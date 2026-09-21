गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सबसे ज्यादा फ्लर्ट करते थे धर्मेंद्र’, जया प्रदा का पुराना वीडियो वायरल

'सबसे ज्यादा फ्लर्ट करते थे धर्मेंद्र’, जया प्रदा का पुराना वीडियो वायरल

जया प्रदा ने कपिल शर्मा के शो में धर्मेंद्र को सबसे ज्यादा फ्लर्ट करने वाला बताया और राजेश खन्ना की लेट आने की आदत समेत अपने संघर्ष और पांच शिफ्ट में काम करने के दिनों को याद किया.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 21 Sep 2026 02:17 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस जया प्रदा ने एक बार बताया था कि सभी एक्टर्स में धर्मेंद्र सबसे ज्यादा फ्लर्ट करने वाले थे. कपिल शर्मा के शो का एक पुराना क्लिप इंटरनेट पर फिर से सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस पुरानी यादों को ताजा करती हुई दिख रही हैं.

धर्मेंद्र को बताया सबसे फ्लर्टी

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
बंगाली एक्ट्रेस मिथु मुखर्जी का निधन, 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
बंगाली एक्ट्रेस मिथु मुखर्जी का निधन, 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
बॉलीवुड
R. N. Kao कौन थे? भारत के पहले स्पाई पर फिल्म ला रहे करन जौहर, 'धुरंधर' को चटाएंगे धूल?
भारत के पहले स्पाई पर फिल्म ला रहे करन जौहर, 'धुरंधर' को चटाएंगे धूल?
बॉलीवुड
करीना कपूर के किस्से: एक फिल्म में पहनी थी 138 ड्रेस, मिल चुका है भारत की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब
करीना कपूर ने एक फिल्म में पहनी थी 138 ड्रेस, कभी बनी थीं भारत की सबसे खूबसूरत महिला
बॉलीवुड
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार

जब कपिल ने उनसे पूछा, "तो, मैम, सबसे ज्यादा फ्लर्ट कौन करता था? तो एक्ट्रेस ने कहा, "क्या मैं बताऊं?" थोड़ा उकसाने पर उन्होंने हंसते हुए कहा-"धर्मेंद्र" इसके बाद पूछा- सेट पर देर से कौन आता था. एक्ट्रेस ने कहा, "राजेश खन्ना बहुत देर से आते थे. सच में?

जया प्रदा ने बताया, 'मैं साउथ से हूं और मैंने साउथ में बहुत काम किया है. इसलिए मैं सुबह 7 बजे सेट पर पहुंच जाती थी, लेकिन यहां आने के बाद मेकर्स मुझे सुबह 9 बजे सेट पर बुलाते थे. सेट पर आने के बाद मैं अपना मेकअप करती थी. वह रात 8 बजे के आसपास आते थे. यहां आने के बाद वह वड़ा पाव खाते थे. उसके बाद वह एक शॉट देते थे और रात 9 बजे पैक-अप कर लेते थे.

ये भी पढ़ें:- 'जेलर 2' में विद्या बालन का दमदार अवतार, 'कांता' के लुक ने मचाई हलचल

पांच शिफ्ट में किया बड़े सितारों के साथ काम

जया प्रदा ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि वह पांच शिफ्ट में काम करती थी और सभी स्टार्स होते थे तो 'शराबी' फ़िल्म के लिए, मैं ऊटी से सफर करती थी और शाम को ट्रेन से जाती थी. मैं चेन्नई पहुंचती थी. मैं चेन्नई एयरपोर्ट पर नहाती थी. नहाने के बाद मैं फ्लाइट में बैठती थी. मैं फ्लाइट में ही अपना मेकअप करती थी.

उन्होंने कहा, फिर मैं कोयंबटूर पहुंचती थी तो मुझे इस तरह मैनेज करना पड़ता था. मैं उन्हें मना नहीं कर सकती थी लेकिन साउथ इंडिया में भी ऐसा ही है. वे सभी बड़े हीरो, आइकॉन हैं. एनटीआर, राजकुमार सर वगैरह. उनके मुकाबले मैं एक युवा लड़की थी. मैं 16 या 17 साल की थी. इसलिए मैं घबरा जाती थी. यह मुश्किल था लेकिन गर्व की बात भी है.

ये भी पढ़ें:-‘द वन’ के गाने पर विवाद, सरगम वैश ने लगाया बिना इजाजत गाना इस्तेमाल करने का आरोप

और पढ़ें
Published at : 21 Sep 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
Jaya Prada
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बंगाली एक्ट्रेस मिथु मुखर्जी का निधन, 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
बंगाली एक्ट्रेस मिथु मुखर्जी का निधन, 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
बॉलीवुड
R. N. Kao कौन थे? भारत के पहले स्पाई पर फिल्म ला रहे करन जौहर, 'धुरंधर' को चटाएंगे धूल?
भारत के पहले स्पाई पर फिल्म ला रहे करन जौहर, 'धुरंधर' को चटाएंगे धूल?
बॉलीवुड
करीना कपूर के किस्से: एक फिल्म में पहनी थी 138 ड्रेस, मिल चुका है भारत की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब
करीना कपूर ने एक फिल्म में पहनी थी 138 ड्रेस, कभी बनी थीं भारत की सबसे खूबसूरत महिला
बॉलीवुड
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लोकतंत्र को खत्म करने का औजार..' लालकृष्ण आडवाणी को SIR के नोटिस पर बोले खरगे
'लोकतंत्र को खत्म करने का औजार..' लालकृष्ण आडवाणी को SIR के नोटिस पर बोले खरगे
मध्य प्रदेश
'जलने वालों को जलाएंगे, अब डायमंड...', सुनहरी खड़ाऊ पर बोले धीरेंद्र शास्त्री
'जलने वालों को जलाएंगे, अब डायमंड...', सुनहरी खड़ाऊ पर बोले धीरेंद्र शास्त्री
इंडिया
किस कांग्रेसी से ममता बनर्जी को 'नफरत'? TMC नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा
किस कांग्रेसी से ममता बनर्जी को 'नफरत'? TMC नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा
बॉलीवुड
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
स्पोर्ट्स
Suchika Tariyal रोती रहीं, क्यों छीना गया फाइनल का टिकट? वजह हैरान कर देगी
सुचिका तरियाल रोती रहीं, क्यों छीना गया फाइनल का टिकट? वजह हैरान कर देगी
इंडिया
रेजीनगर उपचुनाव: बंगाल पुलिस की कार्रवाई से खौफ में हुमायूं कबीर, EC को लिखा लेटर
रेजीनगर उपचुनाव: बंगाल पुलिस की कार्रवाई से खौफ में हुमायूं कबीर, EC को लिखा लेटर
इंडिया
EXPLAINED: क्या RLD इस सीट से मोहम्मद शमी को बनाएगी उम्मीदवार? कितने मुस्लिम मतदाता, जानिए सबकुछ
EXPLAINED: क्या RLD इस सीट पर मोहम्मद शमी को बनाएगी उम्मीदवार? कितने मुस्लिम मतदाता, जानिए सबकुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद के बजाय अब ईशान को मिलेगी यह जिम्मेदारी? BSP चीफ मायावती करेंगी तय
आकाश आनंद के बजाय अब ईशान को मिलेगी यह जिम्मेदारी? BSP चीफ मायावती करेंगी तय
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget