'शायद मरने के बाद अलग नहीं होंगे', भारती सिंह ने हर्ष लिंबाचिया संग तलाक की अफवाहों पर किया रिएक्ट
Bharti Singh Statement: बीते कुछ दिनों से कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के तलाक की खबरें खूब वायरल हो रही थीं. इसी बीच हाल ही में भारती ने इन खबरों पर चुप्पी तोड़ दी है.
लाफ्टर क्वीन और कॉमेडियन भारती सिंह इन दिनों अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. बीते कुछ दिनों से भारती और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के अलग होने और तलाक की खबरें चर्चा में थीं. इस खबर ने इंडस्ट्री और फैंस के बीच भी हलचल मचा दी थीं क्योंकि दोनों टीवी के बहुत ही प्यारे और पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. हालांकि, अब भारती सिंह ने खुद सामने आकर इस खबर पर चुप्पी तोड़ी हैं और सच्चाई बता दी है.
भारती ने तोड़ी चुप्पी
भारती सिंह अपने काम के साथ-साथ यूट्यूब व्लॉग्स भी फैंस के साथ डेली शेयर करती हैं. हाल ही आए एक व्लॉग में भारती ने इन खबरों को गलत बताया और साफ कहा, 'हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते. शायद मरने के बाद भी नहीं.' उनके इस बयान से सभी ने राहत की सांस ली और खुशी जताई.
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भारती अक्सर अपने व्लॉग्स में हर्ष और परिवार के साथ हंसी-मजाक करती रहती हैं. साथ ही सबको एंटरटेन करने के लिए कई ऐसी बातें बोलती हैं, जिसे लोग गलत तरीके से पेश कर देते हैं. इसी वजह से उनके रिश्ते को लेकर भी ऐसी अफवाहें फैलने लगी.
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भारती और हर्ष का रिश्ता
बता दें कि हर्ष और भारती ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट किया था और 2017 में शादी की थीं. शादी के बाद उनकी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री फैंस को बहुत पसंद हैं. शादी के पांच साल बाद 2022 में दोनों ने अपने पहले बेटे गोला उर्फ लक्ष्य का स्वागत किया था. इसके बाद 2025 में उनके दूसरे बेटे काजू यानी यशवीर का जन्म हुआ. इसके अलावा हर्ष और भारती ने 'H3 प्रोडक्शंस' नाम की कंपनी भी शुरू की. यूट्यूब व्लॉग्स के अलावा दोनों कई बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स के साथ पॉडकास्ट भी करते हैं.
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Source: IOCL