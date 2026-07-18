अब आमिर खान को मिली लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, एक्टर की तीसरी शादी को बताया लव जिहाद

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआमिर खान की तीसरी शादी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बताया लव जिहाद, एक्टर को पोस्ट में दी धमकी, लिखा- 'सांसें दबा लेंगे'

आमिर खान की तीसरी शादी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बताया लव जिहाद, एक्टर को पोस्ट में दी धमकी, लिखा- 'सांसें दबा लेंगे'

आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है. दरअसल एक्टर की गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लव जिहाद बताया है

Written By : सूरज ओझा |  Curated By: निशा शर्मा |  Updated at : 18 Jul 2026 11:00 AM (IST)
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सलमान खान के बाद अब आमिर खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए हैं. दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आरज़ू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और ऑडियो भेजकर आमिर खान को धमकी दी है. हालांकि एबीपी न्यूज  इस सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है. 

आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी
आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आरज़ू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मिली धमकी में लिखा है, " जय श्री राम, जय सीता राम
मैं आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई (लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप)  ये जो हमारी संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं. हम इस कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जवाब बहुत जल्द इसको दे दिया जाएगा. ये चीज हमारे सनातन धर्म में और देश के खिलाफ है. 

हमारा हमारे भाई-बहनों और देशवासियों से वादा है कि जो भी इस घटिया हरकत को बढ़ावा देगा, उसको हम अपने तरीके से जवाब देंगे. ये जो स्टारडम के नाम पर इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, इनकी हम सांसें दबा लेंगे.

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आमिर खान की तीसरी शादी पर मचा है हंगामा
बता दें कि आमिर खान ने इस महीने की शुरुआत में अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग घर पर इंटीमेट रजिस्टर्ड शादी की थी. वहीं एक्टर की इस तीसरी शादी पर काफी हंगामा मचा हुआ है. कई हिंदू संगठनों ने आमिर खान की शादी को लव जिहाद बताया है वहीं एक्टर के खिलाफ फतवा भी जारी किया गया है.

इन सबके बीच एक इंटरव्यू में आमिर ने अपनी शादी पर मचे हो हल्ले पर रिएक्ट किया था. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी गौरी का धर्म नहीं बदला गया है और वो हिंदू भी नहीं हैं वो ईसाई हैं. वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटी और बहनों की शादी हिंदूओं से हुई है. एक्टर ने ये भी क्लियर किया था कि उनकी दोनों एक्स वाइफ रीना दत्ता और किरण राव ने भी धर्म नहीं बदला था. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 18 Jul 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Aamir Khan Lawrence Bishnoi SALMAN KHAN
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