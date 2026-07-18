बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं भूमि पेडनेकर, जीती हैं लग्जरी लाइफ, जानें- नेटवर्थ

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकभी पर्दे के पीछे करती थीं काम, आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं भूमि पेडनेकर, जानें- एक्ट्रेस की नेटवर्थ

कभी पर्दे के पीछे करती थीं काम, आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं भूमि पेडनेकर, जानें- एक्ट्रेस की नेटवर्थ

Bhumi Pednekar Birthday Special: भूमि पेडनेकर आज बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीरोइन बनने से पहले वो कैमरे के सामने नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे काम करती थीं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 18 Jul 2026 02:14 PM (IST)
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भूमि पेडनेकर आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं. उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्टिंग में आने से पहले वो पर्दे के पीछे कास्टिंग टीम में काम करती थीं. आज एक्ट्रेस अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उनकी सक्सेस जर्नी और नेट वर्थ के बारे में.

कभी पर्दे पीछे करती थीं काम भूमि पेडनेकर 
भूमि पेडनेकर का जन्म 18 जुलाई 1989 को मुंबई में हुआ था. भूमि पेडनेकर आज अपना 37वां बर्थडे मना रही हैं.  भूमि पेडनेकर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जुहू स्थित आर्य विद्या मंदिर स्कूल से पूरी की.  इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल में एडमिशन लिया, लेकिन कम अटेंडेंस की वजहसे भूमि एक्टिंग का कोर्स पूरा नहीं कर पाईं.

अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले, उन्होंने यशराज फिल्म्स (YRF) के साथ बतौर कास्टिंग एसोसिएट लगभग 6 साल काम किया और 'बैंड बाजा बारात' जैसी कई फिल्मों के ऑडिशंस संभाले.

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भूमि पेडनेकर का एक्टिंग करियर
इसके बाद भूमि ने साल 2015 में फिल्म 'दम लगा के हईशा' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. इस फिल्म के लिए उन्होंने अपना वजन काफी बढ़ा लिया था. इसके बाद भूमि पेडनेकर 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा', 'शुभ मंगल सावधान', 'पति पत्नी और वो', 'बाला' और 'बधाई दो' जैसी कई फिल्मों में नजर आईं.

कभी पर्दे के पीछे करती थीं काम, आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं भूमि पेडनेकर, जानें- एक्ट्रेस की नेटवर्थ

भूमि पेडनेकर की नेटवर्थ
भूमि पेडनेकर ने आज अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. एक्ट्रेस आज करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भूमि पेडनेकर की नेट वर्थ करीब 15 करोड़ रुपये है. एक फिल्म के लिए करीब 2 से 3 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. फिल्मों के अलावा भूमि कई बड़े ब्रांड्स के साथ एंडोर्समेंट और एड्स से भी अच्छी कमाई करती हैं.

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बता दें, भूमि पेडनेकर हाल ही में क्राइम थ्रिलर सीरीज 'दलदल' में नजर आई थीं, जो प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 18 Jul 2026 02:14 PM (IST)
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Bhumi Pednekar
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