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बंगाली एक्ट्रेस मिथु मुखर्जी का निधन, 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

दिग्गज बंगाली एक्ट्रेस मिथु मुखर्जी ने 71 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. रविवार रात मुंबई के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया. उनके निधन से इंडस्ट्री नें शोक की लहर है. 

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 21 Sep 2026 02:39 PM (IST)
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दिग्गज बंगाली एक्ट्रेस मिथु मुखर्जी का रविवार रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया. वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थीं. 71 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली.

उनके निधन से इंडस्ट्री नें शोक की लहर है. 

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मिथु मुखर्जी का फिल्मी करियर
बता दें, 1955 में कोलकाता में जन्मीं मुखर्जी ने 17 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखा. उन्होंने 1972 में चित्त बोस की फिल्म 'शेष पर्बा' से डेब्यू किया, जिसमें वो शमित भंजा के साथ नजर आईं. फिल्म 'मर्जीना अब्दुल्ला' से  उन्हें बड़ी पहचान मिली, जिसमें उन्होंने देबराज रॉय के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी.

इसके बाद वो कई बंगाली फिल्मों में नजर आईं, जिनमें 'निशिकन्या', 'मौचक', 'कवि', 'होटल स्नो फॉक्स', 'प्रतिमा', 'बंधन', 'प्रार्थना' और 'स्वयंसिद्धा' शामिल हैं. अपनी बेहतरीन एक्टिंग और स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी की वजह से वह उस दौर में बंगाली सिनेमा के जाने-माने चेहरों में से एक बन गई थीं.

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उन्होंने अपने समय के कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया, जिनमें उत्तम कुमार, सौमित्र चटर्जी और रंजीत मल्लिक शामिल थे.

हिंदी सिनेमा में भी किया काम
बता दें, मिथु मुखर्जी ने हिंदी सिनेमा में भी काम किया. उन्होंने 1976 में दुलल गुहा की फिल्म 'खान दोस्त' से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया. बाद में वो बसु चटर्जी की फिल्म 'सफेद झूठ' के साथ-साथ 'दिल्लगी' और 'दो लड़के दोनों कड़के' जैसी फिल्मों में भी नजर आईं.

फिल्मों से लिया ब्रेक
1980 के दशक में 'दुजाने' में काम करने के बाद, मिथु मुखर्जी ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया. वो 1990 में चंद्र बरोट की फिल्म 'आश्रिता' के साथ स्क्रीन पर लौटीं, जो उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई.

'आश्रिता' के बाद, मिथु मुखर्जी ने फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहने का फैसला किया और लाइमलाइट से दूर सादगी भरी जिंदगी बिताई. इसके बाद के सालों में वो ज्यादातर लोगों की नजरों से दूर ही रहीं.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 21 Sep 2026 02:39 PM (IST)
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