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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पैडेड ब्रा पहनाया, फाउंडेशन थोपकर रंग बदलते थे...', सोहेल खान की फिल्म में समीरा रेड्डी संग हुआ था ऐसा बर्ताव

'पैडेड ब्रा पहनाया, फाउंडेशन थोपकर रंग बदलते थे...', सोहेल खान की फिल्म में समीरा रेड्डी संग हुआ था ऐसा बर्ताव

एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने हाल ही में अपनी डेब्यू फिल्म के दिनों को याद करते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए. उन्होंने बताया कि फिल्म में उन्हें गोरा दिखाने के लिए हैवी मेकअप कराया जाता था.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 18 Jul 2026 02:14 PM (IST)
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एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने करियर के शुरुआती दिनों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि फिल्मों में काम करने के दौरान उनका रंग बदलने के लिए भारी मेकअप कराया जाता था और उन्हें पैडेड ब्रा पहनने के लिए भी मजबूर किया जाता था.

डेब्यू फिल्म में समीरा रेड्डी संग हुआ ये बर्ताव
हाउटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में समीरा रेड्डी ने बताया कि उनकी पहली फिल्म 'मैंने दिल तुझको दिया', जिसमें वो सोहेल खान संग नजर आई थीं, के दौरान उन्हें हीरोइन जैसा लुक देने के लिए उनकी असली स्किन टोन से दो से तीन शेड हल्का मेकअप कराया जाता था.

उन्होंने कहा, 'मेरी पहली फिल्म में मुझे दो-तीन शेड गोरा दिखाया गया. मैं ग्रे रंग की लगने लगी थी. चेहरे और शरीर का रंग एक जैसा दिखाने के लिए मुझे पूरे शरीर पर मेकअप करना पड़ता था. आज भी कई महिलाओं को अपने ही परिवार में ये सुनना पड़ता है कि उनका रंग सांवला है या वो मोटी हैं. आखिर खूबसूरती की परिभाषा किसने तय की है?'  समीरा रेड्डी ने कहा कि उन्हें पर्दे पर ऐसी इमेज में ढाला गया, जो उनकी असली पहचान और सोच से बिल्कुल अलग थी.

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पैडेड ब्रा पहनाया, फाउंडेशन थोपकर रंग बदलते थे...', सोहेल खान की फिल्म में समीरा रेड्डी संग हुआ था ऐसा बर्ताव

एक्ट्रेस के हर आउटफिट में लगे होते थे पैड
समीरा रेड्डी ने कहा, 'मैं आखिर हूं कौन और मुझे पर्दे पर क्या बनकर दिखना है, इसी उलझन से बाहर निकलने में मुझे 40 की उम्र तक का वक्त लग गया. खुद को स्वीकार करने में पूरे 20 साल लग गए. इतने सालों तक मैं पैडेड ब्रा, हिप पैड और रंगीन लेंस पहनती रही. यहां तक कि डिजाइनर्स भी कहते थे कि मुझे अपनी बॉडी को लेकर कुछ करना चाहिए. मेरे लगभग हर आउटफिट में पैड लगे होते थे. कई बार तो मुझसे कहा जाता था कि 'पैड से आखिर कितना काम चलेगा, अब कुछ और भी कर लो.'

समीरा रेड्डी का वर्क फ्रंट
बता दें, समीरा रेड्डी 2002 में फिल्म 'मैंने दिल तुझको दिया' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया है. उन्हें 'डरना मना है', 'मुसाफिर', 'टैक्सी नंबर 9211' और 'रेस' जैसी सफल फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए जाना जाता है.

पैडेड ब्रा पहनाया, फाउंडेशन थोपकर रंग बदलते थे...', सोहेल खान की फिल्म में समीरा रेड्डी संग हुआ था ऐसा बर्ताव

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2014 में बिजनेसमैन अक्षय वर्दे के साथ शादी के बाद समीरा ने फिल्मों से दूरी बना ली. समीरा अब दो बच्चों की मां हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.  14 साल बाद समीरा रेड्डी ने फिल्मी पर्दे पर वापसी की है. वो हाल ही में अभिजीत मोहन वारंग के निर्देशन में बनी पॉलिटिकल ड्रामा 'आखिरी सवाल' में नजर आईं हैं.

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Published at : 18 Jul 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Sameera Reddy
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