बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं भूमि पेडनेकर, जीती हैं लग्जरी लाइफ, जानें- नेटवर्थ

भूमि पेडनेकर आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं. उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्टिंग में आने से पहले वो पर्दे के पीछे कास्टिंग टीम में काम करती थीं. आज एक्ट्रेस अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उनकी सक्सेस जर्नी और नेट वर्थ के बारे में.

कभी पर्दे पीछे करती थीं काम भूमि पेडनेकर

भूमि पेडनेकर का जन्म 18 जुलाई 1989 को मुंबई में हुआ था. भूमि पेडनेकर आज अपना 37वां बर्थडे मना रही हैं. भूमि पेडनेकर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जुहू स्थित आर्य विद्या मंदिर स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल में एडमिशन लिया, लेकिन कम अटेंडेंस की वजहसे भूमि एक्टिंग का कोर्स पूरा नहीं कर पाईं.

अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले, उन्होंने यशराज फिल्म्स (YRF) के साथ बतौर कास्टिंग एसोसिएट लगभग 6 साल काम किया और 'बैंड बाजा बारात' जैसी कई फिल्मों के ऑडिशंस संभाले.

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भूमि पेडनेकर का एक्टिंग करियर

इसके बाद भूमि ने साल 2015 में फिल्म 'दम लगा के हईशा' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. इस फिल्म के लिए उन्होंने अपना वजन काफी बढ़ा लिया था. इसके बाद भूमि पेडनेकर 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा', 'शुभ मंगल सावधान', 'पति पत्नी और वो', 'बाला' और 'बधाई दो' जैसी कई फिल्मों में नजर आईं.

भूमि पेडनेकर की नेटवर्थ

भूमि पेडनेकर ने आज अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. एक्ट्रेस आज करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भूमि पेडनेकर की नेट वर्थ करीब 15 करोड़ रुपये है. एक फिल्म के लिए करीब 2 से 3 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. फिल्मों के अलावा भूमि कई बड़े ब्रांड्स के साथ एंडोर्समेंट और एड्स से भी अच्छी कमाई करती हैं.

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बता दें, भूमि पेडनेकर हाल ही में क्राइम थ्रिलर सीरीज 'दलदल' में नजर आई थीं, जो प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी.