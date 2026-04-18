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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBhooth Bangla BO Day 2 Live: दूसरे दिन भी 'भूत बंगला' का भौकाल, दोपहर 12 बजे तक कलेक्शन 1 करोड़ के पार

Bhooth Bangla BO Day 2 Live: दूसरे दिन भी 'भूत बंगला' का भौकाल, दोपहर 12 बजे तक कलेक्शन 1 करोड़ के पार

Bhooth Bangla BO Day 2 Live: 'भूत बंगला' को रिलीज के पहले दिन दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और इसकी अच्छी शुरुआत हुई है. यहां अक्षय कुमार फिल्म के दूसरे दिन की कमाई और ऑक्यूपेंसी जान सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 18 Apr 2026 12:53 PM (IST)
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Bhooth Bangla Box Office Day 2 Live: अक्षय कुमार की नई फिल्म 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. धमाकेदार शुरुआत के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 के राज को खत्म कर दिया है.  टिकट वाले प्रीव्यू शो सफल रहे और फिल्म ने पहले दिन अच्छी कमाई की. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शनिवार की कमाई इसे और भी बड़ी सफलता दिलाएगी या नहीं. चलिए यहां जान लेते हैं कि ये दूसरे दिन कितनी कमाई कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी के बारे में भी जानेंगे.

'भूत बंगला' ने पहले दिन कितनी की कमाई ( Bhooth Bangla BO Day 1)
'भूत बंगला' को पेड प्रीव्यू शोज के बाद रिलीज के पहले दिन भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसने डबल डिजिट में ओपनिंह की है. 

  • सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक अक्षय कुमार की फिल्म ने अपने पेड प्रीव्यू शोज से 3.75 करोड़ कमाए थे.
  • इसके बाद 'भूत बंगला' ने अपने ओपनिंग डे पर भात में 12.25 करोड़ की नेट कमाई की है. 
  •  पेड प्रीव्यूज के आंकड़े और पहले दिन का कलेक्शन मिलाने के बाद इस फिल्म की भारत में कुल नेट कमाई 16 करोड़ हुई है. 

'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 ( Bhooth Bangla BO Day 2)
'भूत बंगला' ने रिलीज के पहले दिन अच्छा परफॉर्म किया है. वहीं फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन की बात करें तो  सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने दोपहर 12 बजे तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1.65 करोड़ कमा लिए हैं. बता दें कि रात 10.30 बजे के बाद ही दूसरे दिन के फाइनल आंकड़े आएंगे. 

'भूत बंगला' ऑक्यूपेंसी ( Bhooth Bangla Occupancy Day 2 Live)
'भूत बंगला' की दूसरे दिन के लिए दोपहर 12 बजे तक की ऑक्यूपेंसी 14.0 फीसदी दर्ज की जा रही है

भूत बंगला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
पेड प्रीव्यू 3.70 करोड़  
डे 1 12.25 करोड़ 19.0%
डे 2 1.65 करोड़ (दोपहर 12 बजे तक के आंकड़े)  14.0%
टोटल 17.65 करोड़ रुपये  

'भूत बंगला' वर्ल्डवाइड कलेक्शन
मेकर्स ने भूत बंगला के ग्लोबल कलेक्शन के आंकड़े भी शेयर कर दिए हैं. बालाजी मोशन पिकचर्स द्वारा शेयर की गई पोस्ट में बताया गया है कि 'भूत बंगला' ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 21.60 करोड़ बटोरे हैं. 


Bhooth Bangla BO Day 2 Live: दूसरे दिन भी 'भूत बंगला' का भौकाल, दोपहर 12 बजे तक कलेक्शन 1 करोड़ के पार

भूत बंगला स्टार कास्ट
प्रियदर्शन निर्देशित भूत बंगला की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म  में अक्षय कुमार के अलावा तबू, वामिका गब्बी, राजपाल यादव, परेश रावल और दिवंगत अभिनेता असरानी ने अहम रोल प्ले किया हैं. एबीपी न्यूज के रिव्यू में फिल्म को 3.5 स्टार दिए गए हैं.

 

ये भी पढ़ें:-Bhooth Bangla OTT Release: थिएटर के बाद 'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स

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Published at : 18 Apr 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Priyadarshan Box Office Wamiqa Gabbi Bhooth Bangla
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