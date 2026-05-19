हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'शायद मरने के बाद अलग नहीं होंगे', भारती सिंह ने हर्ष लिंबाचिया संग तलाक की अफवाहों पर किया रिएक्ट

'शायद मरने के बाद अलग नहीं होंगे', भारती सिंह ने हर्ष लिंबाचिया संग तलाक की अफवाहों पर किया रिएक्ट

Bharti Singh Statement: बीते कुछ दिनों से कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के तलाक की खबरें खूब वायरल हो रही थीं. इसी बीच हाल ही में भारती ने इन खबरों पर चुप्पी तोड़ दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 May 2026 09:30 PM (IST)
Preferred Sources

लाफ्टर क्वीन और कॉमेडियन भारती सिंह इन दिनों अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. बीते कुछ दिनों से भारती और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के अलग होने और तलाक की खबरें चर्चा में थीं. इस खबर ने इंडस्ट्री और फैंस के बीच भी हलचल मचा दी थीं क्योंकि दोनों टीवी के बहुत ही प्यारे और पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. हालांकि, अब भारती सिंह ने खुद सामने आकर इस खबर पर चुप्पी तोड़ी हैं और सच्चाई बता दी है.  

भारती ने तोड़ी चुप्पी 

भारती सिंह अपने काम के साथ-साथ यूट्यूब व्लॉग्स भी फैंस के साथ डेली शेयर करती हैं. हाल ही आए एक व्लॉग में भारती ने इन खबरों को गलत बताया और साफ कहा, 'हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते. शायद मरने के बाद भी नहीं.' उनके इस बयान से सभी ने राहत की सांस ली और खुशी जताई. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bharti Siingh (@bharti.laughterqueen)

भारती अक्सर अपने व्लॉग्स में हर्ष और परिवार के साथ हंसी-मजाक करती रहती हैं. साथ ही सबको एंटरटेन करने के लिए कई ऐसी बातें बोलती हैं, जिसे लोग गलत तरीके से पेश कर देते हैं. इसी वजह से उनके रिश्ते को लेकर भी ऐसी अफवाहें फैलने लगी. 

ये भी पढ़ें: सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में मिला 5 फुट लंबा धामन सांप, क्यों कहते हैं 'घोड़ा पछाड़'?

भारती और हर्ष का रिश्ता

बता दें कि हर्ष और भारती ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट किया था और 2017 में शादी की थीं. शादी के बाद उनकी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री फैंस को बहुत पसंद हैं. शादी के पांच साल बाद 2022 में दोनों ने अपने पहले बेटे गोला उर्फ लक्ष्य का स्वागत किया था. इसके बाद 2025 में उनके दूसरे बेटे काजू यानी यशवीर का जन्म हुआ. इसके अलावा हर्ष और भारती ने 'H3 प्रोडक्शंस' नाम की कंपनी भी शुरू की. यूट्यूब व्लॉग्स के अलावा दोनों कई बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स के साथ पॉडकास्ट भी करते हैं.

ये भी पढ़ें: सक्सेस होने के बाद भी खुद को स्टार नहीं मानते हैं पंकज त्रिपाठी, बोले- 'मैं नहीं, मेरा बैंक बैलेंस मुझे...'

और पढ़ें
Published at : 19 May 2026 09:30 PM (IST)
Tags :
Bharti Singh Haarsh Limbachiyaa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'शायद मरने के बाद अलग नहीं होंगे', भारती सिंह ने हर्ष लिंबाचिया संग तलाक की अफवाहों पर किया रिएक्ट
'शायद मरने के बाद अलग नहीं होंगे', भारती सिंह ने हर्ष लिंबाचिया संग तलाक की अफवाहों पर किया रिएक्ट
बॉलीवुड
इस मराठी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाए थे गर्दे, बजट था सिर्फ 5 करोड़, किया 1700 परसेंट का प्रॉफिट
इस मराठी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाए थे गर्दे, बजट था सिर्फ 5 करोड़, किया 1700 परसेंट का प्रॉफिट
बॉलीवुड
ट्विशा शर्मा को एक्टिंग का था शौक, इस तेलुगू थ्रिलर में नजर आई थीं एक्स मिस पुणे
ट्विशा शर्मा को एक्टिंग का था शौक, इस तेलुगू थ्रिलर में नजर आई थीं एक्स मिस पुणे
बॉलीवुड
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में मिला 5 फुट लंबा धामन सांप, क्यों कहते हैं 'घोड़ा पछाड़'?
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में मिला 5 फुट लंबा धामन सांप, क्यों कहते हैं 'घोड़ा पछाड़'?
Advertisement

वीडियोज

Samay Raina के शो से सामने आई तस्वीर, पैनल में दिखीं आलिया भट्ट और शरवरी
शादी को लेकर Sara Ali Khan का बड़ा बयान, बोलीं- जल्दबाजी में नहीं करूंगी शादी
Man Atisundar: Radhya की महीनों की मेहनत रंग लाई, खुली Niharika की पोल
Bollywood News: सोशल मीडिया पर तन्हाई वाले पोस्ट से मचा हड़कंप, भाईजान को खुद आकर बयां करना पड़ा सच
Salman Khan ने बताया क्यों नहीं पढ़ते scripts, वायरल वीडियो के बाद मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सावधान! यूपी में 19 और 20 मई को लू का रेड अलर्ट, सीधे धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह
सावधान! यूपी में 19 और 20 मई को लू का रेड अलर्ट, सीधे धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच अचानक बदला राजस्थान रॉयल्स का कप्तान, इस खिलाड़ी को मिली कमान
IPL 2026 के बीच अचानक बदला राजस्थान रॉयल्स का कप्तान, इस खिलाड़ी को मिली कमान
इंडिया
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
बॉलीवुड
कौन थीं पंजाबी सिंगर इंदर कौर? गन प्वॉइंट पर हुई किडनैपिंग, फिर नहर में मिला शव
कौन थीं पंजाबी सिंगर इंदर कौर? गन प्वॉइंट पर हुई किडनैपिंग, फिर नहर में मिला शव
विश्व
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
हेल्थ
Fake Turmeric: मिलावटी हल्दी से गई दुल्हन की जान, कहीं आप भी बाजार से तो नहीं ला रहे? ऐसे करें पहचान
मिलावटी हल्दी से गई दुल्हन की जान, कहीं आप भी बाजार से तो नहीं ला रहे? ऐसे करें पहचान
जनरल नॉलेज
Chocolate History: कैसे हुआ था चॉकलेट का आविष्कार, जानें किस चीज में सबसे पहले हुआ इसका इस्तेमाल?
कैसे हुआ था चॉकलेट का आविष्कार, जानें किस चीज में सबसे पहले हुआ इसका इस्तेमाल?
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget