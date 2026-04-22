छठे दिन भी 'भूत बंगला' मचा रही धमाल, अब तक कलेक्शन 73 करोड़ के हुआ पार

अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. फिल्म ने अच्छी शुरुआत के बाद ओपनिंग वीकेंड पर भी धमाकेदार परफॉर्म किया और अब ये वीकडेज में भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं. मंगलवार को तो इसकी कमाई में तेजी भी देखी गई. चलिए यहां जान लेते हैं ये फिल्म बुधवार को कितना कलेक्शन कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है?

भूत बंगला के 5 दिनों का कलेक्शन

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया है. इनकी लेटेस्ट रिलीज भूत बंगला को काफी पसंद किया जा रहा है इसकी साथ इसने रिलीज के पांच दिनों में 70 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर डाला है.यहां सैकनिल्क के मुताबिक इसके डे वाइज कमाई के आंकड़े हैं.

भूत बंगला ने पेड प्रीव्यू से 3.75 करोड़ और पहले दिन 12.25 करोड़ कमाए थे.

इसके बाद दूसरे दिन फिल्म ने 19 करोड़ और तीसरे दिन 23 करोड़ कमाए थे.

चौथे दिन फिल्म का कलेक्शन 6.75 करोड़ और पांचवें दिन 8 करोड़ रुपये रहा.

इसी के साथ भूत बंगला की 5 दिनों की भारत में नेट कमाई 72.75 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 86.62 करोड़ रुपये रहा.

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भूत बंगला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 (Bhooth Bangla BO Day 6 Live)

भूत बंगला रिलीज के छठे दिन यानी पहले बुधवार को भी अच्छी कमाई करती दिख रही है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार और वामिका गब्बी स्टारर इस फिल्म ने छठे दिन दोपहर 1 बजे तक 0.85 करोड़ की कमाई कर ली है.

डेज बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी छठा दिन लाइव 0.85 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक) 10.0%

फिल्म के सारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं. फिल्म के फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

भूत बंगला का डे वाइज कलेक्शन

डेज बॉक्स ऑफिस पेड प्रिव्यू 3.75 करोड़ पहला दिन 12.25 करोड़ दूसरा दिन 19 करोड़ तीसरा दिन 23 करोड़ चौथा दिन 6.75 करोड़ पांचवां दिन 8 करोड़ रुपये टोटल 72.75 करोड़

भूत बंगला का वर्डवाइड कलेक्शन

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक भूत बंगला ने ओवरसीज में पांचवें दिन 2.50 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसकी कुल विदेशी कमाई अब तक 31.50 करोड़ रुपये हो गई है. इसके साथ ही, इसका वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन 118.12 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

भूत बंगला स्टार कास्ट

भूत बंगला का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है. फिल्म में अक्षय कुमार ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं अन्य कलाकारों में तबू, वामिका गब्बी, परेश रावल और राजपाल यादव शामिल हैं. ये फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. वहीं 16 अप्रैल को इसके पेड प्रीव्यू शो रखे गए थे.



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