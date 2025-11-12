बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की थ्रिलर फिल्म 'बाजीगर' जो साल 1993 में रिलीज हुई थी, को आज 32 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए फिल्म की पुरानी यादों को फिर से ताजा किया है.

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म का सीन शेयर कर फिल्म को एक यादगार सफर बताया. एक्ट्रेस ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए लिखा, "फिल्म बाजीगर के 32 साल पूरे और क्या शानदार सफर रहा है."





फिल्म की कास्ट

फिल्म बाजीगर के गाने आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी सेट करते रहते हैं. अब्बास-मस्तान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी, काजोल और दलीप ताहिल मुख्य भूमिका में थे. विनस मूवीस के बैनर तले इस फिल्म के गाने उन दिनों जबरदस्त हिट हुए थे, जिनको जाने-माने संगीतकार अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया था.

बताया जाता है कि ये शाहरुख के करियर की सातवीं फिल्म थी. भले ही इसमें शाहरुख ने निगेटिव रोल किया था, लेकिन इसने दर्शकों के बीच एक अलग पहचान दिलाई थी. यह एक थ्रिलर फिल्म थी और काजोल की शुरुआती सफल फिल्मों में से एक थी. साथ ही, यह शिल्पा शेट्टी की पहली फिल्म (डेब्यू) भी थी.





फिल्म की कहानी

फिल्म में शाहरुख के साथ काजोल की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. फिल्म में अजय नाम का युवक, जिसका किरदार शाहरुख खान ने अदा किया था, अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक बड़े बिजनेसमैन मैन के खिलाफ साजिश रचता है और मौका मिलते ही उसकी बेटी के मर्डर को सुसाइड का रूप देता है और बाद में वह उस कारोबारी और उसके परिवार की हत्या के लिए अन्य साजिशें भी रचता है.

बता दें कि, शिल्पा शेट्टी को आखिरी बार फिल्म 'सुखी' में देखा गया था. वहीं अब एक्ट्रेस बहुत जल्द ही कन्नड़ एक्शन ड्रामा फिल्म 'केडी: द डेविल' में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में संजय दत्त, ध्रुव सरजा और नोरा फतेही भी अहम किरदार में हैं. साथ ही शाहरुख खान भी अपनी अपकमिंग फिल्म किंग को लेकर चर्चा में हैं.