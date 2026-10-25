IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटईशान की वापसी, वैभव OUT, तीसरे टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग XI में बदलाव तय!

ईशान की वापसी, वैभव OUT, तीसरे टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग XI में बदलाव तय!

भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20 मैच 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा. टीम इंडिया पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है. जानिए तीसरे मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन कितनी बदल सकती है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 25 Oct 2026 02:38 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20 मैच 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा. पहले दोनों मैच जीतकर टीम इंडिया सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी है. दूसरे मुकाबले को याद करें तो ईशान किशन को ग्रोइन इंजरी की वजह से प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं थे. खबर है कि मैनेजमेंट एहतियात के तौर पर ईशान को तीसरे टी20 से भी बाहर बैठा सकता है. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी पर एक बार फिर सबकी नजरें टिकी होंगी, जो दूसरे मुकाबले में नंबर-3 पर खेले थे.

दूसरे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी नंबर-3 पर खेले थे, लेकिन वह सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे. वैभव नंबर-3 पर भारी दबाव में दिखे थे, क्योंकि वह पहली बार इस क्रम पर बैटिंग कर रहे थे. अगर ईशान तीसरे टी20 से भी बाहर रहते हैं और वैभव अंतिम-11 में बने रहते हैं तो संभव है कि संजू सैमसन तीसरे क्रम पर आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें नंबर-3 पर खेलने का अनुभव है. ईशान की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र भी बल्लेबाजी का एक विकल्प मौजूद हैं.

भुवनेश्वर होंगे बाहर!

36 साल के भुवनेश्वर कुमार ने 4 साल बाद टीम इंडिया में वापसी की है. मगर वापसी के बाद पहले 2 मैचों में वो 8 ओवर गेंदबाजी कर 99 रन लुटा चुके हैं और सिर्फ एक विकेट लिया है. क्या केवल 2 मैचों के बाद मैनेजमेंट भुवनेश्वर को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर देगा. शायद नहीं. भुवनेश्वर में मैनेजमेंट का भरोसा बना रह सकता है.

अक्षर पटेल को आराम

टीम इंडिया टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त कायम कर चुकी है. ऐसे में संभव है कि सीनियर खिलाड़ी अक्षर पटेल को तीसरे टी20 से आराम दिया जा सकता है. ऐसा हुआ तो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर पोजीशन के लिए वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव को चुना जा सकता है. इनमें चक्रवर्ती को अधिक महत्व मिल सकता है.

अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार के साथ तीसरे स्पेशलिस्ट तेज गेंदब्याज के रूप में प्रिंस यादव टीम में बने रह सकते हैं. इसका मतलब मयंक यादव को एक बार फिर बाहर बैठना पड़ सकता है. वहीं नीतीश कुमार चौथे तेज गेंदबाज की भूमिका में रहेंगे.

तीसरे टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव

यह भी पढ़ें:

टीम इंडिया के 3 धुरंधर मचा रहे गदर, दुनिया में किसी के पास नहीं इनका तोड़

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 25 Oct 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
2 हार के बाद न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में किए बड़े बदलाव, मैट हेनरी पूरी सीरीज से बाहर
2 हार के बाद न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में किए बड़े बदलाव, मैट हेनरी पूरी सीरीज से बाहर
क्रिकेट
टीम इंडिया के 3 धुरंधर मचा रहे गदर, दुनिया में किसी के पास नहीं इनका तोड़
टीम इंडिया के 3 धुरंधर मचा रहे गदर, दुनिया में किसी के पास नहीं इनका तोड़
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने दिखाईं अपनी बेसबॉल स्किल्स, MBL के दिग्गजों के साथ मुंबई में मचाई धूम
सूर्यकुमार यादव ने दिखाईं अपनी बेसबॉल स्किल्स, MBL के दिग्गजों के साथ मुंबई में मचाई धूम
क्रिकेट
स्मृति मंधाना बनाएंगी शतकों का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', आज भारत-जिम्बाब्वे का दूसरा वनडे
स्मृति मंधाना बनाएंगी शतकों का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', आज भारत-जिम्बाब्वे का दूसरा वनडे
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमने पहले कभी ऐसा राष्ट्रपति नहीं देखा...', डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़के ओबामा
'हमने पहले कभी ऐसा राष्ट्रपति नहीं देखा...', डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़के ओबामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में वकीलों के चैंबरों पर चला बुलडोजर, नाराज वकील बोले- 2027 में देंगे जवाब
लखनऊ में वकीलों के चैंबरों पर चला बुलडोजर, नाराज वकील बोले- 2027 में देंगे जवाब
बॉलीवुड
दलेर मेहंदी विवाद के बाद बेटे गुरदीप ने पिता को बताया था फर्स्ट क्लास, अब बोले- मेरी बात का गलत मतलब निकाला
दलेर मेहंदी विवाद के बाद बेटे गुरदीप ने पिता को बताया था फर्स्ट क्लास, अब बोले- मेरी बात का गलत मतलब निकाला
क्रिकेट
टीम इंडिया के 3 धुरंधर मचा रहे गदर, दुनिया में किसी के पास नहीं इनका तोड़
टीम इंडिया के 3 धुरंधर मचा रहे गदर, दुनिया में किसी के पास नहीं इनका तोड़
इंडिया
'कोई भी लक्ष्य पहुंच से दूर नहीं', ऑपरेशन सिंदूर पर बोले IAF चीफ एपी सिंह, पाक को चेतावनी!
'कोई भी लक्ष्य पहुंच से दूर नहीं', ऑपरेशन सिंदूर पर बोले IAF चीफ, पाक को चेतावनी!
इंडिया
स्टिंग ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन? कर्नाटक में शिवकुमार को लेकर हो सकता है राजनीतिक घमासान
स्टिंग ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन? कर्नाटक में शिवकुमार को लेकर हो सकता है राजनीतिक घमासान
Home Tips
दरवाजे से आ रही चरमराने के आवाज, घर पर ऐसे करें ठीक
दरवाजे से आ रही चरमराने के आवाज, घर पर ऐसे करें ठीक
ऑटो
Maruti ला रही पहली इलेक्ट्रिक 7 सीटर कार, मिलेगी 500KM की रेंज
Maruti ला रही पहली इलेक्ट्रिक 7 सीटर कार, मिलेगी 500KM की रेंज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget