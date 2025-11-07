हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहिंदू रीति-रिवाज से जायद खान ने किया मां जरीन का अंतिम संस्कार, ऋतिक और जया समेत कई सेलेब्स पहुंचे

हिंदू रीति-रिवाज से जायद खान ने किया मां जरीन का अंतिम संस्कार, ऋतिक और जया समेत कई सेलेब्स पहुंचे

Zarine Khan Funeral: जरीन खान के निधन से बेटे जायद खान और बेटी सुजैन खान बेहद बुरे हाल में दिखे. दोनों के चेहरे पर मां को खोना का गम साफ नजर आ रहा है.

By : सखी चौधरी | Updated at : 07 Nov 2025 04:28 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के लिए साल 2025 काफी बुरा साबित हुआ है. इस साल में कई बड़े सितारों ने दुनिया को अलविदा कह दिया. बीते दिन सिंगर-एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित के निधन की खबर आई थी. वहीं अब संजय खान की पत्नी और जायद खान की मां जरीन खान का निधन हो गया है. उनकी मौत से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक और बड़ा झटका लगा है. जरीन खान का अंतिम संस्कार आज यानि शुक्रवार को मुंबई में ही किया जाएगा. जिसमें कई बड़े सितारे पहुंचे हैं.

जायद खान ने हिंदू रीति-रिवाजों से किया मां का अंतिम संस्कार

जायेद खान की मां जरीन कतरक ने का 81 साल की उम्र में अपने घर पर ही आखिरी सांसे ली हैं. वो लंबे वक्त से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थी. मां की मौत से जायद खान बुरी तरह टूट गए हैं. अंतिम संस्कार से एक्टर की कई तस्वीरें और वीडियोज सामने आई हैं. जिसमें वो मां की अंतिम क्रिय़ा करते दिखे. जरीन खान का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाजों से किया गया है. ऐसे में बेटे जायद जनेऊ पहने दिखाई दिए.  सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में पंडित जी राम नाम सत्य के अलावा मंत्र बोलते हुए भी सुनाई दे रहे हैं. 


हिंदू रीति-रिवाज से जायद खान ने किया मां जरीन का अंतिम संस्कार, ऋतिक और जया समेत कई सेलेब्स पहुंचे

बेटों संग सुजैन खान ने संभाली मां की अर्थी

संजय खान और जरीन कतरक के दो बच्चे हैं. जिसमें एक एक्टर जायद खान और एक बेटी सुजैन खान हैं. सुजैन खान एक्टर ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ हैं. मां के अंतिम संस्कार में सुजैन की बेहद भावुक नजर आई. उन्होंने अपने दोनों बेटों के साथ मां की अर्थी को कंधा दिया.


हिंदू रीति-रिवाज से जायद खान ने किया मां जरीन का अंतिम संस्कार, ऋतिक और जया समेत कई सेलेब्स पहुंचे

पत्नी के निधन से टूटे संजय खान 
एक्टर संजय खान भी पत्नी जरीन को अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे थे. वो भी पत्नी के निधन के बाद पूरी तरह से टूट गए हैं. ऐसे में उनके दोस्त और परिवार के लोग संजय खान को संभालते हुए नजर आए. 


हिंदू रीति-रिवाज से जायद खान ने किया मां जरीन का अंतिम संस्कार, ऋतिक और जया समेत कई सेलेब्स पहुंचे

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood Videos (@instantbollywoodvideos)

ऋतिक-सबा समेत श्मशान पहुंचे ये स्टार्स

एक्स वाइफ सुजैन खान का दुख बांटने के लिए ऋतिक रोशन भी जरीन खान के अंतिम संस्कार में पहुंचे. एक्टर के साथ उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद भी नजर आई. ऋतिक के अलावा बॉबी देओल, शबाना आजमी, जया बच्चन, पूनम ढिल्लों, जैकी श्रॉफ, रकुल प्रीत सिंह, जैकी भगनानी, अली गोनी और जैस्मिन भसीन समेत कई बड़े जरीन खान को श्रद्धांजलि देने श्मशान घाट पहुंचे. बता दें कि जरीन खान का अंतिम संस्कार जुहू के श्मशान घाट में किया गया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Snehkumar Zala (@sneyhzala)

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 07 Nov 2025 04:10 PM (IST)
Tags :
Zayed Khan Sussanne Khan Zarine Khan HRITHIK ROSHAN
