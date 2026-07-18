अब कैसी है राजेश शर्मा की तबीयत? एक्टर के हेल्थ पर आया अपडेट, जानें- कब काम पर लौटेंग?

हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'फौजी' की शूटिंग के दौरान हाल ही में एक्टर राजेश शर्मा को एक कीड़े ने काट लिया था जिसके बाद उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी. उन्हें कोलकाता में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. वहीं एफडब्ल्यूआईसीई के प्रेसिडेंट ने एक्टर का हेल्थ अपडेट शेयर किया है साथ ही ये भी बताया है कि वे कब काम पर लौटेंगे?

कैसी है राजेश शर्मा की तबीयत

खबरों के मुताबिक, एक्टर को हाल ही में अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अब वह घर पर ठीक हो रहे हैं. वह जल्द ही काम पर लौटने की तैयारी भी कर रहे हैं. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, "राजेश शर्मा जी को हाल ही में अस्पताल से छुट्टी मिली है. वह अभी मुंबई में अपने घर पर ठीक हो रहे हैं. वह आने वाले दिनों में एक प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए विदेश भी जाने वाले हैं."

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राजेश शर्मा को क्या हुआ था?

एक्ट्रेस सुदीप्ता चटर्जी और फिल्ममेकर-प्रोड्यूसर अग्निदेव चटर्जी ने बताया था राजेश शर्मा को कीड़े ने तब काटा जब वह आस-पास घनी झाड़ियोंवाले इलाके में लोकल टेक्नीशियनों से बात कर रहे थे. चूंकि काटने की घटना उस समय ज्यादा सीरियस नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने फौरन मेडिकल हेल्प नहीं ली और कोलकाता के लिए अपनी तय फ्लाइट पकड़ ली. लेकिन कुछ ही टाइम बाद उन्हें अपने राइट लेग में तेज दर्द हुआ और फिर उन्हें हाई फीवर हो गया और वे काफी बेचैन हो गए जिसके बाद उन्हें शहर के मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.

कुछ दिनों बाद, सुदीप्ता चटर्जी ने एक अपडेट शेयर किया जिसमें बताया गया कि एक्टर की हालत में सुधार हुआ है, हालांकि वे उस समय भी अस्पताल में ही थे.

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अक्षय कुमार ने उनके ठीक होने की कामना की थी

वहीं जब राजेश शर्मा की सेहत के बारे में खबर फैली, तो अक्षय कुमार ने एक्स (पहले ट्विटर) पर अपने को एक्टर के लिए चिंता जाहिर की. शर्मा के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "शूटिंग के दौरान कीड़े के काटने के बाद मेरे प्यारे दोस्त राजेश की सेहत के बारे में सुनकर बहुत चिंता हुई. उम्मीद है कि महादेव उन्हें जल्द और पूरी तरह ठीक होने का आशीर्वाद देंगे. जल्दी ठीक हो जा यार, अभी साथ बैठकर बहुत हंसना है."