यूके में 'धुरंधर 2' ने रचा इतिहास शाहरुख खान की 'पठान' को दी मात, बनी नंबर 1 फिल्म

आदित्य धर निर्देशित ‘धुरंधर 2’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा हो गया तब भी ये बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. वहीं रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने अब अपनी रिकॉर्ड बुक में एक और उपलब्धि शामिल कर ली है. दरअसल ये स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म यूनाइटेड किंगडम (यूके) में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है, इसी के साथ इसने शाहरुख खान की फिल्म को पछाड़ दिया है.

रणवीर सिंह ने शाहरुख खान को दी मात

'धुरंधर 2' के साथ रणवीर सिंह अब पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस के बादशाह बन गए हैं और उन्होंने यूके में शाहरुख खान को मात दे दी है. दरअसल ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म ने अब तक ब्रिटेन में लगभग 4388 मिलियन पाउंड की कमाई कर ली है. इसके साथ ही इसने शाहरुख खान की फिल्म पठान को पीछे छोड़ दिया है, जिसने 4380 मिलियन पाउंड की कमाई की थी. दिलचस्प बात ये है कि ये स्पाई थ्रिलर अभी भी सिनेमाघरों में चल ही रही है और यह वहां की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है, इसका पूरा क्रेडिट रणवीर सिंह के 'हमज़ा' और 'जसकीरत' वाले किरदारों को जाता है, जिनका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Taran Adarsh (@taranadarsh)

रणवीर सिंह ने खान सुपरस्टार्स के गढ़ में लगाई सेंध

बता दें कि पिछले 20 सालों से यूके का मार्केट खान सुपरस्टार्स का गढ़ माना जाता था. लेकिन अब रणवीर सिंह ने वहां कब्जा कर लिया है और वह बॉक्स ऑफिस के नए बादशाह बन गए हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं. पहले वह हिंदी फिल्मों में 1000 करोड़ क्लब की शुरुआत करने वाले एक्टर बने, फिर अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' को पीछे छोड़ा और अब दो दर्जन से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं. उनकी यह परफॉरमेंस अब तक की सबसे बेहतरीन मानी जा रही है, जिसने दर्शकों को दीवाना बना दिया है.

इस जीत को जो चीज़ सबसे बड़ी बनाती है, वह है हर इलाके में रणवीर का बढ़ता दबदबा। नॉर्थ अमेरिका में राज करने से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि खाड़ी देशों (Gulf) में बैन के बावजूद जर्मनी जैसे मार्केट्स में अपनी पकड़ बनाना, यह दिखाता है कि बॉक्स ऑफिस के हर कोने पर उनका शासन है. भारत में तो वह ₹1000 करोड़ हिंदी नेट क्लब के फाउंडर बन चुके हैं, एक ऐसा पैमाना जिसने न केवल उन्हें अपने साथियों से बहुत आगे खड़ा कर दिया है, बल्कि हिंदी फिल्मों की कामयाबी की सीमाओं को भी फिर से लिख दिया है.

ये भी पढ़ें:-Bhooth Bangla BO Day 5: मंगलवार को फिर 'भूत बंगला' का चला जादू, कर डाली धमाकेदार कमाई, अब बनाने वाली है ये सॉलिड रिकॉर्ड

3 हजार करोड़ के पार हो चुकी है धुरंधर फ्रेंचाइजी

रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर फ्रेंचाइजी ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं. इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 3000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. सैकनिल्क के मुताबिक, धुरंधर और धुरंधर: द रिवेंज का कंबाइंड कलेक्शन 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है. इसके साथ ही, यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह पहली भारतीय फिल्म फ्रेंचाइजी भी बन गई है.

'धुरंधर 2' ओटीटी राइट्स

धुरंधर: द रिवेंज के ओटीटी राइट्स जियोहॉटस्टार ने खरीद लिए हैं. बताया जा रहा है कि यह डील करीब 150 करोड़ रुपये की है, जिससे यह किसी हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ी डिजिटल डील में से एक बन गई है. नेटफ्लिक्स के साथ डील करने वाली पिछली फिल्म के उल्ट, यह सीक्वल एक अलग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, जो इसकी डिजिटल रिलीज स्ट्रैटजी में बदलाव को दिखाती है. खबरों के मुताबिक, फिल्म मई के एंज या जून की शुरुआत में स्ट्रीमिंग शुरू कर सकती है. आमतौर पर, फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने के दो से तीन महीने के भीतर ओटीटी पर आ जाती हैं.