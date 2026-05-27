'डॉन 3' विवादों में घिरी है. फिल्म को पहले रणवीर सिंह लीड रोल निभाने वाले थे. लेकिन फिर उन्होंने बीच में फिल्म छोड़ दी. उनके फिल्म छोड़ने के बाद से हंगामा मचा है. फिल्म प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने उनके खिलाफ FWICE में शिकायत भी की. इसके बाद FWICE ने रणवीर को बैन कर दिया है. अब डॉन 3 का विवाद पब्लिक में आ गया है. FWICE ने बताया कि फरहान अख्तर ने फिल्म डॉन 3 पर 45 करोड़ खर्च किया है और उन्हें वो पैसा वापस चाहिए.

लेकिन अब खबरें हैं कि रणवीर सिंह ने बैन होने से पहले फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट के सामने एक ऑफर रखा था.

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रणवीर सिंह ने दिया था ऑफर

बॉलीवुड हंगामा ने सोर्स के हवाले से लिखा, 'रणवीर सिंह की टीम ने डॉन 3 से बाहर होने के बाद 10 करोड़ रुपये कैश और किसी भी दूसरी फिल्म में 25 करोड़ का डिस्काउंट एक्सेल एंटरटेनमेंट के सामने ऑफर दिया था. इसके पीछे एक्सेल को तुरंत मुआवजा देने और साथ ही फ्यूचर के लिए प्रोफेशनल रिलेशन कायम रखने की सोच थी.'

आगे बताया गया, 'फरहान और रितेश बिल्कुल क्लियर थे कि वो आगे रणवीर के साथ काम नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी वजह से वो पिछले 2 साल बहुत परेशानियों से गुजरे हैं. उन्हें लगा कि डिले, अनिश्चितता की वजह से उन्हें काफी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल डैमेज हुआ है. इसीलिए उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया.'

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रणवीर सिंह के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें फिल्म 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी में देखा गया. ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज हुई. फिल्म का पहला पार्ट दिसंबर 2025 में रिलीज हुआ और दूसरा पार्ट मार्च 2026 में रिलीज हुआ. दोनों फिल्मों को फैंस ने भर-भरकर प्यार दिया. पहला पार्ट ने दुनियाभर में 1300 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं दूसरा पार्ट अभी भी थिएटर में लगा है. दूसरा पार्ट ने अभी तक 1800 करोड़ का कलेक्शन किया.