई ठग्स ऑफ हिंदोस्तान बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी. फिल्म में आमिर के साथ कैटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन और फातिमा सना शेख लीड रोल में नजर आए थे. इतनी बड़ी स्टारकास्ट होने के बाद भी ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो गई थी.

हिम्मतवाला

साल 2013 में अजय देवगन तमन्ना भाटिया के साथ हिम्मतवाला फिल्म लेकर आए थे. ये 1983 में आई हिम्मतवाला का रीमेक थी. अपनी खराब कहानी और डायरेक्शन की वजह से ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी. ये फिल्म नई जनरेशन को इंप्रेस करने में कामयाब साबित नहीं हुई थी.

जोकर

अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा साल 2012 में कॉमेडी ड्रामा जोकर लेकर आए थे. जब फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तो फैंस को इससे बहुत उम्मीदें थीं मगर खराब कहानी की वजह से ये लोगों को बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं कर पाई और बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई.

बॉम्बे वेलवेट

रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा की बॉम्बे वेलवेट उस समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी. इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है. फिल्म इतनी स्लो थी कि ये लोगों को पंसद ही नहीं आई. इसी वजह से बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थी.

Published at : 17 Oct 2025 12:36 PM (IST)
Raavan Thugs Of Hindostan Himmatwala Biggest Box Office Flop
Embed widget