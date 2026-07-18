अब कैसी है राजेश शर्मा की तबीयत? एक्टर के हेल्थ पर आया अपडेट, जानें- कब काम पर लौटेंग?

INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअस्पताल से डिस्चार्ज हुए राजेश शर्मा, जानें- अब कैसी है एक्टर की तबीयत? शूटिंग पर कब लौटेंगे?

अस्पताल से डिस्चार्ज हुए राजेश शर्मा, जानें- अब कैसी है एक्टर की तबीयत? शूटिंग पर कब लौटेंगे?

Rajesh Sharma Health Update: राजेश शर्मा को एक कीड़े के काटने के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. वहीं अब जानकारी मिली है कि वे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 18 Jul 2026 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'फौजी' की शूटिंग के दौरान हाल ही में एक्टर राजेश शर्मा को एक कीड़े ने काट लिया था जिसके बाद उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी. उन्हें कोलकाता में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. वहीं एफडब्ल्यूआईसीई के प्रेसिडेंट ने एक्टर का हेल्थ अपडेट शेयर किया है साथ ही ये भी बताया है कि वे कब काम पर लौटेंगे?

कैसी है राजेश शर्मा की तबीयत
खबरों के मुताबिक, एक्टर को हाल ही में अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अब वह घर पर ठीक हो रहे हैं. वह जल्द ही काम पर लौटने की तैयारी भी कर रहे हैं. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, "राजेश शर्मा जी को हाल ही में अस्पताल से छुट्टी मिली है. वह अभी मुंबई में अपने घर पर ठीक हो रहे हैं. वह आने वाले दिनों में एक प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए विदेश भी जाने वाले हैं."

ये भी पढ़ें:-Friday Box Office Collection: फ्राइडे को 'द ओडिसी' ने 'धमाल 4' की कर दी छुट्टी! 'अल्फा' से 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई हुई चौपट, जानें- बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

राजेश शर्मा को क्या हुआ था?
एक्ट्रेस सुदीप्ता चटर्जी और फिल्ममेकर-प्रोड्यूसर अग्निदेव चटर्जी ने बताया था राजेश  शर्मा को कीड़े ने तब काटा जब वह आस-पास घनी झाड़ियोंवाले इलाके में लोकल टेक्नीशियनों से बात कर रहे थे. चूंकि काटने की घटना उस समय ज्यादा सीरियस नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने फौरन मेडिकल हेल्प नहीं ली और कोलकाता के लिए अपनी तय फ्लाइट पकड़ ली. लेकिन कुछ ही टाइम बाद उन्हें अपने राइट लेग में तेज दर्द हुआ और फिर उन्हें हाई फीवर हो गया और वे काफी बेचैन हो गए जिसके बाद उन्हें शहर के मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.

कुछ दिनों बाद, सुदीप्ता चटर्जी ने एक अपडेट शेयर किया जिसमें बताया गया कि एक्टर की हालत में सुधार हुआ है, हालांकि वे उस समय भी अस्पताल में ही थे.

ये भी पढ़ें:-The Odyssey BO Collection Day 1:'द ओडिसी' की भारत में दमदार शुरुआत, आते ही लूटा बॉक्स ऑफिस, बनी साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड ओपनिंग फिल्म

अक्षय कुमार ने उनके ठीक होने की कामना की थी
वहीं जब राजेश शर्मा की सेहत के बारे में खबर फैली, तो अक्षय कुमार ने एक्स (पहले ट्विटर) पर अपने को एक्टर के लिए चिंता जाहिर की. शर्मा के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "शूटिंग के दौरान कीड़े के काटने के बाद मेरे प्यारे दोस्त राजेश की सेहत के बारे में सुनकर बहुत चिंता हुई. उम्मीद है कि महादेव उन्हें जल्द और पूरी तरह ठीक होने का आशीर्वाद देंगे. जल्दी ठीक हो जा यार, अभी साथ बैठकर बहुत हंसना है."

 

और पढ़ें
Published at : 18 Jul 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Rajesh Sharma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
अस्पताल से डिस्चार्ज हुए राजेश शर्मा, जानें- अब कैसी है एक्टर की तबीयत? शूटिंग पर कब लौटेंगे?
अब कैसी है राजेश शर्मा की तबीयत? एक्टर के हेल्थ पर आया अपडेट, जानें- कब काम पर लौटेंग?
बॉलीवुड
The Odyssey BO Day 2 Live Updates: दूसरे दिन भी नोट छापने की मशीन बनी ‘द ओडिसी’, दोपहर 1 बजे तक 21 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
दूसरे दिन भी नोट छापने की मशीन बनी ‘द ओडिसी’, दोपहर 1 बजे तक 21 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 8: 'द ओडिसी' के आने का भी 'धमाल 4' पर नहीं पड़ा असर, 8वें दिन जड़ दिया शतक, अब साल की टॉप 5 फिल्मों में करेगी एंट्री
'द ओडिसी' के आने का भी 'धमाल 4' पर नहीं पड़ा असर, 8वें दिन जड़ दिया शतक, जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
The Odyssey Box Office Day 1:'द ओडिसी' ने आते ही ध्वस्त किया 'ओपनहाइमर का रिकॉर्ड, बनी क्रिस्टोफर नोलन की भारत में सबसे बड़ी ओपनर
'द ओडिसी' पर पहले दिन हुई नोटों की बरसात, बनी क्रिस्टोफर नोलन की भारत में सबसे बड़ी ओपनर
Advertisement

वीडियोज

गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, पवन खेड़ा बोले- 'कल कमिश्नर बदला और आज...'
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, पवन खेड़ा बोले- 'कल कमिश्नर बदला और आज...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज सुबह घटी ये घटना थोड़ी ही देर...', सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर बोले अखिलेश यादव
'आज सुबह घटी ये घटना थोड़ी ही देर...', सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर बोले अखिलेश यादव
इंडिया
सफेद चादर और सिविल ड्रेस में पुलिस वाले... सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से सफदरजंग कैसे ले जाया गया?
सफेद चादर और सिविल ड्रेस में पुलिस वाले... सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से सफदरजंग कैसे ले जाया गया?
बॉलीवुड
'बंटवारा 1947' से पहले बड़े पर्दे पर दहाड़ते नजर आएंगे सनी देओल, री रिलीज हो रही एक्टर की तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में, नोट कर लें तारीख!
'बंटवारा 1947' से पहले सनी देओल की री रिलीज हो रही तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में, नोट कर लें तारीख!
क्रिकेट
IND vs ENG 3rd ODI में रोहित शर्मा रच सकते हैं इतिहास, Lord's में बना सकते हैं ये 2 रिकॉर्ड
IND vs ENG 3rd ODI में रोहित शर्मा रच सकते हैं इतिहास, Lord's में बना सकते हैं ये 2 रिकॉर्ड
इंडिया
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
इंडिया
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
महाराष्ट्र
सोनम वांगचुक को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार और CJP को घेरा, कहा- लोग ये भूलेंगे नहीं
सोनम वांगचुक को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार और CJP को घेरा, कहा- लोग ये भूलेंगे नहीं
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget