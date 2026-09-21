'सबसे ज्यादा फ्लर्ट करते थे धर्मेंद्र’, जया प्रदा का पुराना वीडियो वायरल

एक्ट्रेस जया प्रदा ने एक बार बताया था कि सभी एक्टर्स में धर्मेंद्र सबसे ज्यादा फ्लर्ट करने वाले थे. कपिल शर्मा के शो का एक पुराना क्लिप इंटरनेट पर फिर से सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस पुरानी यादों को ताजा करती हुई दिख रही हैं.

धर्मेंद्र को बताया सबसे फ्लर्टी

जब कपिल ने उनसे पूछा, "तो, मैम, सबसे ज्यादा फ्लर्ट कौन करता था? तो एक्ट्रेस ने कहा, "क्या मैं बताऊं?" थोड़ा उकसाने पर उन्होंने हंसते हुए कहा-"धर्मेंद्र" इसके बाद पूछा- सेट पर देर से कौन आता था. एक्ट्रेस ने कहा, "राजेश खन्ना बहुत देर से आते थे. सच में?

जया प्रदा ने बताया, 'मैं साउथ से हूं और मैंने साउथ में बहुत काम किया है. इसलिए मैं सुबह 7 बजे सेट पर पहुंच जाती थी, लेकिन यहां आने के बाद मेकर्स मुझे सुबह 9 बजे सेट पर बुलाते थे. सेट पर आने के बाद मैं अपना मेकअप करती थी. वह रात 8 बजे के आसपास आते थे. यहां आने के बाद वह वड़ा पाव खाते थे. उसके बाद वह एक शॉट देते थे और रात 9 बजे पैक-अप कर लेते थे.

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पांच शिफ्ट में किया बड़े सितारों के साथ काम

जया प्रदा ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि वह पांच शिफ्ट में काम करती थी और सभी स्टार्स होते थे तो 'शराबी' फ़िल्म के लिए, मैं ऊटी से सफर करती थी और शाम को ट्रेन से जाती थी. मैं चेन्नई पहुंचती थी. मैं चेन्नई एयरपोर्ट पर नहाती थी. नहाने के बाद मैं फ्लाइट में बैठती थी. मैं फ्लाइट में ही अपना मेकअप करती थी.

उन्होंने कहा, फिर मैं कोयंबटूर पहुंचती थी तो मुझे इस तरह मैनेज करना पड़ता था. मैं उन्हें मना नहीं कर सकती थी लेकिन साउथ इंडिया में भी ऐसा ही है. वे सभी बड़े हीरो, आइकॉन हैं. एनटीआर, राजकुमार सर वगैरह. उनके मुकाबले मैं एक युवा लड़की थी. मैं 16 या 17 साल की थी. इसलिए मैं घबरा जाती थी. यह मुश्किल था लेकिन गर्व की बात भी है.

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