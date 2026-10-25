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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' को लेकर जबरदस्त क्रेज, 10 दिन पहले हाउसफुल हुए शो, IMAX टिकटों की बिक्री में 400% उछाल

'रामायण' को लेकर जबरदस्त क्रेज, 10 दिन पहले हाउसफुल हुए शो, IMAX टिकटों की बिक्री में 400% उछाल

रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं इसके पहले पार्ट की एडवांस बुकिंग दशहरे के मौके पर शुरू हुई थी. वही, अब रिलीज से 10 दिन पहले शो हाउसफुल हो गए.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 25 Oct 2026 02:46 PM (IST)
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नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' जल्द ही थिएटर में रिलीज होने वाली है. इसके पहले पार्ट की एडवांस बुकिंग दशहरे यानी रिलीज से 15 दिन पहले शुरू हुई थी. अब फिल्म की टिकट बुकिंग की रफ्तार और तेज हो गई है. फिल्म प्री-सेल्स से कमाई के नए आंकड़े लगातार पार कर रही है.

सबसे खास बात ये है कि देशभर में कई शो की टिकटें पहले ही बिक चुकी हैं. फिल्म की एडवांस बुकिंग में IMAX शो की सबसे ज्यादा मांग देखने को मिल रही है.

'रामायण' को लेकर जबरदस्त क्रेज
'रामायण' की एडवांस बुकिंग से अब तक 8.72 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है. फिल्म की करीब 2 लाख टिकटें बिक चुकी हैं. शुरुआत में एडवांस बुकिंग से होने वाली कमाई में हिंदी वर्जन का सबसे ज्यादा हिस्सा था, लेकिन पिछले दो दिनों में कन्नड़ और तेलुगु वर्जन के लिए भी ज्यादा शो खुलने लगे हैं.

रामायण' को लेकर जबरदस्त क्रेज, 10 दिन पहले हाउसफुल हुए शो, IMAX टिकटों की बिक्री में 400% उछाल

फिल्म की कुल एडवांस बुकिंग में अब भी हिंदी वर्जन की हिस्सेदारी 87 परसेंट है. वहीं, कन्नड़ वर्जन करीब 100 स्क्रीन पर रिलीज के लिए उपलब्ध है और इसकी कमाई 1 करोड़ रुपये के करीब पहुंच रही है. कुछ सिनेमाघरों में सुबह के शो की 72 परसेंट तक सीटें भर चुकी हैं. दूसरी ओर, तेलुगु वर्जन के शो अभी सिर्फ 10 से 15 स्क्रीन पर खुले हैं और इसकी एडवांस बुकिंग 1 लाख रुपये का आंकड़ा भी मुश्किल से पार कर पाई है.

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के चार शो पहले ही हाउसफुल हो चुके हैं. इनमें दो तेलुगु और दो हिंदी के शो शामिल हैं. 

IMAX टिकटों की बिक्री में 400 परसेंट उछाल
'रामायण' की एडवांस बुकिंग में अब तक IMAX और 4DX जैसे प्रीमियम फॉर्मेट का सबसे ज्यादा योगदान देखने को मिल रहा है. भारत में फिल्म के कुल शो में से सिर्फ 3.8 परसेंट शो IMAX में हैं, लेकिन अब तक की कुल कमाई में इनकी हिस्सेदारी करीब 25 परसेंट है.

वहीं, उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, रेगुलर शो में 4,100 से ज्यादा स्क्रीनिंग के दौरान करीब 1.5 लाख टिकटें बिक चुकी हैं. यानी हर रेगुलर शो के लिए औसतन करीब 35 टिकटें बुक हुई हैं. इसके मुकाबले IMAX शो में 140 स्क्रीनिंग के दौरान 23 हजार से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं. यानी हर शो में औसतन 170 टिकटें बुक हुई हैं, जो रेगुलर शो के मुकाबले करीब 5 गुना ज्यादा है.

रामायण' को लेकर जबरदस्त क्रेज, 10 दिन पहले हाउसफुल हुए शो, IMAX टिकटों की बिक्री में 400% उछाल

खास बात ये है कि IMAX की औसत टिकट कीमत 1,095 रुपये है, जबकि रेगुलर शो की टिकट करीब 380 रुपये की है. इसके अलावा 4DX, ICE और DOLBY CINE जैसे फॉर्मेट में भी अब तक अलग-अलग भाषाओं में 12 हजार से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं.

5 नवंबर को आएगा पहला पार्ट
नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर 'रामायण' बनाई है. ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे.

फिल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर में रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 पर आएगा. दोनों फिल्में भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज की जाएंगी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 25 Oct 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
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